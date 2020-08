SVJEDOČITE VELIKOJ OBMANI! Dobro pogledajte tko prati Banožića, to je pravi ministar obrane

Mladi Mario Banožić prije samo nekoliko tjedana preuzeo je Ministarstvo obrane, no dobro upućeni svjedoče da je to samo formalnost.

“Sada kada je i formalno Krstičević kao volonter preuzeo poziciju premijerova savjetnika za obranu, sasvim je jasno da će on i dalje neformalno voditi Ministarstvo obrane. Ako malo bolje promotrite fotografije s obilježavanja Oluje, ali i s raznih događanja koja su tome prethodila, vidjet ćete da se Banožić i Krstičević na svim događanjima pojavljuju zajedno, njega zapravo Krstičević vodi za sobom, no njega ljudi i dalje oslovljavaju s ‘ministre’ i mnogo ga više respektiraju.

To vam je zapravo neusporedivo – Banožić je korektan dečko, ali on se s Krstičevićem i njegovim utjecajem ne može mjeriti”, tvrde naši sugovornici iz Ministarstva obrane te dodaju da su ljudi u zabludi ako misle da je lako voditi taj resor.

“Nama treba operativac, Krstičević je to doista bio, ljudi se ovdje i na nižim pozicijama godinama upoznaju s poslom, Banožić za upoznavanje nema vremena, od ministra obrane očekuje se stručnost, Krstičević to ima i dobro da se to bar ovako razriješilo”, komentiraju naši sugovornici.

Nije nepoznanica da je Banožićevo imenovanje i u samoj stranci izazvalo žestoke polemike. On je u prošloj Plenkovićevoj vladi vodio Ministarstvo državne imovine, i to nakon što je Goran Marić, pritisnut vlastitim aferama, podnio ostavku. Za Banožića se u to doba založio Tomislav Čuljak, neki tvrde da je i sada lobirao za njega dok drugi u HDZ-u objašnjavaju kako se on sam nametnuo premijeru.