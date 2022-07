SVI SLAVE PELJEŠKI MOST, ALI LATINU NIJE SJELO! Poručuje svima: ‘Podrška suverenitetu BiH, ovo je točka na svaku ideju stvaranja Velike Hrvatske’

Autor: Dnevno.hr

Bliži se otvorenje Pelješkog mosta, čeka nas veliki spektakl, državni vrh i oporba složni su da je ovo povijesni uspjeh i strateški cilj hrvatske, ali neke bošnjačke stranke bunile su se protiv projekta.

Naime, političari susjedne BiH često su temu izgradnje mosta izvlačili na površinu, bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u razgovoru s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Joea Bidena za zapadni Balkan Gabrielom Escobarom rekao je koncem prošle godine da bi BiH trebala imati pristup otvorenom moru.

Nadalje, dolaskom velikog kruzera, koji je prošao glatko ispod Pelješkog mosta nisu bili oduševljeni u Neumu. No, kako su rekli, ne radi se o nezadovoljstvu samim mostom, već strahom da im se ne dogodi masovni turizam, gužve po gradu i zagađenja koja kruzeri nose sa sobom.





I dok cijela Hrvatska slavi, neki Pelješki most vide u drugačijem svjetlu.

Urednik HRT-a Denis Latin, sada piše ovako:

“Otvaranje Pelješkog mosta znači točku na svaku ideju stvaranja Velike Hrvatske. Podrška punom suverenitetu BiH”.

No, to mu nije prvi put da komentira Pelješki most.

“Bilo kakvo nadodavanje na ljepotu Pelješkog mosta je kič”, ironičan je u jednoj objavi Latin, dok je drugom prilikom napisao:









“Pelješki most je prelijepa građevina. Projektirali Slovenci, izgradili Kinezi, platila EU. Vidjet ćemo što će nadodati Hrvati”.