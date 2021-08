SVE KONTROVERZE ZABORAVLJENOG TAJKUNA! Za sobom je ostavio spaljene firme i nestao iz javnosti

Autor: Iva Međugorac

Omiljeni sparing partner pokojnog predsjednika Franje Tuđmana i jedan od najperspektivnijih tenisaša iz bivše Jugoslavije, zaboravljeni tajkun Bruno Orešar zasigurno spada u skupinu hrvatskih bogataša koji nose stigmu kontroverznih.

Dovoljno je tek u Googlovu tražilicu unijeti Orešarovo ime da bi se znalo o kakvim se tu kontroverzama radi. Mediji su o njemu izvještavali u različitim, nimalo ugodnim kontekstma pa ga se tako spominjalo zbog prijetnji smrću bivšoj ljubavnici, govorilo se o njemu i radi ponatih noćnih klubova, odnosno vodičke Haciende koju je prodao zajedno sa zagrebačkim Galleryjem, a govorilo se o njemu i zbog vlasništva u tvrtkama Jadrankamen, Uzor i Monter koje su u međuvremenu uništene, dok su radnici ostajali bez plaća i bez poslova.

Novi život

Ostao je pak Orešar bez optužbe u aferi Hypo, a povezivalo ga se i sa stečajem Hotela Novi u Novom Vinodolskom u kojem mu je partner bio Gordan Širola. No, unatoč tim govorancijama Orešar koji se u međuvremenu povukao iz javnosti, ostao je dosljedan luksuznom životnom stilu. Brojne tvrtke koje je vodio su ugašene i likvidirane, a među njima i one s adresom na Cipru. Orešar danas živi sasvim novim i mirnijim stilom života, no zasigurno je mnogima ostao u pamćenju zbog price o propasti bračkog Jadrankamena koji je obrađivao cijenjeni i traženi brački kamen. Iz tvrtke su izvučene milijarde, a Orešar koji je karijeru započeo na teniskim mečevima s predsjednikom Tuđmanom nikada o tome nije previše govorio. Poznato je da je nakon ozljede leđa bio primoran odustati od sporta pa se 95-te bacio u biznis postajući vlasnik kultne bračke tvrtke koja je u to doba slovila za najuspješniju kamenarsku firmu na području cijele bivše Jugoslavije. Već su u trenutku Orešarova preuzimanja Jadrankamena protivnici te akvizicije spominjali otezanje s isplatom kupoprodajnog iznosa te se spominjalo da je odštetio državu za 325.000 ondašnjih njemačkih maraka.

Bez obzira na te govorancije Orešar uspjeva ući u splitski Monter za završne radove u građevinarstvu te paralelno s time preuzeti modnu kuću Uzor. Firme su to koje su u svojim najboljim danima zapošljavale gotovo dvije tisuće radnika, a pored uhodanog poslovanja, odlikovale su ih atraktivne nekretnine diljem Dalmacije. Loše vodstvo, dugovanja i isisavanja novca odredila su sudbinu Jadrankamena, a ništa bolje nisu prošle ni druge firme u kojima je Orašar imao utjecaj. Dok su Uzorove radnice prosvjednim notama potraživale svoje plaće po medijima su se provlačile price o Orešarovom apartmanu u elitnom kompleksu Murano Portofinu u Miamiju, ali i napisi o apartmanu s pet zvjezdica u njujorškoj Petoj aveniji. Apartman u Miamiju u srpnju 2004. godine prodala mu je bivša tenisačica Iva Majoli, a plaćen je 639.000 dolara premda je tržišna vrijednost apartmana procjenjivana na znatno veći iznos. Orešara danas u medijskom prostoru više nitko ne spominje, a upućeni svjedoče da se smirio, posvetio sebi te da živi neopterećenim stilom života pri čemu mu je u prvom planu zdrava prehrana.