Svjedočanstva o Škabrnji: Ljudske uši nosali u vrećici, pucali u usta ocu pred kćerkom

O masakru civila i hrvatskih branitelja u Škabrnji koji nije dobio zadovoljavajući pravosudni epilog, rijetko se progovara, a posebno zanimljive izjave su svjedoka zločina sa srpske strane.

Oficir za sigurnost 180.mtbr, JNA stacionarne u Benkovcu, major Branislav Ristić, objavio je 23.11.1991. razgovor s Draganom Mitrovićem, vozačem borbenog oklopnog vozila vojne policije, ujedno Mitrović je svjedočio o ubojstvu civila kojega su počinili takozvani dobrovoljci, sami Mitrović vidio je kako teritorijalci i dragovoljci koje je prepoznao po šarenim uniformama i licima namazanim pastom za cipele iz jednog podruma izvlače 20-ak civila. Streljali su jednog civila koji je posjedovao poluautomatsku pušku, a ispred vozila doveli jednu staricu i starca te im pucali u potiljak. Prema Mitroviću, iz jedne su kuće izveli tri muškarca te nakon kratkog ispitivanja strijeljali u dvorištu, a čuo je da je ubijena i mlada 19- godišnja majka s djetetom, ali da on to nije vidio.

“Iz podruma kuće izveli su curu i oca. Oca su joj odmah ubili iz AP (automatska puška, pr.a.). Nju su oborili na zemlju povukavši je za kosu vikajući: ‘Hoćeš da prođeš kao otac?’ Viknuo sam: ‘Ne pucaj!’ i uperio pušku u njega. Tu curu smo posle doveli u komandu. Video sam kako su teritorijalci vodili grupu od pet civila ispred sebe i tenka, da bi pokazivali put i kao živi štit. Video sam kad smo išli prema Nadinu, da su teritorijalci zarobili nekog civila s kojim je kasnije razgovarao načelnik SJB Dražić, ali sam posle čuo da su i njega kasnije ubili”, govorio je Mitrović pred vojnim istražiteljem. Teritorijalci su se ponašali više kao banda, nego kao vojska što je izazvalo revolt običnih vojnika.

Iskaz je dao i vojnik bataljuna vojne policije Nenad Živanović.

“U posadi BOV-a smo bili ja, vodnik Travica, desetar Pejaković, vojnici Mitrović Dragan, Živanović Predrag, Nikčević Miloš i Radovanović Goran. Dok su bila borbena dejstva bili smo iza oklopnih transportera. Kod prvih kuća u selu Škabrnja ‘teritorijalci’ (bili su namazani imalinom da bi izgledali strašnije i na uniformama su imali znak odnosno zastavu Srbije bez petokrake) izveli su tri civila bez oružja. Postrojili su ih ispred i onda su počela puškaranja tako da sam i ja dejstvovao pa na njih nisam obraćao pažnju. Uglavnom kada sam prekinuo vatru video sam ih da leže mrtvi i po ranama sam video da je sigurno pucano iz male daljine. Malo dalje izveli su iz jedne kuće troje dece. Mi iz VP smo tražili da ih preuzmemo, ali nam ih nisu dali. Ponovo su ih uveli u kuću (sve troje) i iz nje izveli samo dvoje. Da li su to treće dete ubili nisam video ni čuo jer pucanje nismo mogli čuti od opšteg meteža ali kuća je potom gađana ‘Zoljama’ i potom je planula. Nešto dalje došlo je do izvođenja jedne grupe civila iz jedne kuće. Teritorijalci su izdvojili četvoricu muškaraca iza kuće i streljali ih. Video sam i da su jednog starca udarili kundakom u glavu, on je hodao oko 20 metara onda ga je teritorijalac ranio iz AP u noge tako da je pao a onda ga ubio metkom u glavu. Čuo sam ali nisam video da su jednog pripadnika ZNG, iza neke kuće streljali a onda mu odrezali uho. Gledao sam kada su izveli jednog muškarca i devojčicu (sigurno oca i kćer). Teritorijalac je rekao devojčici: ‘Gledaj kako ti ubijam oca!’ nakon čega mu je pucao u usta. Kada sam ovo video ja sam bacio opasač i rekao sam da neću da se borim na takav način i da ću mu sasuti metak u čelo ako ubije tu devojčicu. Devojčicu sam uveo u transporter da bih je spasio od njih”, svjedočio je Živanović, a zanimljiv je i iskaz kojega Zadarski list spominje, a riječ je o doušniku JNA nazvanog Beograd.

“U tom ubijanju posebno se istakao ‘dobrovoljac-četnik’ izvesni ‘Jaro- Jare’ (poreklom iz s. Prebilovac u Hercegovini), njegov prijatelj iz iste jedinice izvesni Ljubiša. Istakao je i to da je sa njima bio i neki aktivni vojnik koji se stalno kretao u borbenom stroju sa njima. Naime dok je jedan starac bežao taj aktivni vojnik je skinuo ‘Zolju’ sa ramena i pitao četnika: ‘Mogu li da ga ‘fotografišem?” i pogodio ga s RRB-om. Opačić tvrdi nikad nije vidio grozniju sliku u životu jer je starac raznesen tako da mu je u blizini ostala samo noga. Još sam čuo da je tu večer stanoviti Zorić (ime mu ne znam) koji je negde u JTO išao po gradu i pokazivao kesu sa ljudskim ušima. Također je ušao u kafe-bar ‘7’ i provokativno pozvao konobaricu da vidi prljavu čašu. Kada je konobarica došla pokazao joj je čašu u kojoj je bilo ljudsko uho”, govorio je doušnik JNA. Svjedočanstva su ovo pisana strojopisom, pronađena u arhivama nakon Oluje, a zavedena su pod brojem HR- HMDCDR, 7., kut 27. u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.