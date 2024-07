Sve nevolje u raju Mate Rimca: Tvrtke nagomilale gubitke, ocu prijeti zatvor, brak mu se raspao

Autor: Iva Međugorac

Nevolje u raju, ukratko bi se tako moglo nazvati sve ono što se posljednjih dana događa oko poduzetnika i inovatora Mate Rimca koji je nedavno predstavio robotaksije nazvane Verne. Premda je Rimac obećao da će pokazati robotaksi, javnost ipak nije imala prilike vidjeti kako vozi, već je samo svjedočila njegovom izgledu, a mnogi su mu u medijskim analizama predstavljala zamjerili i to što je u dva navrata pokušao pozvati robotaksi na pozornicu putem aplikacije, no auto niti jednom nije došao.

Došao je zato na Rimčevo predstavljanje premijer Andrej Plenković u društvu ministra prometa Olega Butkovića. No, upravo je Plenković taj čiju podršku Rimac uživa posljednjih godina što se potvrdilo i svojevremeno kada je premijer ovog mladog poduzetnika posjetio sa šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen kako bi mu i na taj način simbolično dao potporu.

Potporu je Rimac za robotaksije dobio i iz europskih fondova od kuda mu je stiglo izdašnih 179,5 milijuna eura, ali se projekt pokazao problematičnim i utoliko što je probio niz rokova. Ono što se među upućenima i sada problematizira jest to što je Rimac bez ikakvih javnih natječaja primio spomenutu potporu, a da pri tome nije ispoštovao obvezu i odradio posao u zadanim rokovima.

Sve pršti od luksuza

Istovremeno su pak iz tvrtke Verne na predstavljanju vozila kazali kako je ono dizajnirano da podsjeća na dnevnu sobu. Unutrašnjost vozila do te je mjere prostrana da u njemu prema tvrdnjama iz Vernea ima prostora više nego u Rolls-Royceu, a u vozilu nema ni upravljača, ni papučica za vožnju jer je vozilo namijenjeno isključivo automatskoj vožnji, kojoj doduše nismo imali prilike svjedočiti. Probleme na predstavljanju Rimac je povezao s problemima sa kočnicom.

Nezgodno je u priči s Rimcem i to što je njegova tvrtka Project 3 Mobility dobila 180 milijuna bespovratnih eura za razvoj autonomnog vozila pete razine, a stječe se dojam da takvo nešto ne postoji baš kao što se stječe dojam da robotaksiji na zagrebačke ceste ipak neće izaći do 2026.godine.

Osim toga upitno je koja će taksi služba uopće moći, pa i htjeti kupiti takvo luksuzno vozilo. Svojedobno je gostujući u Nedjeljom u 2 o Rimcu progovorila bivša saborska zastupnica Katarina Peović čija je Radnička fronta u više navrata progovarala o ovom poduzetniku kojega je bivša zastupnica nazvala ultimativnom svjetskom prevarom.

"Mate Rimac je balkanska verzija Elizabeth Holmes. Prvo je pitanje što on zapravo proizvodi? Koliko je taj proizvod koristan nekoj društvenoj većini? Elitni auto koji se sigurno neće proizvoditi u serijskoj proizvodnji. Drugo je pitanje, hoće li dostaviti ono što obećava ili će mu se opet zažmiriti na jedno oko kao što mu se zažmirilo na homologaciju Nevere. Robotaksiji moraju biti na zagrebačkim ulicama do 2024. godine. Sumnjamo da će se to dogoditi. I da se dogodi, to bi značilo jedan ogromni prometni kolaps na našim prometnicama da se pojavi 700 robotaksija", rekla je Peović u svojem posljednjem gostovanju kod Stankovića koji ju je podsjetio da smo s Rimcem dobili dvije tisuće radnih mjesta što se ne može zanemariti.









