‘SVI SMO BAGRA USTAŠKA’, Puhovski bi našim pilotima sudio u Hrvatskoj: ‘Velika je greška taj stav – ne damo naše ljude’

Autor: Dnevno.hr

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao, između ostalog, i optužnicu protiv hrvatskih pilota podignutu u Srbiji.

Ovaj često viđen gost televizija smatra da je pilotima trebalo organizirati suđenje u Hrvatskoj te da je velika greška taj, kako ga je nazvao, “obranaški stav – ne damo naše ljude”.

“Naravno, država štiti svoje državljane, ali postoji neka granica. Ratni zločin i povreda međunarodnog humanitarnog prava je takva granica, tako da tu treba biti kritičan spram hrvatskih vlasti, što naravno ne niječe činjenicu da je ovo što se događa u Srbiji čista politička igra, a ta je igra postala mogućom zahvaljujući tome što je Hrvatska igrala drugu, takozvanu patriotsku političku igru i onda smo se našli u situaciji koju je, po mom sudu, beogradski odvjetnik vrlo korektno opisao”, rekao je Puhovski.





Prisjetio se suđenja

Dodao je da nije točno da u Haagu nije bilo riječi o događaju za koji Srbija tereti pilote. “Taj je događaj bio razmatran u Haagu, čak sam ja u svojem svjedočenju djelomično govorio o tim stvarima, marginalno, ali jesam i haško je sudište, odnosno tužiteljstvo, zaključilo da to nije jasno vezano uz ponašanje Hrvatske vojske, tako da je to skinuto s dnevnog reda, ali je razmatrano”, rekao je Puhovski.

Podsjećamo, Puhovski je bio svjedok u Haag-u oko potencijalnih zločina u oslobodilačkoj akciji Oluja što mu danas mnogi zamjeraju.

Što se tiče optužnice protiv pilota, još je dodao da Vlada može imati argument koji se rijetko spominje: “Imate i protuargument – možda su pronađeni novi argumenti. Tu je problem što iz Srbije nisu došli nikakvi materijali u Hrvatsku. Budući da ratni zločin ne zastarijeva, moguće da su pronašli nove dokumente ili argumente. U normalnim odnosima događalo bi se da Srbija pošalje Hrvatskoj i traži da pokrene postupak pa ako Hrvatska ne pokrene postupak, onda Srbija po univerzalnoj jurisdikciji ima pravo to činiti, ali oni nisu ništa tražili. Oni imaju jednostavan stav – to je bagra ustaška, a to su svi od Plenkovića do vas i mene, i Pupovca ako treba, od njih ne možete ništa očekivati i, prema tome, nećemo se gnjaviti time da im šaljemo faksove, mailove”, rekao je Puhovski.

Komentirao je i najave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, da će graditi naftovod prema Mađarskoj jer se Hrvatska, kako Vučić tvrdi, pokazala kao nepouzdan partner.

“Sad su jadne ustaše krivi i za naftovod. To su zaista sulude stvari. Može se raspravljati o tome kad Vučić kaže da je Hrvatska nepouzdan partner, ali kakve to veze ima s ustašama? To je potpuno nejasno. To je jedna stvar koja je nezamislivo glupa. S hrvatske strane se kaže da želimo principijelni stav da nema uvoza iz Rusije, ali Mađarska kao članica EU-a, uvozi iz Rusije i smije uvoziti, a mi to branimo jednoj nečlanici EU-a. To je tragikomično zamršeno pitanje i zavrzlama Bruxellesu jer se ne mogu dogovoriti kako izaći na kraj s Orbanom, a nakon promjena u Italiji će se još teže o tome moći odlučivati”, rekao je između ostalog analitičar Puhovski.