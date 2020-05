SVE KONTROVERZE ANE KARAMARKO! Imamo detalje: Što se krije iza supruge bivšeg šefa HDZ-a?

Velika akcija USKOK-a jutros je djelatnike PNUSKOK-a dovela na vrata tvrtke Drimia, u vlasništvu Ane Karamarko, supruge bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Kako neslužbeno saznajemo riječ je o istrazi nad više osoba zbog sumnji u gospodarski kriminal, odnosno u tijeku je istraga utaje PDV-a radi koje PNUSKOKOV-i istražitelji temeljito pregledavaju dokumentaciju u prostorima tvrtke Drimia.

Neslužbeno, i Ana Karamarko je privredena u sklopu istrage.

Prema napisima Večernjeg riječ je o zajedničkoj akciji Uskoka i poreznog Uskoka koja osim devet tvrtki obuvaća i 38 osoba. Sumnja se da je riječ o skupini koja je od početka 2017.do konca prošle godine varala na porezu, a novac su izvlačili tako što su naplaćivali nepostojeće usluge putem lažnih faktura.

Sumnja se da su tako pribavili imovinsku korist od 20 milijuna kuna, pri čemu su proračun oštetili za oko 11 milijuna kuna, dok se u medijima Karamarkova supruga spominje zbog sumnje da je Drimia platila oko 400.000 kuna za usluge koje nisu obavljene.

Inače, Drimia se u medijima spominjala i 2017.godine, i to zbog toga što je državi dugovala gotovo 341.557,03 kuna poreza, od čega čak 319 tisuća otpada na neplaćen PDV, a ostatak na porez na dobit. Ova je tvrtka bila u fokusu javnosti kada je otkriveno da je lobist MOL-a Jozo Petrović preko svoje tvrtke poslovao s Anom Karamarko, što je bio neposredni uzrok pada tadašnje Vlade. Ana Karamarko tada je u poruci novinarima poručila da kod Porezne uprave provjere koje su trenutne obveze riješene, ali budući da je riječ o poreznoj tajni Porezna uprava nije mogla potvrditi njenu tvrdnju o podmirenju obveza.

Inače, klimava vlada Mosta i HDZ-a na čelu s Tihomirom Oreškovićem, u kojoj je Tomislav Karamarko bio potpredsjednik, pala je nakon što je tjednik Nacional u svibnju 2016. objavio kako je lobist MOL-a Jozo Petrović dvije godine bio klijent tvrtke Drimia u vlasništvu Karamarkove supruge. On je od 2013. do 2015. preko svoje tvrtke “Peritus savjetovanje” mjesečno isplaćivao tvrtki Ane Karamarko 2500 eura za usluge savjetovanja te marketinške i PR usluge.

Premda nakon Karamarkova odlaska iz politike nitko više nije otvarao tu stranicu njegove biografije, u medijskom prostoru spominjala se donacija od 2,6 milijuna kuna koju je za HDZ-ov gospodarski plan u Karamarkovoj eri izdvojila stanovita Ruskinja Dvinski, a sve je to mirisalo na nuklearni lobi. Podsjetimo, HDZ je plaćanje proveo preko Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, a novac je stigao iz Zaklade nova pokoljenja registriranoj na Zagrebačkoj cesti 192, u glavnom hrvatskom gradu. Voditeljica zaklade, zadnjih nekoliko godina kao direktorica je vodila niz tvrtki s prefiksom Titan, ali i Migrit.

Riječ je o malom poduzeću s temeljnim kapitalom od 21 tisuću kuna, za koju osim gradnje solarne elektrane u Orahovici malo tko može reći čime se bavi u RH. Tvrtka koja je 2014. imala dobit od 158 tisuća kuna otkupljuje nedavno devet posto udjela u projektu gradnje nuklearke u Finskoj snage 1200 MW. Riječ je bila o nešto manje od 160 milijuna eura a nakon javnih prozivki dotična dama pravdala se da će to biti pokriveno kreditima. Nedugo zatim finski parlament zaključuje da se radi o ruskom novcu, stopirajući tu sagu.

