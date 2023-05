SVE SU ZAKUHALE OREŠKOVIĆ I BENČIĆ! HDZ-ovci likuju: Plenković je ponovno trijumfirao

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković ponovno je trijumfirao, tim riječima među njegovim suradnicima komentira se najava oporbenih saborskih zastupnika za referendum o zakonu o izbornim jedinicama. ”Od toga neće biti ništa jer oporba ni među sobom nije usuglašena na tu temu, Plenković naprosto što se oporbe tiče nema od čega strahovati”, komentira naš sugovornik blizak predsjedniku Vlade, koji je i sam u više navrata komentirao kako su njegovi politički protivnici tako jadni da mu ih nekada bude žao.

Sam je premijer ovih dana dotičući se teme o izmjeni izbornih jedinica dao naslutiti da ga se buka iz oporbe ne tiče previše, najavljujući pritom da će ministar pravosuđa Ivan Malenica uskoro prezentirati prijedlog izmjena Zakona o izbornim jedinicama. ”Ostajemo na razini 10 izbornih jedinica koje će birati po 14 zastupnika i gdje će odstupanja biti unutar +/- 2,5 do 3% i na taj mislim da će izbori proći u najboljem demokratskom redu”, rekao je Plenković uz opasku da nisu prekrajali već modificirali izborne jedinice. ”Vjerujem da će Sabor usvojiti Zakon na vrijeme. Mi mijenjamo ono što moramo mijenjati. Glasača će i dalje biti 360 i nešto tisuća”, dodao je.

Oporba bez koordinacije

Kakvi god Plenkovićevi politički protivnici bili jasno je da za demokraciju nekvalitetna oporba i izostanak iste naprosto nisu dobri. No u ovom slučaju moglo bi se reći da si je oporba sama kriva jer u javni prostor srljaju s najavama koje nisu prethodno koordinirane pa se u konačnici uspostavi da nakon puno njihove buke, Plenković poentira baš zato što oporba nije realizirala vlastite, pompozne najave baš kao što je to bilo i prije nekoliko mjeseci kada su najeksponiraniji predstavnici lijeve i liberalne opozicije najavljivali referendum kojim će zatražiti da se pravo na pobačaj uvrsti u Ustav, od čega naravno na koncu također nije bilo ništa.





Opozicija je trenutno u takvom stanju da bez obzira na sve inicijative i pokušaje za HDZ ne predstavlja nikakvu opasnost, što je paradoks s obzirom na količinu HDZ-ovih afera, ali i s obzirom na kaotično stanje u državi. Kada je riječ o zakonu o izbornim jedinicama, on se u oporbi problematizira radi toga što smatraju da HDZ njime želi izborni sustav i izborne jedinice prilagoditi svojoj stranci. O tome se govorilo i na nedavno održanom okruglom stolu o proceduri donošenja tih propisa, ali opozicija do sada nije otkrila na koji bi način uopće za ovu temu na noge digli pola milijuna građana koji bi svojim potpisom pokazali nezadovoljstvo načinom na koji HDZ kreira zakon, a koji bi trebao zamijeniti onaj koji je nedavno ukinuo Ustavni sud.

Šeks će realizirati svoje planove

”Prije svega građanima ova tema niti nije pretjerano zanimljiva pa je upitan odaziv na referendum, a osim toga pitanje je i kako bi se prema ovoj temi postavio Ustavni sud i bi li uopće dopustio referendum”, podsjeća naš sugovornik. Da je referendum na tankom ledu dalo se naslutiti i iz izjava predsjednika SDP-a Peđe Grbina koji je rekao da će u njegovoj stranci sačekati da HDZ izađe sa konačnim prijedlogom. Za razliku od Grbina koji je ovaj put začudo mudro odlučio sačekati, referendumsku inicijativu su potencirale zastupnice Sandra Benčić i Dalija Orešković, no i u samoj oporbi nisu zadovoljni time što su ih njih dvije umiješale u ovu temu jer se ni u oporbenim redovima o ovoj temi nisu usuglasili niti postoji zajednički prijedlog izbornih jedinica temeljem kojega bi se uopće moglo razmatrati referendumsko pitanje.

Stavovi o ovoj temi se razlikuju od stranke, do stranke, i referendum po nekima nije niti trebalo spominjati. Referendum se bez obzira na to spominjao, ali očito bezuspješno pa će HDZ po svemu sudeći ovaj proces provesti onako kako su to i naumili. Promjena načina na koji se biraju saborski zastupnici pripala je HDZ-ovoj stranačkoj skupini koja je u strogoj tajnosti pod vodstvom Vladimira Šeksa krojila izborne jedinice, a to što se opozicijske stranke protive Šeksa se nikada nije previše ticalo, baš kao što se danas ne tiče premijera Plenkovića. ova tema polako, ali sigurno prolazi ispod radara, a to je još jedan od pokazatelja da je predsjednik Vlade postigao svoj cilj i da mu doista oporbene zastupnice i zastupnici nisu dorasli. To možda niti nije prevelik problem za Daliju Orešković, ali je zasigurno značajan problem za Benčić koja se spominjala i kao potencijalna kandidatkinja za premijerku.

Nadigrali ih i na Odboru za Ustav

Baš zbog tih ambicija iz redova Možemo na čekanju je velika lijeva koalicija između SDP-a i Možemo koja je najavljivana kao opcija za rušenje i ugrozu premijera Plenkovića i njegova HDZ-a. Ne samo da je HDZ predvođen premijerom Plenkovićem nadigrao oporbu kada je u pitanju referendum, već su oni i nedavno na sjednici saborskog Odbora za Ustav uspjeli doći do toga da se tema o izbornim jedinicama okonča i prije nego što se o njoj počelo polemizirati.

Zasluge za to nosi bivši ministar pravosuđa i predsjednik Odbora Dražen Bošnjaković kojemu je asistirala stranačka kolegica Marija Jelkovac koja je uložila prigovor na predloženi dnevni red sjednice. Bošnjaković je njen prigovor stavio na glasanje, a kako HDZ u ovom Odboru ima većinu prigovor zastupnice Jelkovac usvojen je većinom glasova pa je u konačnici ovu HDZ-ovu igranku pozdravio i Peđa Grbin koji im je zapljeskao.

Inače zbog kršenja odredbi da broj glasača po izbornim jedinicama može varirati do maksimalno pet posto Ustavni sud zaključio je kako glasovi birača ne vrijede jednako u svim dijelovima zemlje pa je ukinuo Zakon o izbornim jedinicama koji prestaje važiti s prvim danom listopada ove godine što znači da i Plenkovićeva radna skupina ima sve manje vremena za donošenje konkretnih odluka te za predstavljanje istih. U međuvremenu se oporba s ovim idejama ne miri, a nisu uspjeli postići previše ni sa zahtjevom da Vlada imenuje stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga novog zakona te da se u nju imenuje najmanje trećina stručnjaka koje bi predlagali oporbeni Klubovi zastupnika kao i da se prilikom kreiranja novih granica izbornih jedinica maksimalno poštuju postojeće administrativne granice županija, gradova i općina. HDZ