Svi Milanovićevi ljudi: Miljenić ima štednju od 129.908 eura, Pelicarić četiri kuće u Biogradu, a Podner četiri stana u Zagrebu

Autor: Iva Međugorac

Tko su suradnici premijera Andreja Plenkovića odavno je dobro poznato široj hrvatskoj javnosti, jer su to uglavnom ministri i kadrovi iz HDZ-a koji se nerijetko medijski eksponiraju, dok se s druge strane u Uredu predsjednika nalazi cijeli niz kadrova koji se rijetko kada eksponiraju što je u jednu ruku i razumljivo s obzirom na količinu medijskih istupa i stil kojim se koristi predsjednik Zoran Milanović. Bez obzira na to što se Milanovićevi kadrovi ne eksponiraju previše iz njihovih imovinskih kartica nije teško zaključiti kako se radi o poprilično imućnim i dobro plaćenim ljudima.

Lozančić i Miljenić su najvažniji predsjednikovi suradnici

Da je tome tako potvrđuje primjer predsjednikova savjetnika za nacionalnu sigurnost Dragana Lozančića koji mjesečno zarađuje 2.425 eura. Lozančićeva supruga kao zaposlenica Sveučilišta u Zagrebu mjesečno uprihodi oko 1.300 eura. Bračni par nema kredita, a na zagrebačkom Črnomercu posjeduju stan od 173 m2 vrijedan 350.000 eura. U imovinsku karticu upisane su i dvije druge nekretnine od po 13 m2 ukupne vrijednosti od 18.600 eura. U Pušći Lozančić i supruga posjeduju vinograd od 1475 m2 vrijedan 18.000 eura. Supruga je vlasnica Škode Fabije iz 2010-te godine koja je procijenjena na 3.000 eura. Zajednička ušteđevina bračnog para Lozančić iznosi 157.000 eura, 6.885 švicarskih franaka i 6.800 američkih dolara.

Predsjednikova desna ruka Orsat Miljenić koji radi kao predstojnik Ureda predsjednika ujedno je i njegov najplaćeniji suradnik s primanjima od 2.826 eura mjesečno. Supruga na Talijanskom institutu za vanjsku trgovinu mjesečno zarađuje 1.229 eura. Miljenić i supruga u Zagrebu posjeduju stan od 89 m2 procijenjen na 218.992 eura, a ona je ujedno u Zagrebu suvlasnica polovice stana od 116 m2 koji je procijenjen na 239.901 euro.





U Milni na Braču Miljenić je suvlasnik voćnjaka od 5425 m2 procijenjenog na 6.636 eura, a supruga u Šimunima posjeduje i vikendicu s pripadajućim zemljištem od 479 m2 procijenjenu na 200.000 eura. Njen Mercedes iz 2017-te procijenjen je na 19.908 eura. Čamac Leidi 600 iz 2013-te procijenjen je pak na 25.217 eura, a čamac iz 1997-e koji je samogradnja na 398 eura. Miljenić i supruga posjeduju udio u Fondu ZB global vrijedan 9.954 eura te udio u ZB Euroaktivu od 17.812 eura. Posjeduju i 69 dionica HT-a pojedinačne nominalne vrijednosti od 35,17 eura, a Miljenić osobno posjeduje svega jednu dionicu Atlantic grupe pojedinačne vrijednosti od 238 eura. Imaju i zajedničke ušteđevine od 13.272 eura te od 80.000 eura, a supruga osobno ima još dvije štednje od 30.000 eura te još 6.636 eura. Sve skupa riječ je o štednji od 129.908 eura.

Na popisu suradnika su i SDP-ovci

Predsjednikov savjetnik za obranu Ivica Olujić mjesečno zarađuje 2.515 eura, njegova supruga nije zaposlena, ali i ovaj bračni par nema kredita i drugih potraživanja. U Zagrebu Olujić posjeduje stan od 66 m2 procijenjen na 132.000 eura, a u Donjem Stupniku posjeduje kuću s okućnicom od 1576 m2 procijenjenu na 106.178 eura, uz napomenu da se radi o nasljeđu, odnosno obiteljskoj kući njegovih roditelja. Olujić vozi Škodu Octaviju iz 2017-te vrijednu 17.000 eura, a njegova osobna ušteđevina iznosi 28.000 američkih dolara.

