Sve opasnija Dalija Orešković: Tko su ljudi koje okuplja u novu stranku?

Bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa interesa Dalija Orešković ne prestaje intrigirati hrvatsku javnost, otkako je obznanila da se kani angažirati u politici. Njene izjave ne silaze s naslovnica, a svaka njezina objava na društvenim mrežama interpretira se i prenosi te je sve jasnije kako je kampanju za stranku čije temelje tek valja udariti Orešković itekako dobro počela, što ne čudi jer se po tome pitanju može konzultirati i sa svekrom Slavenom Leticom, čovjekom koji politiku ima u malom prstu.

Kao što se za sada od same Orešković može čuti, ideju i želju ima, a tim stručnjaka tek okuplja, a cilj joj je rad za bolju budućnost svih hrvatskih građana. No, kako to obično biva kada se u hrvatskoj javnosti pojavi lice koje je spremno pomrsiti račune velikim političkim opcijama, već sada u djelu javnosti propitkuje se tko stoji iza Orešković. I dok jedni kazuju kako crna Dalija u političke vode ulazi kao potencijalna predsjednička kandidatkinja Mosta, koji je skeptičan prema uspjehu svojega lidera Bože Petrova, drugi je pak povezuju s bivšim premijerom Zoranom Milanovićem te tvrde kako ova perspektivna dama s njime osniva svoju novu stranku te joj ne daju pretjerane šanse za uspjeh.

Ankete bi joj, tvrde skeptici prema uhodanoj špranci sada trebale ići na ruku, no njezina popularnost vrlo će brzo iščeznuti, slično kao što je to bilo s Mirelom Holy. No, u jednom od svojih posljednjih intervjua, onome za Večernji list Orešković je kazala kako je izbori za Pantovčak ne zanimaju, već joj je cilj graditi političku opciju koju će građanima ponuditi kao opciju na narednim parlamentarnim izborima.

Koliko uistinu jedna takva opcija koju predvodi Orešković koja je ime i imidž izgradila kao šefica Povjerenstva koja se nije libila podjednako kažnjavati sve političare, za vrijeme kojih je došla na vlast teško je reći. Realno, Hrvatska ima bezbroj propalih političkih stranaka koje su se u javnosti prezentirale kao nove opcije, no kamen spoticanja sustigao bi ih onoga časa kada bi spoznali da za pobjedu na parlamentarnim izborima valja imati i infrastrukturu. Graditi stranku od nule, bez obzira na vjerodostojnost i transparentnost kojima se Orešković diči izrazito je kompleksan proces.

S kim se uistinu Orešković namjerava povezati u ovom trenutku nije poznato, ali se znade da je dio razgovora s potencijalnim partnerima obavila. Šuška se kako bi jedan od njezinih potencijalnih saveznika mogao biti Hamed Bangoura, čovjek koji je nedavno pokrenuo platformu Alternativa 101. No, ni to nekadašnja šefica Povjerenstva nije javno potvrdila. U svakom slučaju biti će zanimljivo pratiti nastavak njene buduće karijere, jer radi se o dami koja je donedavno kažnjavala političare, a sada bi se s njima trebala naći u istom ringu.

Orešković se u političkom kontekstu gledano definirala kao liberalka, a liberalno biračko tijelo odavno nema pravu opciju za koju bi se moglo opredijeliti, i upravo tu postoji sasvim solidan prostor za ovu damu, no vrijeme će pokazati koji je doista njezin smjer i staza kojom kao političarka kani putovati.