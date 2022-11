SVI U HDZ-U BRUJE O ŠIMPRAGI! Ovo je čovjek zbog kojeg su joj ljudi u Škabrnji okrenuli leđa

Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje premijer Andrej Plenković posjetio je Škabrnju, gdje mu se pridružila i potpredsjednica Vlade SDSS-ova Anja Šimpraga prilikom čega se dogodio manji incident pošto je dio okupljenih Šimpragi okrenuo leđa.

”Čuli smo i vidjeli. Ono što bih htio kazati je da nije ovo prvi put da predstavnici SDSS-a sudjeluju u Danu sjećanja. Anja Šimpraga došla je da bi iskazala poštovanje, poslala je poruku mira” rekao je Plenković. Tu retoriku Plenković je nastavio i u Vukovaru, a postupke SDSS-ovaca pohvalio je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, no unatoč tome politički predstavnici srpske nacionalne manjine i ove godine u Škabrnji gdje se komemorira pokolj 43 hrvatskih civila koje su 1991.godine počinili pripadnici JNA- i srpski pobunjenici nisu dobro došli.

Pupovac se sakrio?

Još se lani govorilo o tome da bi Pupovac mogao stići u Škabrnju, no on se tamo ipak nije pojavio, ali i bez toga godinama se Pupovcu iz Škabrnje poručivalo da on tamo nije dobro došao pa čak i onda kada je tom općinom upravljao HDZ-ov načelnik Nediljko Bubnjar. Od prošlih lokalnih izbora na čeku Škabrnje nalazi se mladi i nezavisni načelnik Ivan Škara, koji je nekadašnji član HDZ-a, ali bez obzira na te političke promjene u Škabrnji dolaskom Šimprage koju im je doveo premijer Plenković nisu oduševljeni. Za to objašnjenje imaju i nezadovoljnici s desnog krila HDZ-a koji već neko vrijeme kritiziraju suradnju premijera Plenkovića sa SDSS-om.





”Nitko ne može Šimpragi zabraniti dolazak u Škabrnju, ali oni u SDSS-u moraju znati gdje idu, i moraju se nositi i sa negativnim reakcijama. Nitko u Škabrnji nema ništa protiv nikoga, ali njima je problem Pupovac, da bilo tko drugi sjedi na čelu SDSS-a ne bi niti bilo ovakvih reakcija, niti bi se oko toga dizala tolika hajka, ali u Škabrnji Pupovca vrlo dobro znaju, pa on je čovjek iz tog, njihova kraja, i njima je to zato posebno bolno, i problematično. Osim toga, on mimo ovih protokolarnih dolazaka na mjesta stradanja godinama provodi politiku podjela, a to ljudima u osiromašenoj i raseljenoj Škabrnji nije prihvatljivo, i Plenković na to mora računati”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a kritičan prema premijeru te napominje da su HDZ-ovci godinama zanemarivali i Vukovar, i Škabrnju u kojima su bez problema osvajali vladajuće pozicije, što više nije slučaj.

Škabrnjom sada upravlja mladi načelnik Škara, dok vlast u Vukovaru drži šef Domovinskog pokreta Ivan Penava što je simbolička poruka vladajućoj stranci. Škabrnja i Vukovar u kojima je HDZ izgubio izbore mjesta su zločina koje su četnici počinili 90-tih godina, ali i mjesta u kojima je nastajala Hrvatska, pri čemu HDZ-ovci posljednja dva desetljeća sve ono što je vezano s nastankom države nazivaju svojim zaslugama. Sada kada su izgubili vlast u tim sredinama koje su iznimno značajne za nacionalnu povijest, jasno je da se u dijelu stranke simbolički u tom kontekstu govori o golemom udarcu.

Uskokov optuženik

No, golemi udarac mještanima Škabrnje bilo je to što su HDZ-ovci na lokalnim izborima kao svojeg kandidata uopće kandidirali Bubnjara koji je izbore izgubio već u prvom krugu. Bubnjar je naime bivši načelnik protiv kojega je podignuta Uskokova optužnica radi korištenja općinskog proračuna u privatne svrhe, pošto je na račun Općine kupovao namještaj, odjeću i sve drugo što mu je palo na pamet.

Prvi puta Bubnjar je optužen u ljeto 2019. godine, kada su u Uskoku tvrdili da je oštetio Općinu za 702.000 kuna, a drugi puta 2020. godine kada su ga teretili da je potrošio minimalno 289.380 kuna iz općinskog proračuna u osobne svrhe. Sve skupa radi se o 991 000 kuna. Bubnjar je inače zbog svega ovoga privođen, ali je sudac istrage Županijskog suda u Splitu odbio Uskokov zahtjev za istražnim zatvorom pustivši ovog HDZ-ovca da se brani sa slobode. Spomenimo da je Bubnjar Škabrnjom vladao u tri uzastopna mandata, a i prije njega ovom općinom upravljali su načelnici iz HDZ-ovih redova.