Peović bez dlake na jeziku

“Kojih radnih mjesta? Kad bi Mate Rimac razvijao baterije za električne autobuse, to bi za sve nas bilo puno korisnije. Ako društveni subvencioniramo nečiju proizvodnju, onda bi nam to svima trebalo ići u prilog. Nije stvar u Mati Rimcu niti u baterijama, nego se proizvodi elitni auto za klijentelu koja spada u deset posto najbogatijih na svijetu, a oni su odgovorni za pedeset posto proizvodnje CO2 u svijetu. Znači, globalnog zagađenja. Što mi dobivamo time što proizvodimo elitni auto?

Druga stvar, privilegira se jedan poduzetnik koji razvija industriju koja za sobom ne vuče druge industrije kako se to može reći za, recimo, brodogradnju”, kazala je Peović koja je i kao saborska zastupnica tražila objašnjenje o zemljištu na kojem je gradila tvrtka Rimac Automobili, a koje joj je kako je tvrdila dodijeljeno za iznos manji od jedne lipe po kvadratu mjesečno.

"Rimac Automobilima je građevinsko zemljište od gotovo 200 tisuća kvadratnih metara na sljedećih 69 godina dodijeljeno za 19.934 kuna godišnje, što je manje od jedne lipe po kvadratu mjesečno", kazala je Peović svojedobno ocijenivši da se tu radi o pogodovanju zbog čega nije prozivala samo HDZ-ovu Vladu već i Fokus. "Rimac je zemljište vrijedno 82 milijuna kuna dobio za lipu po kvadretu mjesečno nakon intervencije Ivana Rimca preko HDZ-a i Fokusa. Natječaj je bio namješten, uvjeti takvi da su ih mogli zadovoljiti samo Rimac Automobili, a početna cijena postavljeno debelo ispod tržišne cijene", navodila je Peović.









Što je Rimac obećavao?

Treba podsjetiti da je Rimac doista početkom 2021.godine službenicima Ministarstva prometa demonstrirao vozilo na električni pogon koje se kretalo navođenjem daljinskog upravljača. Temeljem te prezentacije vozila Rimcu su odobreni europski milijuni za projekt potpuno autonomnog električnov vozila. Do tada su prošle tri godine, potrošeni su milijuni, a značajnijeg pomaka u odnosu na tu 2021.godinu zapravo niti nema. Štoviše, na društvenim mrežama pokrenula se i polemika o muškarcu koji je iza pozornice primijećen sa spravom nalik joysticku za što iz Rimčeve tvrtke nisu ponudili objašnjenje.

U ožujku ove godine Rimac je najavio nedavno održanu prezentaciju robotaksija koja se u konačnici pretvorila u razočaranje za one koji su od te najave očekivali spektakl. Spektakl se nije dogodio, a u problemima bi uskoro mogao biti i Plenković, jer očekivanja rastu, vrijeme curi, a ostaje zabilježeno i to da su Rimcu europski milijuni dodijeljeni diskrecijskom odlukom njegove vlade. Rimac se tada obvezao da će stvoriti funkcionalno autonomno vozilo i kompletnu infrastrukturu za njegovo korištenje, jamčeći poprilično neracionalno da će taj cilj realizirati u svega nekoliko godina.

Obećano jetada autonomno vozilo pete razine u kojem vozač ne radi ništa već njime u cijelosti upravlja umjetna inteligencija. Iz tog projekta proizlazi da se praktički već trebala izgraditi flota od 700 autonomnih električnih vozila za Zagreb, a serija proizvodnje planirana je za ovu i iduću godinu kada su se trebale pokrenuti komercijalne usluge s punom funkcijom. Još je u 2022. godini trebala biti finiširana specijalizirana infrastruktura i prezentacijski prototip, a trebalo je krenuti i sa izradom verifikacijskih prototipova te projektne linije za seriju proizvodnje robotaksija.