SDP-ov Dinko Suton glavni je tajnik Ureda predsjednika, a na toj poziciji mjesečno zarađuje 2.394 eura. Suton je kako stoji u imovinskoj kartici razveden, a na popisu njegovih nekretnina nalazi se stan u Zagrebu od 78 m2 vrijedan 185.811 eura, no on u Brezovici posjeduje kuću s okućnicom od 539 m2 procijenjenu na 106.178 eura. Vozi Forda iz 2018-te godine kojega je procijenio na 15.263 eura, a na 20.000 eura procijenio je svoju numizmatičku zbirku. Posjeduje i 711 dionica BBY-ja nominalne vrijednosti od 3,52 eura.

Pomoćnica predsjednikova savjetnika za ekonomiju Martina Ciglević mjesečno zarađuje 2.312 eura, a u svojoj imovinskoj kartici spominje i 1.194 eura prihoda na godišnjoj razini koji se ne smatraju dohotkom i na koje se ne plaća porez na dohodak te simboličnih 116 eura koji su jednokratna isplata. Suprug u Primus savjetovanju mjesečno zarađuje 796 eura, a u Primus Adriaticu još 331 euro, od kapitala također godišnje dodatno uprihodi 186.641 euro te od nesamostalnog rada 86.933 eura. U Zagrebu Ciglević posjeduje građevinsko zemljište od 1928 m2 koje je procijenila na 149.327 eura. Suprug poslovne udjele posjeduje u Awicena softwareu iz Splita, a radi se o udjelu od 80 posto te je tu još i 60 posto udjela u Primus Adriaticu i sto posto udjela u Primus savjetovanju. U kartici se spominje i 3.213 eura osobne štednje, ali i još 43.000 eura ušteđevine koju je Ciglević stekla darovnim ugovorom, a tu je i još 7.000 eura ušteđevine od prodaje imovine.

Pelicarićev nekretninski raskoš

Savjetnik predsjednika za vanjsku politiku iskusni diplomat Neven Pelicarić mjesečno zarađuje 2.445 eura. Supruga zaposlena u Ministarstvu turizma mjesečno zarađuje 1.712 eura te još 400 eura od imovine i imovinskih prava. U Zagrebu Pelicarić posjeduje stan od 109 m2 kojega je procijenio na 252.173 eura, drugi stan u Zagrebu koji je u vlasništvu savjetnika Pelicarića i njegove supruge od 57 m2 procijenjen je na 98.918 eura. U Biogradu na moru Pelicarić je naslijedio kuću s okućnicom od 410 m2 koja je procijenjena na 82.819 eura, druga kuća u Biogradu gdje je Pelicarić suvlasnik procijenjena je na 12.442 eura, a radi se o nekretnini od 108 kvadrata, s tim da je Pelicarić suvlasnik u udjelu od deset posto. Spominje se u kartici i treća kuća u Biogradu gdje je Pelicarić također suvlasnik s istim udjelom, a ova nekretnina od 71 m2 procijenjena je na 10.617 eura. Četvrta kuća u Biogradu na moru čiji je Pelicarić vlasnik jest nekretnina od 91 m2 koja je vrijedna 15.926 eura.

U Biogradu na moru Pelicarić je također suvlasnik 50 posto građevinskog zemljišta od 2001 m2 koje je procijenjeno na 282.699 eura, drugo građevinsko zemljište od 721 m2 procijenjeno je na 95.000 eura. Pelicarić se i ovdje navodi kao suvlasnik 50 posto zemljišta. Treće građevinsko zemljište u Biogradu od 4623 m2 koje je u Pelicarićevom potpunom vlasništvu procijenjeno je na 693.000 eura. Spominje se u njegovoj kartici i šuma u Biogradu na moru od 2435 m2 koja je procijenjena na 9.688 eura. Kada su pokretnine u pitanju predsjednikov savjetnik Pelicarić posjeduje Volvo S 60 iz 2008.godine kojega je procijenio na 6.370 eura te Toyotu Yaris iz 2006-te godine koju je procijenio na 1.128 eura. Njegova osobna ušteđevina iznosi 20.000 eura.









