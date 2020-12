SVI GA ZNAJU KAO SANADEROVA MINISTRA: Tko je zapravo profesor Primorac?

Član Vladinog znanstvenog savjeta profesor Dragan Primorac posljednjih dana sudjeluje u žustroj polemici sa svojim kolegom znanstvenikom Ivanom Đikićem koji ga je optužio da je u sukobu interesa. Đikić u pismu upućenom premijeru Plenkoviću uz ostalo tvrdi da njegova privatna bolnica Sv. Katarina zarađuje visoke iznose tijekom korona krize prodajući građanima antigenske testove po cijeni od 350,00 kuna te da je Primorcu to omogućila Vlada. Na te se navode profesor Primorac očitovao pismom.

– Primjetili ste da zbog smirivanja stanja u znanstvenoj zajednici nisam izlazio s nikakvim komenatarima čak kad sam bio neopravdano prozvan zbog sukoba interesa. Uvijek se držim poslovice “Istina govori tiho, bez buke riječi”. S druge strane, gospodin Đikić vjeruje da neistina koja se ponovi više puta, s vremenom postaje istina.

Kad me je gospodin Đikić optužio za sukob interesa, kratko sam mu odgovorio „Niti ja, niti moji djelatnici ne poslujemo s državom, nitko od nas nije Vladinoj plaći, ne sudjelujemo u državnim natječajima, sve radimo na tržištu i Bogu hvala o nikome ne ovisimo“. Gospodin Đikić se nakon toga nije udostojao niti ispričati. Nakon toga, ponovno me gospodin Đikić napao, jer sam s kolegama zdravstvenim djelatnicima volontirao u testiranju hrvatskih sportaša kako bi zaustavili širenje covida-19. Predsjednik HNS-a je čak dao priopćenje u kojem je rekao da je HNS kupio samo kemikalije vlastitim novcem, a da su zdravstveni djelatnici u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, bolnici Sv. Katrina i laboratoriju Genos mimo radnog vremena (kako ne bi ugrozili redovne laboratorijske aktivnosti) volontirali kako bi analizirali uzorke i pomogli hrvatskom sportu. I u ovom projektu država nije sudjelovala s jednom jedinom lipom. No, ni tada se nije ispričao niti sportašima, niti kolegama niti HNS-u.

Onda me je gospodin Đikić prozvao da sam izjavio da je virus oslabio iako su svi mediji prenijeli istinitu informaciju da sam rekao slijedeće: “Činjenica je da se nešto promijenilo. Klinička slika je drugačija. Struktura virusa se nije promijenila”, rekao je Primorac. Dakle eksplicitno sam naveo da je virus SARS-CoV-2 stabilan i da se struktura virusa nije promijenila. Apsurdno je da je gospodina Đikića nakon svih napada na mene i druge kolege prozvao i naš ugledni ekonomista Velimir Šonje i poručio mu da kolegama izmišljeno pripisuje stavove i izjave. Ni tada, zbog mira u hrvatskoj znanstvenoj zajednici nisam želio reagirati.

SVE MU JE OPROSTIO

Međutim, jutros me duboko pogodio upravo objavljeni članak naslova ‘Anatomija slučaja Đikić – medijski juriš znanstvenog križara’ u kojem najbliži suradnici, mentori i prijatelji gospodina Đikića, do u detalje govore o tome što je Ivan Đikić sve radio tijekom zadnjih 20 godina, a gdje sam uz brojne druge znanstvenike i ja bio jedna od meta. Još uvijek ne mogu doći sebi jer je svaka rečenica potkrijepljena činjenicama, izjavama, referencama, novinskim citatima. Nezamislivo mi je da je tako nešto mogao napraviti. Osobno, sve mu opraštam, a i dalje ću učiniti sve da hrvatska znanstvena zajednica nadvlada postojeće stanje i nakon svega iziđe još jača – navodi Primorac u svojem pismu.

Inače, Primorac je znanstvenik osebujne i živopisne biografije. Rođen je u Banja Luci, no roditelji su mu porijeklom iz okolice Ljubuškog. Kako mu je otac bio policajac, tako se obitelj selila pa su prije njegova polaska u školu iz Banja Luke odlučili život nastaviti u splitskom kvartu Sućidaru u kojem Primorac završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu, a karijeru nastavlja u SAD-u odlazi na Sveučilište Connecticut, Medical School, gdje se obrazovao iz područja genetike i forenzike. Premda na zagrebačkoj Medicini brani doktorsku disertaciju, Primorčeva znanstvena karijera usko je vezana uz SAD gdje se usavršavao u brojnim forenzičkim centrima, bolnicama i policijskim akademijama. U Hrvatskoj je poznat kao jedan od utemeljitelja analize DNK u sudskoj medicini, no daleko je poznatiji njegov politički angažman. Bio je slijedom toga član Vladinog ureda za poginule i nestale, a sa svojim timom identificirao je žrtve masovnih grobnica iz Domovinskog rata. Pažnju je plijenio kao autor rezultata o genetičkom podrijetlu Europljana s posebnim naglaskom na genetičko podrijetlo Hrvata te naroda BiH. Primorac je uz ostalo osnivač američko-europskog kongresa iz kliničke i sudske genetike koji se održava u Hrvatskoj. Iza njega su stotine znanstvenih radova, kao i stotine što domaćih, što međunarodnih nagrada i priznanja. U javnosti je spominjan zbog dobrih kontakata sa SAD-om i Izraelom, ali i zbog toga što je bio ministar obrazovanja u Vladi Ive Sanadera. U tom je periodu zaživio čuveni Bolonjski proces, a kada se Sanader odlučio povući iz politike, s njim odlazi i Primorac koji se u politiku pokušao vratiti kao kandidat za predsjednika, no to nije polučilo značajniji rezultat. Od politike, HDZ-a i Sanadera diže ruke ističući da su ga iskoristili i prevarili.