SVE TAJNE PLENKOVIĆEVE ‘DESNE RUKE’! Kruti operativac povezan s uhićenim odvjetnikom: Bljedunjav i neprepoznatljiv, ali on se tiho penje po hijerarhiji

Autor: Dnevno.hr/M.P.

HDZ se silom trudi od sebe odstraniti bilo kakvu povezanost s uhićenima u golemoj aferi pljačke Ine, no svakim danom taj zadatak postaje sve teži.

Uhićeni direktor Ine Damir Škugor član je HDZ-a, no premijer i predsjednik stranke Andrej Plenković brže bolje trudio se minorizirati njegovu ulogu, prikazavši ga kao nekog relativno nebitnog tipa unutar stranačke strukture. No, eto vraga, isplivala je slika Plenkovića i Škugora. Nadalje, čini se da ga poznaje i predsjednik Sabora Gordan Jandroković jer se i on s njim fotografirao.

Još jedan uhićeni, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak, također nije nepoznat vrhu vlasti. Naime, dugogodišnji je prijatelj, ali i kum Plenkovićeva čovjeka od povjerenja, glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.





Plenkovićev čovjek od povjerenja blisko povezan s uhićenim Šurjakom

Njihovo druženje seže još iz studentskih dana s Pravnog fakulteta, a obojicu veže i otok Hvar, gdje Katičić ima vikendicu, a Šurjak odatle potječe. Zanimljivo, Hvaranin je i ministar zdravstva Vili Beroš, kao i pokojni otac premijera, Mario Plenković.

Krunoslav Katičić je vrlo bitna figura, iako bi javnost lako mogla pomisliti drugačije s obzirom na to da se u javnim istupima uglavnom nalazi negdje u drugom planu.

Tko je Krunoslav Katičić?

Tko je, zapravo, Katičić i kako je dogurao do pozicije čovjeka u kojeg Plenković polaže toliko povjerenja?

Glavni tajnik HDZ-a funkcija je koju je nakon aktualnog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića preuzeo upravo Katičić, prijatelj premijera i stranačkog šefa, koji je u međuvremenu stasao u glavnog Plenkovićeva operativca koji za njega odrađuje poslove od posebnog povjerenja.

S premijerom studirao, slušao Rolling Stonese i išao na utakmice

Dugo je za javnost bio gotovo nevidljiv. Prvi njegov malo jači medijski istup vezan je za prve dane izbora Andreja Plenkovića za predsjednika HDZ-a. Tada je budućeg šefa stranke i premijera javnosti nekako trebalo približiti pa je tako Katičić objavio da su skupa išli na nogometne utakmice, posebno Dinamo – Hajduk 1991. i to bez znanja roditelja.

Skupa su izlazili, slušali Rolling Stonese, puštali kosu.









Prije nego što ga je premijer postavio za tajnika u Ministarstvo državne imovine kada ga je vodio Goran Marić, radio je kao odvjetnik. Već u to vrijeme smatralo ga se ključnom figurom, odnosno vezom premijera, čovjekom koji je posebno pomagao Mariju Banožiću kada je naslijedio Marića u tom resoru.

Fijasko na lokalnim izborima, u Sabor ušao sa 187 glasova

Direktna demokracija je za Katičića doduše bila nešto slabija karika. 2017. godine je na lokalnim izborima bio kandidat za zamjenika gradonačelnika na listi Drage Prgometa kojim je HDZ probao dobiti Zagreb, no to je neslavno propalo.

Katičić je bio i na listi HDZ-a na parlamentarnim izborima 2020. godine, a bio je uključen i u izborni stožer. Katičić je bio na trećem mjestu na HDZ-ovoj listi u 6. izbornoj jedinici, zbog čega je ušao u Sabor sa skromnih 187 preferencijalnih glasova.









Napredovao do glavnog tajnika HDZ-a

Nakon izbora 2020. godine Katičić postaje glavni tajnik stranke, a HDZ je tada rekao da je do takve križaljke došlo kako bi se Jandroković mogao posvetiti dužnosti predsjednika Sabora.

Za Plenkovića je Katičić podmetnuo leđa na stranačkim, parlamentarnim, ali i na lokalnim izborima, pokušavajući doprijeti do HDZ-ovih organizacija i stranačkih lokalnih šerifa kod kojih je lobirao za potporu Plenkoviću.

‘Bljedunjav, neprepoznatljiv’

Nikada do kraja HDZ-ovci nisu percipirali Katičića kao ozbiljnog operativca i osobu na koju kao politička organizacija mogu računati, štoviše, za šire članstvo on je prilično bljedunjav i neprepoznatljiv tip, ali povjerenje koje Plenković u njega ima dovoljno je za njegov napredak i pozicioniranje.

Skoro dogurao do Vlade

Koliko mu premijer vjeruje pokazala su i šuškanja da je trebao ući u Vladu i to na poziciju Davora Božinovića, kojeg se percipiralo kao Plenkovićevu desnu ruku.

Svojedobno se pričao da je Katičić vršio pritisak na djelatnicu Državnih nekretnina Maju Đerek, s kojom je vodio prilično neugodne razgovore. Đerek je tako Katičića opisala kao tipa koji se na nju derao i koji je komunicirao prilično neljubazno.

Revolt unutar stranke: Fali mu taktičnosti

Slučajno ili ne, takvim su ga opisivali i u vladajućoj stranci u kojoj tvrde da mu za operativne poslove nedostaje pragmatičnosti i taktičnosti.

No posljednji Plenkovićev pokušaj da ga uvede u vladajuće redove izazvao je žestok revolt u HDZ-u, i to ne samo zbog toga što je Katičić premijerov prijatelj iz mladih dana nego i zbog toga što je riječ o sinu kontroverznog bankara Martina Katičića (za kojeg se pak govorilo da je bio osoba od povjerenja Franje Tuđmana). Naime, Katičićev otac bivši je šef PBZ-a, uz njegovo ime vežu se brojne afere s početka devedesetih godina, no unatoč tome, Plenković je svojeg prijatelja uspio ugurati i u stranački Odbor za pravosuđe, što je u to doba u stranci također prilično negativno odjeknulo.