Tajanstvenoj Ruskinji u ovim je tržišnim igrama asistirala višegodišnja voditeljica njenih korporativnih odnosa s javnošću preko tvrtke Drimia – Ana Karamarko, druga supruga bivšeg predsjednika HDZ-a. Supružnici Karamarko u srpnju 2015., putovali su istim letom za Helsinki sa direktoricom Dvynski koja je u finskoj metropoli dokazivala da je njen novac hrvatski, a ne ruski. Tu priča ne prestaje, jer gospođu Dvynski moglo se s Karamarkovima vidjeti i u izbornoj noći, a doznalo se i da je tvrtke koje je dotična vodila u kratkom posjetu Hrvatskoj preuzeo poslovni imperij milijardera Mihaila Gucerijeva koji je pak svjedočio u korist Ive Sanadera da novac kojemu je hrvatsko pravosuđe ušlo u trag nije Molov mito već njegov novac za guranje Družbe Adria.

Inače, Ana Karamarko ranije Šarić druga je Karamarkova supruga, a poznata je i kao uspješna poslovna žena. O Karamarkovom braku s Enisom Muftić dugo se raspravljalo po hrvatskim medijima, dok se u javnosti zapravo niti ne zna da je Ana pet godina provela u braku sa snimateljem Sašom Scmidtbauerom. Anu i Tomislava vjenčao je poznati svećenik Smiljan Kožul, a sudbonosno DA izrekli su samo pred kumovima u zagrebačkoj Crkvi Svetog križa dok su svadbenu večeru upriličili u restoranu Kamanjo.

Inače, Ana Šarić poduzetnica je koja se bavi marketingom i komunikacijama. Rođena je u Splitu, a u Zagrebu je završila Filozofski fakultet. Radila je u Ministarstvu vanjskih poslova te je potom devet godina vodila marketing EPH u Beogradu. S prijateljicama je 2011. godine osnovala privatnu tvrtki Drimia registriranu za ispitivanje tržišta i javnog mišljenja te otvorila frizerski salon Opium, a poznavatelji ovog bračnog para kazuju kako je Ana jaka karika ne samo ove veze, već i njegove političke karijere.

Crvenokosa Ana izrazito je ambiciozna žena, a o njenim ambicijama i sponi s Ministarstvom kulture i ranije se govorilo. Konkretnije, intrigantna je njezina veza s kultnim časopisom Zarez. Suvlasnički udjel u tvrtki Druga strana d.o.o. izdavaču Zareza imala je i Šarić. Među suvlasnicima Druge strane donedavno je bila bivša ministrica kulture Andreaa Zlatar Violić, koja je zaboravila da je vlasnica udjela od 6.7 posto, dok je zbog toga javno nisu prozvali 2013. godine. Cijela trakavica okončana je kaznom zbog sukoba interesa te prijavom DORH-u koja vjerojatno i danas stoji u nekoj od ladica. Šarić je u svojim javnim nastupima isticala da je Zlatar Violić njezina omiljena profesorica s fakulteta te domentorica njezina diplomskog rada.

Lijepoj Ani Karamarko nije uspjevao odoljeti, jer s njome vezu započeo dok je bio u braku s bivšom suprugom. Prema nekim tvrdnjama njihova veza počela je najkasnije 2007. godine kada je on bio na mjestu šefa SOA-e. Od supruge Enise razveo se tek 2011. Dakle, njihova ljubavna veza trajala je dok je on bio oženjen i to minimalno četiri godine. Danas Ana i Karamarko nemaju što skrivati. Iako je 2012. službeno objavio da se razveo godinu ranije, on i Ana prvi su put zajedno viđeni tek u kolovozu 2013. u Puli. Nakon toga teško ih se moglo vidjeti zajedno.

Ana svojeg današnjeg supruga sve do nedavno nije pratila niti na političkim skupovima. Ali nakon pobjede Kolinde Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima, ona je ta koja ga prati u stopu.