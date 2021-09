SVE SE TEŽE NOSI S TIME! Beroš pred ogromnim izazovima: Plenković je od toga digao ruke, sve je palo na njega

Autor: Iva Međugorac

Plan je taj da plana nema, ukratko bi se tako mogla sažeti nova strategija premijera Andreja Plenkovića prema pandemiji koronavirusa. Novog zatvaranja u dogledno vrijeme nema, i ne bi ga trebalo biti, barem tako tvrde Plenkovićevi najbliži suradnici, koji kažu da si Hrvatska takvo što ne može dozvoliti iz nekoliko razloga.

Prije svega, novi lockdown ne možemo podijeli financijski, a osim toga država više nema novac za isplaćivanje potpora poduzetnicima na što bi bili primorani u slučaju novog zatvaranja. Na koncu tu je i cjepivo koje je dostupno svim građanima te se upravo njime pandemija nastoji držati pod kontrolom. No, da se pandemija pod kontrolom ipak ne uspijeva držati s cjepivom za koje je zainteresiran sve manji broj građana, neizravno je potvrdio prvi čovjek Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar Zvonimir Šostar koji je upozorio da se infekcija počela pojačano širiti te da brojevi novozaraženih nisu mali pa samim time niti nema razloga za miran san.

“Brojke kontinuirano rastu, to nikog više ne začuđuje. Daj Bože da imamo što više lijepog vremena, da mogu ljudi biti vani jer čim se počnemo zatvarati, strah me da će ćemo imati još puno veći rast. Zagreb je procijepio s 1. dozom, 60,6 posto – najveći broj u Hrvatskoj stanovnika, više od 50 posto s oba dvije doze, ali to je još uvijek premalo da bi se uhvatili ozbiljno ukoštac s pandemijom. Tek kad procijepimo iznad 80 posto stanovništva, moći ćemo se vratiti normalnim životom”, izjavio je Šostar koji očigledno strahuje od perioda koji je pred nama. Od hladnih dana s kojima će se splesti pandemija strahuju i u resoru ministra zdravstva Vilija Beroša te napominju kako se stječe dojam da je borba s pandemijom, kao i borba za održiv i funkcionalan sustav, pala isključivo na ministrova leđa, a on prema tome nije ravnodušan.

Čeka ga neizvjesna jesen

Kako tvrde njegovi suradnici, posve je jasno da premijer Plenković i njegova Vlada nemaju mehanizama s kojima bi se borili s time da se pandemija drži pod kontrolom, kampanja kojom se građane motivira na cijepljenje nije dala ploda, a svu krivicu na svojim je plećima ponio upravo Beroš koji je odavno s vrha ljestvice najpopularnijih političara pao na samo dno, kao jedan od omraženijih političara u zemlji.

On je, kako navode njegovi suradnici, svjestan razine svoje odgovornosti i činjenice da obavlja iznimno težak i neugodan posao, ali mu upravo to u posljednje vrijeme sve teže pada. Teško se nosi s golemim pritiskom, i kritikama javnosti, a pored toga svjestan je kako će uskoro biti primoran ući u provedbu zdravstvene reforme i velikih rezova koji među građanima neće pasti na plodno tlo, baš kao što na plodno tlo ne padaju najave upućene medicinarima koji bi uskoro na svoja radna mjesta trebali dolaziti isključivo s covid potvrdama ili negativnim testom.

Nije Berošu posve jasno zašto se njegovi kolege ne žele cijepiti, no jasno mu je da će to izazvati novi val negodovanja, kao i moguću kadrovsku krizu u resoru koji ionako vapi za novim kadrovima. Prvi čovjek zdravstva ulazi u vruću i neizvjesnu jesen, zbog čega mu bez obzira na sve nije nimalo lako, problematiziraju njegovi kolege. Također, i Plenković od njega očekuje konkretniji angažman, no izgleda da od toga za sada ipak neće biti ništa.