Bivša ravnateljica Agencije za obrazovanje zarađuje 2.469 eura

Goran Grobotek iz SDP-a u Uredu predsjednika radi kao pomoćnik pročelnika Kabineta predsjednika i mjesečno zarađuje 1.885 eura. Grobotek u Konjščini posjeduje stan od 48 m2 procijenjen na 27.871 eura koji je stečen darovnim ugovorom, a u Zagrebu pak posjeduje stan od 54 m2 procijenjen na 79.633 eura.

Bivša ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje koja u Milanovićevom timu radi kao savjetnica za obrazovanje Jadranka Žarković mjesečno zarađuje 2.469 eura. Žarković je prema podacima iz imovinske kartice razvedena. U Zagrebu je vlasnica stana od 135 m2 vrijednog 290.615 eura kojega je stekla darovnim ugovorom, a u imovinskoj kartici spominje i kuću od 45 m2 koja je procijenjena na 33.100 eura, a koju je također stekla darovnim ugovorom. Tu je i druga nekretnina od 28 m2 koja se nalazi u Zagrebu, a koju je Žarković procijenila na 9.627 eura. Njen Peugeot iz 2012-te procijenjen je na 6.500 eura, a posjeduje i osobnu ušteđevinu od 1.000 eura.

Šefica protokola s respektabilnom imovinom

Šefica protokola Dragana Podner mjesečno zarađuje 2.549 eura, a od imovine i imovinskih prava mjesečno zaradi još 1080 eura. Suprug u Udio cargu mjesečno zarađuje 749 eura. Podner i suprug u Zagrebu posjeduju stan od 41 m2 koji je procijenjen na 91.446 eura, njen drugi stan u Zagrebu od 34 m2 procijenjen je na 67.821 euro, a treći stan u Zagrebu koji je u vlasništvu njenog supruga procijenjen je na 265.445 eura, riječ je o nekretnini od 131 m2. Četvrti stan u Zagrebu koji je u vlasništvu supruga Podner procijenjen je na 115.999 eura, a ovdje se radi o nekretnini od 74 m2.









Vikendicu od 35 m2 u Jelsi koja pripada njenom suprugu Podner je procijenila na 35.835 eura. Druga nekretnina na Jelsi od 924 m2 procijenjena je na 6.636 eura, a još jedna nedefinirana druga nekretnina također na Jelsi od 16 m2 na simboličnih 929 eura. Treća druga nekretnina na Jelsi gdje je suprug Podner suvlasnik nešto je veća radi se o 111 m2, a procijenjena je na 10.883 eura. Iduća odnosno četvrta treća nekretnina na Jelsi od 425 m2 procijenjena je na 41.471 euro, a peta nekretnina koja također nije definirana na 1194 eura, no radi se o 12 m2, šesta ovakva nekretnina od 84 m2 procijenjena je na 8.228 eura. No, u svim ovim nekretninama gospodin Podner je suvlasnik simboličnih udjela od 0,17 do 0,25 posto. Međutim šefica Podner u Komiži posjeduje apartman od 45 m2 kojeg je procijenila na 75.652 eura. Suprug je usput rečeno vlasnik tvrtke Udio cargo, a ovaj bračni par posjeduje i zajedničku ušteđevinu od 25 tisuća eura.

Skromna imovina Nikole Jelića

Glasnogovornik Ureda predsjednika Nikola Jelić mjesečno zarađuje 2.394 eura. On u Zagrebu posjeduje stan od 53 m2 procijenjen na 112.814 eura.

Bivša SDP-ovka Melita Mulić supruga nekadašnjeg glavnog tajnika te stranke Igora Dragovana koji je usput budi rečeno prijateljski povezan s Milanovićem predsjednikova je savjetnica za ljudska prava. Ona mjesečno zarađuje 17.963 kune te od imovine uprihodi dodatnih 3.800 kuna, Dragovan koji radi u Uredu SDP-ove europarlamentarke Biljane Borzan mjesečno zarađuje 8.000 kuna. Mulić je u Zagrebu suvlasnica stana od 63 m2 koji je procijenjen na 700.000 kuna, a ona i suprug u Zagrebu posjeduju i stan od 80 m2 koji je procijenjen na 1.184.449 kuna. Suprug je vlasnik Opel Grandlanda iz 2019-te koji je procijenjen na 202.900 kuna. Zanimljivo je primijetiti da Mulić svoju imovinsku karticu u eurima još nije predala.