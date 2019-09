Svi su jednaki pred zakonom? Nekoliko je čudnih detalja u priči suca Turudića

Sudac Ivan Turudić ovih je dana jedna od glavnih zvijezda javne scene u Hrvata, iako je riječ o trakavici koja traje od prošle godine. Turudić koji slovi za jednu od najsnažnijih figura hrvatskog pravosuđa što proizlazi među ostalim iz čelne funkcije koju obnaša na zagrebačkom Županijskom sudu te v.d. funkcija na Visokom kaznenom sudu, ispisuje medijske stupce zbog izbjegavanja kazne za prebrzu vožnju u rodnoj Virovitici, početkom prošle godine.

Kako je objašnjeno, njegov automobil vozi nekoliko ljudi pa se nije moglo definirati tko je počinitelj prekršaja, tu se priča sa sucem nije zaustavila pa je tako sudac početkom ove godine nedaleko od Bjelovara vozio preko 13′ na sat na cesti na kojoj je ograničenje 80, policijski prekretač, sukladno propisima nastojao ga je zaustaviti. Pretekli su Turudićevo vozilo, ali on je nastavio s vožnjom pa ga policija zaustavlja tek iz drugog pokušaja i uručuje mu prekršajni nalog. Slučaj završava na sudu, koji Turudića na ispitivanje poziva četiri puta, tri poziva sudac ne zaprima, a onaj kojega je uspio zaprimiti ostavlja u ladici pa se ne pojavljuje na sudu, svoj nedolazak ne opravdava.

Ovih dana Turudić je ponudio objašnjenje za svoja nedjela pa tako tvrdi da ga je presretač primorao na prebrzu vožnju, a netočnim je ocijenjuje svjedočenje policajaca o tome da je ignorirao oznaku Policija, slijedite me, dok je svoje neodazivanje na saslušanje pripisao godišnjim odmorima.“Ne želim komentirati objavu presude na oglasnoj ploči, je li to oportuno, je li to pripomoglo stvaranju pravne sigurnosti, to je na odluci sutkinje”, poručio je sudac Turudić dodajući da je svatko jednak pred zakonom i da to tako treba i biti. No, izgleda da je njegov slučaj tek jedan u nizu onih koji dokazuju da to nije baš tako.