Plenković se založio za njega

Kada su se približili prvi rokovi Plenković se osobno kod Europske komisije založio za Rimca i zatražio odgodu za razvoj robotaksija pozivajući se pri tome na europsku administraciju i činjenicu da su predugo provjeravali je li dodjela predviđenog iznosa usklađena s europskim pravilima o državnim potporama. Temeljem tih novih rokova prvi kvartal 2026.godine naveden je ujedno kao i krajnji rok za dovršetak te investicije pri čemu se 2025. godina spominjala kao ona u kojoj moraju biti proizvedena autonomna električna vozila, ali i specijalizirana infrastruktura koja bi do tada morala biti operativna.

Peta razina za koju je Rimac dobio europske novce zahtjeva od vozila da se bez vozača kreće po svim područjima, pri čemu vozač služi samo za upisivanje odredišta. Na prezentaciji na kojoj je Rimac potvrdio suradnju s tvrtkom Mobileye iz Izraela takvo nešto nije viđeno, niti su na konkretna pitanja o vozilu pete razine autonomije ponuđeni konkretni odgovori.

Konkretno je rečeno da će proizvodna hala biti gotova do listopada sljedeće godine, a onda će im biti potrebno još pola godine za postavljanje proizvodne linije. U trećem kvartalu 2026.godine prema tvrdnjama iz Vernea sve bi trebalo biti spremno za proizvodnju nekoliko stotina komada. O Rimčevom se predstavljanju robotaksija raspisao i Autoeveolution tvrdeći da je Rimac iznenadio gotovo sve.

”Službena objava prikazuje dizajn automobila bez vozača koji izgleda iznenađujuće slično Teslinom robotaksiju. Ne samo da je dizajn automobila nalik, već i koncept rada kao i funkcije aplikacije za pozivanje pokazuju da je Mate Rimac pratio sve što je Musk obećao. Entuzijast električnih vozila koji je biznis započeo u garaži u Hrvatskoj uspio je napraviti najbrži električni super auto na svijetu. Stvorio je nesvakidašnji Bugatti Torubillon koji je sve ostavio bez riječi.

No, kada je Mate Rimac predstavio novi robotaksi ljudi su ga gledali u nevjerici”, piše ovaj specijalizirani medij koji dodaje da je poduzetnik najavio robotaksi svoje podružnice za autonomnu vožnju P3 Mobility koja je preimenovana u Verne po uzoru na književnika Julesa Vernea. Premda Rimac radi na tehnologiji autonomne vožnje još od 2017.godine Verneov robotaksi po pisanju ovog medija nalikuje na očitu kopiju robotaksija Elona Muska.

Napisi specijaliziranih medija

”Primjerice, Rimac je obećao da će vozači moći slušati vlastitu glazbu i prilagoditi iskustvo podešavanjem temperature, osvjetljenja i mirisa tijekom vožnje. TO su posve iste značajke poput onih koje je Tesla demonstrirao u travnju te tijekom Dana investitora u lipnju kada je pokazao svoj koncept aplikacije za naručivanje vožnje”, objašnjavaju u Autoevolutionu. Oni također kao zanimljivost ističu to što je Rimčev robotaksi objavljen neposredno prije Teslinog robotaksija čije je predstavljanje zakazano za 8.kolovoza što po njima nije slučajnost. Premda je po Autoevelutionu Rimac kopirao Muskove ideje kada se konačno bude predstavio Teslin robotaksi činiti će se da je obrnuto.

I kao da sve ove analize same po sebi nisu dovoljno nezgodne ovih je dana poput bombe medijskim prostorom odjeknula vijest sa splitskom Županijskog suda koji je potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Požegi prema kojoj je Ivan Rimac otac Mate Rimca zbog dvije zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju osuđen na tri godine bezuvjetnog zatvora i obvezno plaćanje 663,61 eura paušalnog troška. RImčeva obrana već je podnijela zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude.

