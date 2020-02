TAJ DAN ZBIO SE TAJANSTVENI SASTANAK: Zašto je Škorić naprasno promijenio mišljenje?

Ako je netko u posljednjih tjedan dana uspio zaintrigirati hrvatsku javnost svojim transformacijama tada je to svakako predsjednik splitskog HDz-a Petar Škorić, koji je u vrlo kratkom roku vrlo uspješno oslikao sve postulate hrvatske politike, i političara kao predstavnika iste.

Naime, Škorić će u medijskim arhivama ostati upamćen kao političar koji je u kratkom roku uspio zauzeti niz suprotnih pozicija na unutarstranačkim izborima u vladajućoj stranci, tako je prvotno proglasio kandidaturu za potpredsjednika stranke, od koje je na koncu odustao, nešto prije toga podržao je suptilno alternativni blok kojega predvodi Miro Kovač, zatim se priklonio Plenkoviću, a na koncu ispada da Škorić ne podržava nikoga.

Inače, Škorić je u HDZ-u poznat kao tvrdoglavi konzervativac i žestoki kritičar Istanbulske konvencije, svojedobno je tražio otkazivanje splitske Povorke ponosa, a javnim prostorom žestoko je odjeknula njegova teza da Pamela Anderson vodi specijalni rat protiv Hrvatske pošto je na europskim izborima podržala ljevičarsku družinu iz platforme Možemo. Škorićeve nagle transformacije iznenadile su i njegove kolege u splitskom HDZ-u, a dio njih sumnja da je do toga došlo stoga što neki članovi njegove obitelji, uključujući i suprugu rade u Gradu, pa nije nemoguće da se u tom smislu pobojao.

”Nije nemoguće da je Škorić popustio pod pritiscima, on to negira, ali niste valjda ni očekivali da će takvo što javno reći. Nije Škorić jedini, pritisak se ovih dana vrši na sve strane, ne treba odbaciti niti teoriju da je posrijedi neka ucjena, no bitno je da se strasti smire, pa ovi okršaji ne vode nikuda”, ističe naš sugovornik iz splitskog HDZ-a uvjeren da Škorić i sada barem svjetonazorski ne odudara previše od onoga što zagovara Kovač.

”Zanimljiv je trenutak u kojem je on povukao potporu Kovaču, par sati prije toga sastao se s Antom Sanaderom, on je vladar ovog kraja, i tu moguće leži odgovor na sve nedoumice. Nitko ne tvrdi da ga je Sanader nečime ucjenio, Škorić ima pravo odabrati kome se prikloniti, ali sve ovo oko njega u najmanju je ruku zagonetno”, zaključuje naš sugovornik.