SVIJET NE PAMTI OVAKVU KRIZU! Ugledni medij upozorava: Mnogima će zbog ovog biti uništeni blagdani

Autor: Iva Međugorac

Prema pisanju uglednog Politica, Njemačka se suočava s nezapamćenim problemima u svojim opskrbim lancima, pri čemu svjedoče nevoljama s isporukama koje bi mogle upropastiti Božić, a nije nemoguće da ista sudbina zadesi i blagdane koji dolaze iza. U lukama poput Hamburga manjka ključnih materijala, a paralelno s time manji je broj vozača kamiona koji mogu prevoziti robu pa se stoga najveće europsko gospodarstvo suočava sa sličnim kaosom u opskrbnom lancu, s kakvim se sreće i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Budući kancelar Olaf Scholz otklonio je britansku brigu koja je posljedica Brexita i malih plaća neposredno nakon pobjede na izborima koji su u Njemačkoj održani u rujnu, međutim, sada bi se s istim problemom mogli suočiti i Nijemci. Problematika koja dovodi do ovih poremećaja složena je i globalna, no povezana je i s određenim domaćim politikama te s velikim oslanjanjem Nijemaca na kineski uvoz za stvari potrebne za proizvodnju automobila, što je pokazatelj toga da i ugledna njemačka automobilska industrija svjedoči krizi, usporedno s time i drugi sektori upozoravaju na milijarde izgubljenih prihoda.

Da je trenutna situacija ekstremna upozorio je voditelj europskog ureda za njemačku industriju strojarstva grupa VDMA Holger Kunze. ”Očekujemo da će uska grla potrajati i do 2022”, izjavio je Kunze napominjući da su uska grla normalna nakon krize kao što je ova uzrokovana korona virusom. ”Trenutno ima puno pijeska u zapučcima globalne logistike”, stav je voditelja istraživanja ifo Centra za makroekonomiju i istraživanja Klausa Wohlrabea.

Kako ne postoji jednostavan odgovor na aktualno zagušenje, eksperti predviđaju nove nevolje koje bi mogle odjeknuti diljem svijete te se negativno manifestirati na nadolazeće božićne blagdane. Kašnjenje u trgovini startalo je tijekom pandemije, a do toga je doveo pad potražnje kao i svjetska nestašica kontejnera ključnim trgovačkim putem Sueskog kanala koji je blokiran s više brodova. Pošto je gospodarski oporavak ipak krenuo, u lukama se sada sreću sa suprotnom dvojbom, odnosno s premalo radnika i viškom kontejnera glasnogovornik njemačke logističke i transportne tvrtke Hamburger Hafen und Logistik kaže Hans-Jörg Heims upozorio je da većina brodova kasni po nekoliko dana, a u pojedinim slučajevima bilježe kašnjenja od dva tjedna.

Takva kašnjenja, kako tvrde iz ove tvrtke nisu posve negativna, pa je slijedom toga ova firma povećala prognozu za nadolazeću godinu radi prihoda koje su ostvarili većim naknadama za skladište u posljednjim mjesecima ove tekuće godine. no, za druge su poremećaju skupi te bi mogli rezultirati dugosežnim posljedicama. Brojni proizvodi niti ne stignu do luka, a u Njemačkoj su primjerice dječji bicikli popularan poklon, bez kojega bi ove godine mogla ostati mnoga djeca.

Istraživanje instituta Ifo otkrilo je da je 100 posto ispitanih njemačkih prodavača bicikala prijavilo probleme s narudžbama nakon ogromne potražnje i zatvaranja tvornica u jeku pandemije, a to vodi ka manjem broju dostupnih bicikala čija bi cijena trebala porasti. Problema bi mogli imati i oni skloni kupnji namještaja jer se i u trgovinama ove vrste trgovci sreću s problemima u opskrbnim lancima. S problemima se susreće i najveći njemački sektor, odnosno proizvodnja automobila i to radi manjka poluvodiča koji su nužni za proizvodnju vozila, s tim da se očekuje da bi u ovom sektoru kriza mogla potrajati minimalno do 2023.godine.

Prepreku također predstavlja nedostatak kineskog magnezija koji se koristi u proizvodnji aluminijskih legura za autodijelove, a da je problem ozbiljan jasno je iz toga što su o ovoj temi na sastanku čelnika EU progovorili njemačka kancelarka na odlasku Angela Merkel te njen češki kolega Andrej Babiš. Te je prilike Merkel progovorila o negativnom efektu na proizvodnju automobila u Europi, dok je češki premijer rekao da ovaj sektor svjedoči katastrofi.

Ako bi se problemi s opskrbom i uspjeli riješiti, Europa i dalje ima problem s očekivanim manjkom vozača kamiona, a to je nešto što se neće moći lako korigirati. "Njemačka bi mogla postati žrtva istih problema u UK za oko dvije do tri godine", upozorio je glasnogovornik grupe BGL za transport i logistiku Martin Bulheller. Inače zemlji trenutno manjka i do 80.000 vozača, a problem bi mogao postati još složeniji jer godišnje u mirovinu odlazi oko 30 do 35.000 vozača, dok se poslu priključuje njih svega 15-20.000.









Može li Hrvatska s obzirom na europske i njemačke probleme za blagdane očekivati probleme po pitanju opskrbe upitali smo u velikim trgovačkim lancima čije odgovore objavljujemo po dospijeću.