“Prvostupanjska presuda ovog suda postala je pravomoćna 19. ožujka i izvršna 24. travnja 2024. I točno je da je podnesen zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude te je u tijeku postupak, odnosno predmet je dostavljen 27. svibnja Državnom odvjetništvu RH na odgovor”, odgovorili su za Jutarnji s Općinskog suda u Požegi gdje je Rimac osuđen na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz Slavonije DI. Riječ je o tvrtki iz Slavonskog Broda koja se bavila preradom drveta, a Rimcu se sudilo temeljem optužnice iz srpnja 2013,, s tim da je nepravomoćna presuda donesena koncem listopada prošle godine.

Očeva presuda u neugodnom trenutku

Inače je Rimčev otac jedno vrijeme bio predsjednik NO Rimac Automobila, a zaposlen je u tvrtki RIMC te ima više poslovnih udjela u tvrtkama u BiH, Srbiji, Njemačkoj i Makedoniji. Krivim je proglašen jer je 2002.godione u tvrtki Slavonija DI u kojoj je bio zamjenik predsjednika NO u više navrata dogovorio poslove kojima je ta tvrtka izgubila novac koji je potom prebačen u tvrtke Rim i Zov. Riječ je o tvrtki koju je Rimac osnovao s pokojnim Jerkom Zovakom.

Vlasništvu je dvojac dijelio popola, a kako je sami Rimac potvrdio na požeškom sudu povezao ih je pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Rimac je sredinom listopada 2002.godine prodao 15.208 m2 zemljišta te tvrtke svojoj tvrtki za više od pola milijuna eura, a svega dva dana kasnije njegov poslovni partner u tvrtki Rim i Zov prodaje to isto zemljište tvrtki ALastor za gotovo milijun eura. Prema presudi, Rimac je ciljano prodao zemljište ispod cijene znajući da je njegov partner već dogovorio prodaju čime je Slavonija DI izgubila, a tvrtka Rim i Zov dobila 418.818 eura.

Svega dva dana kasnije Rimac na isti način prodaje još jedno zemljište Slavonije DI. Tada je 22.868 m2 zemljišta prodao za 796.715 eura znajući da Slavonija DI tu nekretninu može izravno prodati tvrtki S Immorent Leasing Alfa za 84.36 eura po kvadratnom metru što se uskoro i dogodilo. Spomenuta tvrtka koncem studenog 2022.godine kupila je zemljište za 1.929.144 eura, a od te transakcije RImčeva tvrtka zaradila je 1.103.388 eura dok je Slavonija DI isto toliko izgubila. Krajem 2003. godone Rimac je da bi novac iz Slavonije DI prebacio u svoju tvrtku dogovorio da će Rim i Zov srušiti staru tvornicu Slavonije DI u Slavonskom Brodu za 939.146 eura. Prije sklapanja tog ugovora RImčev partner s direktorom tvrtke AMantes dogovorio je rušenje tvornice za 15 eura po m2, a tvrtka Rim i Zov rušenje tvornice platila je 410.599 eura. Slavonija DI je temeljem Rimčeve odluke taj posao platila 433.235 eura više nego što je on vrijedio, a razlika je prema presudi ostala tvrtki Rim i Zov.

Što je otac rekao na sudu?

Za trgovinu zemljištima Rimac je osuđen na dvije godine zatvora, za sporno rušenje stare tvornice dobio je jednu godinu i šest mjeseci, s tim da je kazna objedinjena u jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine bez da je sud od Rimca tražio da vrati novac izvučen iz Slavonije DI- ukupno 1.955.451 euro. Na sudu je Rimac tvrdio da nije kriv, a u presudi se navodi i da je rekao da nije niti rođen u Hrvatskoj u kojoj nije ni živio jer je većinu života proveo u Njemačkoj. U Hrvatsku je stigao tek 2003.godine s poslovnim partnerima, ali i novcem iz inozemstva.

