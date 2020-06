TAJANSTVENA, ATRAKTIVNA I UTJECAJNA! Tko je Tena Mišetić koju Josipa Rimac spominje u svojim razgovorima?

Hobotnica s bezbroj krakova, tako nekako mogla bi se nazvati afera čija je glavna protagonistica, barem kako za sada stvari stoje, bivša HDZ-ova kninska gradonačelnica Josipa Rimac. No što se istraga više raspliće, to u javnost dospjevaju zanimljivija imena pa se shodno tome na popisu svjedoka koji bi trebali dati iskaz u ovom slučaju našla Tena Mišetić. Riječ je o zamjenici predstojnika Ureda predsjednika Vlade, odnosno zamjenici šefa Plenkovićeva ureda Zvonimira Frke Petešića.

Mišetić je uz svojeg iskusnijeg kolegu, desna ruka premijera Plenkovića, a bez njenog odobrenja nije moguće doći do šefa Vlade. Osim toga, oni su ti koji imaju uvid u sve premijerove tajne, ali i Plenkovićeve tajne poslove. Mišetić je s ovom posljednjom, neugodnom aferom povezala sama Rimac i to kroz tajno snimljeni razgovor s Ružicom Njavro iz Ministarstva poljoprivrede. ”Ružica je kontaktirala Tenu da se Uredba u javno savjetovanje pusti sa svim nedostatcima”, govori Rimac na snimci koju je u javni prostor pustio Telegram.

Tema razgovora zapravo je uredba o zakupu šumskog zemljišta koju su Rimac i njena kolegica Njavro kanile izmijeniti kako bi pogodovale Josipu Ravliću i Anti Sladiću, poduzetnicima koji se bave stočarstvom, a koji su zagovarali izmjene uredbi, s ciljem da se smanji broj grla stoke neophodan za dobivanje državnog zemljišta, a tu je jasno i neizostavan porast poticaja. Što je Tena Mišetić nakon tog poziva učinila i kako se priča rasplela tek se treba utvrditi, no indikativno je to da se zamjenicu šefa premijera ureda kontaktira da donose odluku o tome ide li neka uredba, pravilnik ili zakon u proceduru. Nejasno je od kuda joj tolika moć da se preko nje takvo što može progurati.

Od kuda crpi moć formalno baš i nije poznato, no zato se zna da je ova mlada dama kći Ivana Mišetića i Ariane Bazale Mišetić. Njen otac radio je do 1991. godine u slovenskoj aviokompaniji Adria Airways. No, od tamo prolazi u Croatia Airlines, od kuda dolazi sve do Pantovčaka, nakon što ga Tuđman imenuje šefom protokola sa statusom veleposlanika u njegovom uredu. U CA se pak vraća 1997. godine, te ovu nacionalnu aviokompaniju vodi bez zapaženih uspjeha sve do 2010. godine, kada se skrasio u Atlantic grupi Emila Tedeschkija.

Tenina majka Ariana Bazala Mišetić prava je poslovna žena. Od početka devedesetih pa sve do 2005. godine, karijeru je gradila u odnosima s javnošću Hrvatskog telekoma, gdje je fingirala za jednu od vodećih osoba. Iduća postaja bila je Tisak, u kojem postaje šefica Ureda uprave. Nakon toga kratko je radila na HTV-u, a zatim se ponovno vraća na početak, odnosno u Hrvatski telekom.

Sama Tena na svijet dolazi 1988. godine u gradu pod Marjanom. Školovala se na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment. Riječ je o privatnom fakultetu, na kojem je dodatno izbrusila znanje stranih jezika, pa danas govori četiri strana jezika. Poliglotkinja Tena, prvu suradnju s Plenkovićem realizira kao njegova asistentica u Bruxellesu, gdje je on bio zastupnik u Europskom parlamentu. u Bruxelles je Mišetić stigla 2014. godine i to kao stažistica, no, već naredne godine postaje Plenkovićeva asistentica, a ovaj je ne zaboravlja nakon što postaje premijer pa je prvo instalira na mjesto Božinovićeve zamjenice (on je u to doba bio šef Plenkovićeva kabineta). Kako ta Vlada s Mostom nije dugo zaživjela, Plenković ulazi u koaliciju s HNS-om, Božinović od Orepića preuzima ministarstvo policije, a Tena ostaje zamjenica šefa kabineta.

“Tena Mišetić, strah i trepet hrvatske Vlade, nosi kratke haljinice, ali traži maksimalnu poslušnost. Osoba koja je u HDZ zadužena da zastupa hrvatske građane na sastancima s kancelarkom Angelom Merkel, ali Tena i svojim bičem postrojava ministre, naređuje u ime državnog vrha i srozava ugled hrvatskih institucija svojim mazohističkim izljevima raspoloženja, uvodi strahovladu u ime Premijera, pod utjecajem njenih čari. Na svim sastancima s Knightheadom, naravno nazočna je neizostavna Tena Mišetić, kad god dođu ili se pojave u Vladu”, pisao je svojedobno na svojim blogovima Ivica Todorić u jeku afere Borg, vulgarno prozivajući Plenkovićevu savjetnicu.

Ipak, i u svojim iskazima Uskoku bivša ministrica Dalić potvrdila je kako je Mišetić sudjelovala na sastancima oko Agrokora. Mišetić je svojim atraktivnim izgledom posljednji puta plijenila pažnju na skupu europskih Pučana u Ciboni, a osim toga, ova mlada dama koju nazivaju čeličnom lady Vlade trebala bi biti i jedna od HDZ-ovih uzdanica na nadolazećim izborima, pošto bi se i njeno ime moglo ukazati na stranačkim listama.