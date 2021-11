SVE TAJNE PLENKOVIĆEVA HDZ-a! Ovo vam nikad ne bi rekao na glas: Misterij na koji se mjesecima pokušava odgovoriti!

Autor: Iva Međugorac

Sukobi, afere pa i presuda za Fimi-mediju, ništa od toga nije naštetilo stabilnom rejtingu vladajuće stranke. HDZ naime i prema posljednjem Crobarometru stoji na potpori od 30,9 posto, bez puno izgleda da će ga netko tako skoro smijeniti s vodeće pozicije. Daleko iza Plenkovićeve stranke s potporom od skromnih 12,2 posto nalazi se osuti SDP Peđe Grbina, koji se za poziciju i na ljevici, i u stranačkoj rejting hijerarhiji bori s platformom Možemo koja se vrti oko 11,2 posto potpore.

U čemu je tajna HDZ-ove popularnosti, pitaju se analitičari, dio građana pa i dio članova vladajuće stranke. Međutim, oni bliski premijeru Plenkoviću tvrde kako je bilo suludo očekivati da bi aktualnom HDZ-u mogla naštetiti pravomoćna presuda u slučaju Fimi media.

”Ta su očekivanja iracionalna. HDZ je iz kriza uvijek izlazio postojan, mi smo bili spremni na ovaj scenarij, Plenković je to korektno izvukao, i danas to više nitko ni ne spominje”, tvrdi naš sugovornik iz vladajuće stranke koji naivcima smatra i sve one koji otpisuju SDP tvrdeći da će ih naslijediti platforma Možemo. ”To također nije realno, HDZ i SDP imaju kvotu fiksnih birača, koji će nam uvijek dati glas, to je jedna mreža koja godinama funkcionira, i koja je izgleda bazirana na lojalnosti. Možemo se mora namučiti da bi dogurao do 12 posto, a SDP i u ovom rasulu kojega imaju postiže taj rezultat pa je jasno da ih je nemoguće uspoređivati”, smatra naš sugovornik te kaže da je pozicija nove lijeve platforme još uvijek izuzetno klimava.

”Njima je rejting već počeo ako ne padati, a onda stagnirati. Tomašević je tek preuzeo vlast u Zagrebu, kroz njega će se percipirati ta ekipa iz Možemo, oni u svakom trenu mogu proklizati, a mi i SDP ostajemo stožerne stranke, ne moramo se ni truditi, a imat ćemo u startu rejting za kojeg se oni moraju pomučiti, to vam je ta takozvana infrastruktura koja se godinama gradi i na kojoj su pale sve treće opcije”, tumači nam HDZ-ovac koji je baš kao i dobar dio javnosti uvjeren da Plenković trenutno u oporbenim redovima nema konkurenciju.

”Javnost Plenkovića percipira kao lidera. Možete se i ne morate slagati s njime, ali on ostavlja dojam lidera, na toj razini političara trenutno je još samo Zoran Milanović. Nemoguće je zamisliti nekakvo sučeljavanje Tomaševića i Grbina s Plenkovićem, on je u usporedbi s njima retoričar s diplomatskim manirima i zreo političar, to je vidljivo i sada kroz oporbeno inzistiranje na raspravi o Fimi-Mediji. Pa mi smo radi toga izgubili izbore 2011. godine, platili smo cijenu, građane to danas ne zanima, a oni iz oporbe u rasulu u tom času zahtijevaju prijevremene izbore. Sve i da smo na njih izašli HDZ bi opet pobijedio”, smatra naš sugovornik koji svoje oporbene kolege naziva neinovativnima.

”S jedne strane na desnici usred krize s koronom, pored toga što obnova od potresa tapka na mjestu, oni inzistiraju na referendumu o euru. To je toliko promašeno da nemam ni riječi kojima bih to opisao, prozivaju nas godinama da smo kriminalna organizacija, to je izlizana terminologija, ne nude ideje, ne otvaraju nove teme, ne pokazuju da su dorasli problemima s kojima se suočavamo, SDP se bavi sam sa sobom, a Možemo je izgleda zaglavio na Zagrebu.

Svi bi oni u oporbi bez obzira na sve mogli ponešto naučiti od Milanovića. On je mlako reagirao na Fimi-mediju jer je svjestan da je to ispuhana priča, ali zato Plenkovića udara ispod pojasa s obranom, Banožićem, veleposlanicima, pričom o koroni, uvjerljivo i samouvjereno, jer razumije političke okvire u kojima se nalazi, to je komponenta koja oporbi nedostaje”, analitičan je naš sugovornik iz vladajuće stranke koji je uvjeren kako HDZ u ovom času ni na jednoj strani političke arene nema uvjerljivu konkurenciju.