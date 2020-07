Svi poslovni kraci Bandićeva direktora Vodoopskrbe: Imamo intrigantne detalje!

Autor: Dnevno

Marin Galijot, koji je na čelu Vodoopskrbe od 2018. ovih je dana u fokusu javnosti nakon što je Zagreb za posljednjeg nevremena poplavljen, a Milan Bandić ga je svojevremeno opisao kao ”najboljeg direktora svih direktora”, što su prenijeli gotovo svi mediji u Hrvatskoj.

Primijetili smo kako Galijot itekako dobro barata činjenicama o radu Vodoopskrbe i odvodnje, pa je tako ostavio dojam kako je riječ o mladom čovjeku koji je na visokoj funkciji isključivo zbog svog znanja – jedan od rijetkih iz blizine Milana Bandića, koji čak i zna svoj posao, rekli bi zlobnici.

Danas aktualni direktor zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje (ViO), Marin Galijot, koji je do 2019. obnašao i funkciju potpredsjednika uprave HGVIK-a, od Grada Zagreba je prije dvije godine dobio javni prostor za postavljanje terase ispred svog kafića na Dolcu, zajedno s još 12 poslovnih subjekata, a Galijot je s Gradom 2014. potpisao i ugovor o zakupu 12 kvadrata poslovnog prostora, također na Dolcu.

Riječ je dobrom poznatom kafiću Kumica koji se nalazi usred tržnice Dolac.

Galijot je još 2013. osnovao tvrtku Kaptol Gradnja. Iduće godine, 8. travnja 2014. ta tvrtka s izvjesnim Josipom Galiotom, koji je dio nekretnine kupio iste godine, sklapa ugovor o zakupu 12,16 m2, odnosno 6/20 poslovnog prostora na adresi Dolac 7, dok je s preostalih 14/20 tog prostora upravljao Grad.

Gradonačelnik Milan Bandić tako 24. travnja donosi zaključak koji omogućuje Kaptol Gradnji da od Grada zakupi preostalih 12,16 m2 poslovnog prostora na adresi Dolac 7 za 751,61 kuna bez PDV-a mjesečno, odnosno 9.019 kuna bez PDV-a godišnje. Galijotova tvrtka tako je u mjesec dana stekla 24 m2 na Dolcu te potom tamo otvorila kafić Kumica.

Akti gradonačelnika, stranica na kojoj se objavljuju sve odluke prvog čovjeka grada, otkrivaju kako Galijotova tvrtka od Grada, još od 2016., redovno dobiva i 15 metara kvadratnih javne površine ispred tog kafića za postavljanje otvorene terase.

Gradonačelnik im je tako odobrio površinu za terasu 26. travnja 2016., 17. veljače 2017., 24. svibnja 2018., 4. travnja 2019. i 1. siječnja 2020. Iz razloga koji nije naveden 18. ožujka ove godine Bandić im je oduzeo tih 15 kvadrata, ali im ih je potom opet dodijelio u zaključku od 13. svibnja.

Neobični financijski izvještaji

Financijski izvještaji Kaptol Gradnje pod kojim radi kafić Kumica i to kao jedini izvor prihoda ove firme 2018.je ostvarila gubitak od 14.852 kune, dok se lani taj gubitak popeo na 53.031 kunu.

Kako stoji u podacima o poslovanju, do 2018. godine Kaptol Gradnja imala je 2 zaposlenih, dok odonda ima 3 zaposlena.

2019. ova je tvrtka ostvarila ukupni godišnji prihod u iznosu od 457.113,00 kn što predstavlja relativnu promjenu ukupnih prihoda od -35.742,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 492.855,00 kn. Poslovni subjekt je tokom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom, a u 2019. ostvario je neto rezultat poslovanja u iznosu od -53.031,00 kn, odnosno 457.100,00 kn.

Kada se samo mrvicu uđe u računicu, postaje jasno kako je visina prihoda Galijotove firme prilično mala, posebno kad uzmemo u obzir lokaciju kafića Kumica, kao i nisku cijenu najma poslovnog prostora, kao i pripadajuće terase.

Naime, za pretpostaviti je kako kafići u tom krugu rade oko 300 kavi dnevno. Da računamo da je jedna kava 10,00 kn, to bi iznosilo 3 000 kuna dnevno samo na kavama, no prema prijavljenim prihodima, ispada da je kafić Kumica dnevno prihodovao oko 1.270 kn, što bi, preračunato u recimo kave od 10,00 kn bilo svega 127 kavi dnevno i to na tako frekventnom području, gdje gotovo nikad ne možete proći a da ne vidite gotovo pun kafić Kumica.

Ako uzmemo i tri zaposlena u obzir, a temeljem činjenice kako je nekakva minimalna plaća u ovoj branši u brutu oko 4.000 kuna ( Kaptol Gradnja prijavila je prosječnu bruto plaću u iznosu od 4.185,00), to bi bilo još 12.000 kuna mjesečno samo za plaće, točnije 150.660,00 kn godišnjem pa se postavlja pitanje kako uz tako loše poslovanje, s obzirom da je prijavljen gubitak, itko pokušava na životu održati takvu firmu. Nema baš neke logike…

Prema prijavljenim investicijama samo u 2015. i 2016. godini investirano je samo 35.800,00 kn i to u dugotrajnu imovinu, dok ostalih investicija u imovinu, kako dugotrajnu tako i onu kratkotrajnu, do danas nije bilo. Dug pak prema dobavljačima, kroz godine je rastao.

Inače, firma Kaptol Gradnja prijavljena je na adresi Poljanice 17, gdje živi i Golijatova majka Božica, kojoj je pak grad Zagreb 2009. godine priznao pravo vlasništva na nekretnini označenoj kao z.k.č. 2800/61, oranica (gradilište) u Trnovčici I., površine 264 m2 (73 čhv), upisanoj u z.k.ul. 1 k.o. Dubrava, i to 9/100 dio iste.