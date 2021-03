’SVE JE TO FAMA’: Dumbović objasnio otkud mu jakne vrijedne desetak tisuća kuna: ’Ja ću sad nastojati otići obući se u Crveni križ’

Autor: M.V.

Gradonačelnik Petrinje, Darinko Dumbović našao se na meti korisnika društvenih mreža nakon što je istaknuto da jakne koje on nosi koštaju i do dvije tisuće eura. Radi se dakako o jakni Philipp Plein, no Dumbović to demantira te tvrdi kako se oko svega stvara fama.

Dodaje potom kako je sve oko njega postao alat izbornih kampanja.

“Jakna je koštala puno, puno manje, platio sam ju 270 eura, davno, na sniženju”, rekao je za 24sata.

Upitan šalje li na taj način krivu poruku Petrinjcima, rekao je kako ide put Crvenog križa.

“Hvala vam lijepo, ja ću sad nastojati otići obući se u Crveni križ, kako bih bio prijemčiviji. Svaki moj korak ima neku dimenziju iz koje se stvara fama, i u kojoj očito mnogi pričaju svoju priču. Znam da smo u kampanji, i u demokraciji, sve to poštujem, ljudi imaju pravo prodavati priču, pitanje je samo koji će medij to onda i prenositi”, zaključio je.