TAJANSTVENA DAMA! VELIKO IZNENAĐENJE IZ SDP-a: Grbin dobiva konkurenticu?

Što se događa u novom sazivu Sabora, malo koga u SDP-u u ovim trenucima zanima, članstvo najveće oporbene stranke sav je fokus nakon debakla na parlamentarnim izborima usmjerilo na unutarstranačke izborne procese, koji bi se trebali finalizirati koncem rujna kada socijaldemokrati dobivaju kompletno novo vodstvo.

To pak uz novog predsjednika stranke podrazumijeva i novo Predsjedništvo, ali i novi Glavni odbor. Pripreme za unutarstranačke izbore mogle bi potrajati do konca ožujka, a tada priča poprima ozbiljniju dimenziju pošto počinje proces kandidiranja, svi koji pretendirajhu na najviše stranačke funkcije time dobivaju dovoljno vremena i prostora za odluke i promišljanja.

Novo vodstvo Partije bira se po starom principu ‘jedan član, jedan glas’, a po tom principu za sada se kao jedini kandidat za predsjednika bori Peđa Grbin, no u SDP-u prilično dobro kotira Joško Klisović, no upućeni svjedoče kako je on u strahu od debakla odustao od kandidature za predsjednika stranke, ali je zato Milanovićevom kumu atraktivna neka od fotelja u potpredsjedništvu stranke.

U SDP-u se uvelike razmišlja i o nekim novim, mladim snagama, a u tom kontekstu najbolje kotira pločanski gradonačelnik Mišo Krstičević, no on sam trenutačno nema ambicija za preuzimanje stranke. Izvori iz SDP-a ističu kako i donedavni savjetnici Davora Bernardića traže svojeg potencijalnog kandidata, a izgleda da su u tom pogledu Komadina i ostali drugovi nabasali na jednu potencijalnu kandidatkinju.

Riječ je o Mireli Ahmetović, lojalnoj političarki i načelnici Omišlja koja je poznata po zalaganjima protiv izgradnje plutajućeg LNG terminala na Krku.

U novo predsjedništvo mogao bi se pak ugurati koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, a otvoreno na tu funkciju pretendira Sabina Glasovac.