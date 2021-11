SVI BI SADA HTJELI BITI VJEROJATNI KORONA SLUČAJEVI, ALI NE IDE TO TAKO: U Hrvatskoj ih je 10.000. Evo tko i kako može na temelju toga dobiti covid potvrdu

Autor: Dnevno

Covid potvrda ovih je dana zasigurno najspominjanija riječ među većinom hrvatskih građana. Oni koji su se cijepili ili preboljeli koronu vrlo su je jednostavno dobili, ali ima tu i onih koji ne spadaju niti u jednu od tih skupima, a covid potvrda im je potrebna primjerice zbog posla ili odlaska u neku od institucija gdje je ona nužna. Naravno rješenje je u cijepljenju ili testiranju, ali ovih se dana više nego ikada počela se spominjati dijagnoza – vjerojatan slučaj. Naime, na osnovu toga jedan manji dio Hrvata može dobiti covid potvrdu, ali to su neki odlučili iskoristiti i tako p0kušati doći do potvrde, ali ne ide to samo tako.

Stoga je Hrvatski zavod za javno zdravstvo vrlo jasno odredio što je točno vjerojatni slučaj što se tiče korone. I kako su nam iz HZJZ-a objasnili on se javlja kod svih zaraznih bolesti ne samo kod korone.

U Hrvatskoj vjerojatnih slučajeva od početka pojave virusa u našoj zemlji je 10.000 slučajeva, što čini 2 posto prijavljenih osoba zaraženih koronavirusom.

Nije potrebno serološko testiranje

“Vjerojatan slučaj bolesti COVID-19 je kada osoba ima kliničke simptome kompatibilne s bolešću i pozitivnu epidemiološku anamnezu što znači da je ostvarila bliski kontakt sa zaraznim bolesnikom no nema laboratorijsku potvrdu bolesti što znači nema pozitivan PCR ili BAT nalaz brisa jer nije rađen bris ili je bris urađen kasno u tijeku bolesti pa ispao negativan te izabrani liječnik smatra da je ta osoba imala COVID-19.

Liječnik, a najčešće je riječ o onome obiteljske medicine na temelju anamneze i kliničkih simptoma, a nije bilo moguće osobu na vrijeme testirati radi laboratorijske potvrde, može tu osobu prijaviti kao oboljelu od COVID-19, a bolest se klasificira kao vjerojatna, a ne kao potvrđena. S takvom se osobom postupa jednako kao s laboratorijski potvrđenim bolesnikom, što znači da se izolira i bliski kontakti se obrade i po potrebi im se odredi karantena ako nisu cijepljeni ili preboljeli COVID-19″, poručili su iz HZJZ-a.

Takva osoba kako su nam objasnili iz HZJZ-a ne mora naknadno biti podvrgnuta serološkom testiranju kako bi se potvrdilo da je preboljela bolest.

Važna je i šifra

Potvrdu o preboljenju kao vjerojatan slučaj mogu dobiti oni građani kojima je njihov liječnik u vrijeme simptoma bolesti, i to tijekom samoizolacije zbog obiteljskog kontakta s pozitivnom osobom, utvrdio da vjerojatno imaju COVID 19, odredio im izolaciju, obradio njihove bliske kontakte i prijavio ih u registar zaraznih bolesti kao oboljele od COVID-19. No građani koji nisu u vrijeme nakon jasno definiranog bliskog kontakta razvili simptome kompatibilne s bolešću COVID-19, ne mogu samo na temelju nekadašnjeg bliskog kontakta s bolesnikom tražiti od izabranog liječnika potvrdu da su preboljeli COVID-19 kao vjerojatan slučaj.

Takvu osobu u sustavu i njenom liječničkom kartonu liječnik i službeno mora zavesti kao vjerojatan slučaj i to pod šifrom UO7.2.









Veći broj vjerojatnih slučaja dogodio se u svibnju kada se bio nedostatak testova, a danas liječnici sve sumnjive slučajeve šalju na testiranje pa mogućnost da ćete danas biti vjerojatni slučaj uistinu je mala.