ŠVEDSKI MODEL NIJE POSVE PROMAŠEN? Poznati poduzetnik otkrio bitne detalje

Rade vrtići i osnovne škole, otvorene su teretane i bazeni, na ručak se može u restoran, autobusi voze, a ljudima se savjetuje socijalna distanca te se pouzdaje u njihovu disciplinu. Tako mjere borbe protiv korona virusa izgledaju u Švedskoj, gdje je zabilježeno 11 tisuća zaraženih, ali i oko 1000 smrtnih slučajeva. Da taj pristup nije posve promašen vjeruje poznati hrvatski poduzetnik Nenad Bakić .

“Pisao sam jučer. O Švedskoj sam prenio brojke, oni napreduju dobro. Pozitivna vijest je bila da im je jako pao broj mrtvih tokom tri dana. Danas je to naraslo. Moje duboko uvjerenje je da će sve zemlje uspjeti. Najveće žarište u svijetu, država New York, je isto pred pobjedom. Nas sve čeka drugo poluvrijeme, možda i treće. Mi smo prvu polovicu odigrali uspješno. Naš je zadatak ponoviti taj uspjeh u drugom poluvremenu. Čeka nas izazov otvaranja. Jako se veselimo tome da imamo sve više onih koji uspijevaju. Danci? Što ako su u pravu? Oni su procijenili da je puno više zaraženih, 30 do 80 puta, nego što su službene brojke i oni na tome smatraju da mogu otvarati škole”, kazao je objašnjavajući razloge radi kojih drži da je švedska metoda korektna.

“Ja mislim da je ovdje ideologija besmislena. U Švedskoj imamo socijaldemokratskog premijera, imamo i Donalda Trumpa koji njih napada da su preagresivni. Ne treba uvoditi politiku u jedan praktičan pristup. Ja iskreno ne vjerujem da bi švedski pristup kod nas dao rezultate kakvi su njihovi. Mi smo fantastični u svakom slučaju. Da je netko rekao da nećemo doći na eksponencijalnu krivulju, da se respiratori neće koristiti u velikoj mjeri ne bi mu vjerovao”, kazao je Bakić referirajući se i na turističku sezonu u Hrvatskoj.

“Ne bih htio biti u cipelama onih koji odlučuju o mjerama. Procjene su da ćemo pasti 14 posto. Iskreno, mislim kako ćemo pasti ispod 20 posto. Iako, smatram da postoje šanse da privatni smještaj u Hrvatskoj bude dobitna karta. Vjerujem da će naša Vlada pametno odigrati. Da ste Austrijanac, bi li radije došli u apartman gdje ste sami ili u hotel”, zaključio je Nenad Bakić.