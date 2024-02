Svećenik izjavom na misi pred Medvedom izazvao čuđenje: ‘Pazi ovo, pa gdje mi živimo’

Autor: F.F

Na Instagramu se počeo širiti interesantan video s jedne mise. Glavni akteri bili su župnik te župan Blaženko Boban, nekadašnji gradonačelnik Solina te zastupnik Hrvatskog Sabora. Na stranici Sinj i cetinska krajina objavljena je cijela snimka, a reakcija je bilo sa svih strana. Svećenik je sve to izjavio pred Ministrom branitelja Tomom Medvedom. Nije poznato kada je snimka točno nastala, ali vrlo je vjerojatno da se radi posjetu ministra Medveda Potkravlju kada je 29. siječnja ove godine u Potkravlju kod Sinja otkrivena spomen ploča poginulim braniteljima i civilnim žrtvama.

Nakon protokola, održana je misa koju je predvodio župnik fra Ante Čovo, inicijator postavljanja spomen-ploče kod središnjeg križa uz župnu crkvu. Iako župnik nije imao loše namjere kada je upotrijebio riječ “krasti”, njegova izjava nije najbolje odjeknula društvenim mrežama.

“Nakon župnikovih riječi kako bi volio da je ministar državne imovine tu da ‘ukrade’ od države malo zemlje za mlade obitelji, župan Boban kaže kako je on sada nadležan za to”, piše u opisu snimke na Facebooku. Svećenik je očito aludirao na to kako je u posjet došao ministar branitelja iako bi on radije da je došao ministar imovine.

U komentarima su se javili mnogi, poprilično nezadovoljni ljudi, koji su ismijavali cijelu situaciju koja se dogodila u crkvi. Bilo je nekih kojima je to smiješno, dok su drugi ostali u nevjerici.

‘Popovi i lopovi’

“Neka haljinar da crkvenu zemlju mladima , haljinarima ne treba”, glasio je jedan od komentara.

Bilo je i onih koji su smatrali kako upravo Crkva duguje narodu i da Crkva zapravo treba dati svoje.









“Da podijeli Grliću Radmanu”, “Krkanija na okupu”, “Mafija savjetuje mafiju”, “Neka crkva da svoje”, “Crkva i politika, smiju se lopine lopovima”, “Kradu oni i više, ali dijele među sobom”, “Vjernici, majko moja mila”.

“Pazi ovo, fratar s oltara govori ukradi, drugi kaže može to on, a ostatak aplauz na sve to, jbttt pa u kojoj kanalizaciji mi to živimo…”, glasio je jedan od komentara.

“Ima i crkva više zemlje nego država šta vi ne date mladima da grade kuće”, “Popovi i lopovi”, “A ima se ko javit, pola Hrvatske drži crkva”, “Veliki rvati katolici, pokrali sve”, samo su neki od komentara bijesnih ljudi.

O snimci s društvenih mreža još uvijek se nitko od spomenutih nije oglasio.