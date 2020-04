SVE RUPE PLENKOVIĆEVIH MJERA ZA OTPUŠTANJE! Popisali smo besmislene, i nelogične smjernice

Sitnim, ali bitnim koracima gospodarstvo se ipak odlučilo pokrenuti nakon potpunog zastoja koji je uslijedio usred pandemije koronavirusa. Vlada je sukladno tome predstavila pa i prihvatila zaključak o mjerama za pokretanje gospodarskih, ali i drugih djelatnosti te aktivnosti u uvjetima proglašenja epidemije bolesti Covid-19. Tim se mjerama propisuje postupono popuštanje uvedenih mjera, a u realizaciju se kreće od ponedjeljka, 27. travnja od kada će se omogućiti rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, izuzev onih koje posluju u sklopu trgovačkih centara. Osigurava se nastavak rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužbe djelatnosti osim onih u kojima se ostvaruje blizak kontakt s klijentima uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti, što primjerice uključuje foto studie, poslovnice turističkih agencija, ili pak postolare. Omogućava se rad knjižnica, muzeja, galaerija, antikvarijeta i knjižara, kao i treninzi sportaša i sportašica prve i druge kategorije u pojedinačnim sportovima te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju. Uvodi se i javni gradski te prigradski prijevoz linija i brzobrodskih linija za otoke koji nisu povezani trajektnim linijama te se na koncu omogućava provođenja državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika.

Druga faza koja se planira za 4. svibanj omogućuje rad javnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, osim iznimki u skladu s mjerama Ministarstva zdravstva, a uz to omogućava se i rad privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu i uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera. Omogućuje se i rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera. U ovu kategoriju spadaju frizeri, pedikeri, kozmetičari.

Planirano pokretanje aktivnosti za 11.svibanj označava i treću fazu, pa će se tako moći održavati okupljanja do deset osoba na jednom mjesto, ali uz poštivanje mjera fizičke udaljenosti. Omogućuje se rad trgovačih centara također uz poštivanje epidemioloških mjera. U trećoj fazui slijedi i omogućavanje rada predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela i rada s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. Uz to, omogućava se održavanje labaratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktični rad u malim skupinama. Uvode se međužupanijske prijevozne linije te linija domaćeg zračnog prijevoza, omogućava se rad ugostiteljskih objekata sa smještajnim kapacitetima samo za korisnike usluga smještaja, ali i rad ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama. Uz to, tu je i otvaranje nacionalnizh te parkova prirodfe, a proširuje se i mogućnost za izdavanje e-propusnica. Jasno je dakle da sve tri faze uključuju mjere fizičke udaljenosti, ali i visoke higijenske standarde, što je jasno dao do znanja i sami premijer Plenković. Poslodavci su prema njegovim riječima i dalje obvezni osigurati uvjete rada sukladno epidemiološkim mjerama. Premijer je objavio i kako je odlučeno da se državna matura održi od 8. do 29. lipnja.

Vlada je odlučila dopustiti i vjerska okupljanja od 2. svibnja., no unatoč svim mjerama u javnosti ipak postoji doza negodovanja, a osim toga ukazuje se i na brojne nelogičnosti. Primjerice nije pretjerano jasno koja je sudbina restorana i kafića, naravno jasno je da terase mogu raditi, ali izgleda da su vladajući zaboravili na to da s vremena na vrijeme može pasti i kiša. Hoteli i ugostiteljski objekti za sada se ne otvarajhu, ali restorani u sklupo hotela smiju biti otvoreni za goste hotela, dok se o otvaranju hotela nije govorilo što također nema pretjeranog smisla. Turističke agencije otvaraju se već narednog tjedna, ali nije jasno kome će prodavati svoje usluge, a osim toga i njih zbunjuje to što se o otvaranju hotela ne govori. Hrvatska se po pitanju turizma oslanja na domaće turiste, a nitko u Hrvatskoj još ne zna kada će se i na koji način moći slobodno kretati zemljom.

Kome će već narednog tjedna raditi turističke agencije, kada su ljudima ograničili kretanje po Hrvatskoj? koji je u tom slučaju smisao e-propusnica? Vlada za sada ukidanje e_propusnica ne spominje, ali zato navodi proširenje 11. svibnja, to znači tek da će se propusnice lakše moći dobiti, no konfuziju i nelagodu izaziva Plenkovićev primjer kako će oni koji primjerice imaju rezerviran smještaj na nekoj jadranskoj destinaciji to navesti i tako zatražiti e-propusnicu s kojom će moći doći na tu destinaciju, gotovo u isto vrijeme Božinović je poručio kako razmišljaju o tome da se propusnice ukinu 11. svibnja, a za tada vladajući planiraju uvođenje međužupanijskih autobusnih i županijskih linija, no nije jasno hoće li ljudima za putovanje trebati propusnice, ne zna se ni koliko putnija će smijeti putovati u vozilima na tim linijama. Ako se pak omogućava okupljanje maksimalno deset ljudi, kako to da se otvara nastava u nižim razredima u kojima je minimum 20 učenika, čime se izravno krši odredba o okupljanju? Kako će učenici u razredima biti na propisanoj udaljenosti, i na koji način održavati nastavu u uvjetima tog tipa još je jedna od nejasnoća. Svi obrtnici, poput primjerice kozmetičara i frizera mogu biti otvoreni, ali trebaju biti opremljeni pleksiglasima, maskama, rukavicama i zaštitnim odjelom za svakog klijenta pa se nameće pitanje tko će to platiti? Hoće li država sufinancirati obrtnike pri nabavi zaštitne opreme i ima li uopće zaštitne opreme dovoljno? Mjere su dakle predstavljenje no unatoč tome nad glavama zbunjenih građana stotine je upitnika.