Rekao je i da od njegovih početnih pokušaja investiranja u Hrvatskoj postoji određena skupina ljudi koji su njemu i njegovoj obitelji nastojali nametnuti određene kriminalne djelatnosti, što su i učinili u sprezi s tužiteljstvom. Na sudu je također kazao i da su mu 2011.godine temeljem neutemeljenih prijava u 5:30 u kuću upali policajci i komandosi s helikopterima te da su za njega i u medijima tvrdili kako je ratni profiter povezan s HDZ-om koji u tom doba nije bio na vlasti, niti on s tom strankom ima ikakve veze. Tijekom procesa Rimac je spominjao i suđenje u aferi Sibinju u kojoj mu se sudilo s generalom Mladenom Kruljcem zbog trgovanja zemljištem u toj istoimenoj općini.

Za tu je aferu Rimac oslobođen, iako je prema vlastitom priznanju sa suda prošao kalvariju od tužiteljstva, pri čemu su mu blokirali imovinu i tvrtke te istraživali njegovu imovinu u BiH i Njemačkoj. Za tu je aferu 2020.godine Rimac pravomoćno oslobođen na bjelovarskom i osječkom Županijskom sudu, a tada su ga kako je i sam kazao zatvorili u istražni zatvor u Osijeku. U tom je razdoblju imao otvorene radove na CC East u Zagrebu vrijedne 247 milijuna eura te u Novoj Gradiški od deset milijuna eura, ali i 20 milijuna eura vrijedne radove u Beogradu.

Govorio i o sinu Mati

Sudu je također kazao i da je u to vrijeme bio blokiran odlazak njegova sina s hrvatskim autom na sajam automobila u Frankfurtu, a da njegova žena i djeca nisu ni imali što jesti. Na sudu je ispričao i da je sinu rekao kako će taj auto ako treba gurati do Frankfurta jer je to njegov san, a u presudi stoji i da je potom sina poslao kod prijatelja koji mu je dao 500.000 kuna da bi mogao otići na sajam. Rimac je pak i sam svojedobno progovorio o svojem ocu podsjećajući da su se protiv njega vodila dva procesa, ali i da je u njima oslobođen svih optužbi.

”Uvijek je radio pošteno i korektno. Nikada nije radio s državom i ni u jednoj zemlji nije osuđen”, svjedočio je svojevremeno Mate Rimac koji je gostujući kod Stankovića pričao i o tome kako je njegov otac radio na baušteli u Njemačkoj dok je majka čistila hotele. U Samobor su prema Matinim riječima preselili 2000.godine, a po preseljenju u Hrvatsku Ivan Rimac osnovao je građevinsku tvrtku RIMC koja je u svojim najboljim danima ostvarivala desetke milijuna eura prihoda. Ubrzo potom i sin Mate osnovao je tvrtku Rimac Automobili kojoj je prijetio kolaps nakon što su 2009.godine investitori iz UAE odustali od ulaganja.

“Otac mi je dao kredit koji sam mu vratio do zadnje kune. Bez njega ne bih bio većinski vlasnik tvrtke niti bi tvrtka bila u Hrvatskoj”, ispričao je Rimac svojevremeno. Ono o čemu Rimac nikada nije pričao jest njegov privatni život. Zbog toga mnoge i jest zatekla vijest o tome da se nakon svega tri godine braka razvodi od svoje supruge Katarine Rimac. Izvori bliski paru tvrde kako su se razišli prije par mjeseci, nakon čega se ona iselila iz zajedničkog doma te kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba već neslaganje karaktera i različiti pogledi na život, rečeno je iz izvora bliskih sada već bivšim supružnicima.

Inače se Rimčevo poslovno carstvo broji u milijunima. Kumulativno gledano prihodi njegovih triju kompanija-Rimac Technology, Bugatti Rimac i Rimac Group lani su iznosili 259,16 milijuna eura, no ostvarile su i gubitak od 89,83 milijuna eura, a u sve tri kompanije prošle godine radilo je više od 1700 zaposlenih.