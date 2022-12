‘AKO DOĐE DO RATA, BOLJE DA SE ODMAH PREDAMO!’ Sve je otišlo predaleko, ogroman problem u Hrvatskoj vojsci: Banožićevoj izjavi svi se smiju

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Kod Voćina nedaleko od Slatine, u utorak poslijepodne došlo je do velike zrakoplovne nesreće.

Vrlo brzo saznalo se da se srušio vojni avion MiG-21. Nakon velike potrage pronađena su oba pilota koji su se katapultirali i srećom preživjeli, međutim, ovo nije prvi incident u koji su uključeni naši prastari MiG-ovi.

Tako se ponovno aktualizirala rasprava o opremljenosti naše vojske.





Oprečni stavove u vrhu

Kriminalistička vojna policija i glavni zrakoplovni vojni istražitelj provest će istragu pada MiG-a dvosjeda, rečeno je na MORH-ovoj konferenciji za novinare te istaknuto da su piloti prijavili određene probleme u radu motora.

Nekoliko sati nakon pada, konferenciju za novinare održali su ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec. “Tijekom redovne vježbovne aktivnosti pao nam je avion. Pratile su se sve procedure sigurnosti. Samo pokazuje da je odluka o nabavci aviona bila potrebna i pravovremena”, rekao je Hranj.

S druge pak strane, ministar Banožić dao je izjavu koja je postala ‘viralna’ u javnom prostoru te mnogi nisu vjerovali da je poznati ‘Bane’ to stvarno rekao.

“Pad MiG-a je pokazao da je vojska spremna na izazovne zadaće“, rekao je ministar obrane. Osim što je prava sreća da su se piloti uspjeli katapultirati i preživjeti, gotovo je nevjerojatno da ministar u padu vojnog zrakoplova vidi nešto pozitivno.

U najmanju ruču neobičnu izjavu u srijedu je dao šef Odbora za boranu Hrvatskog sabora Franko Vidović.

‘Stručnjak do ‘stručnjaka’

“Zrakoplovi zbog sile teže tendiraju tome da padnu”, izjava je koja je također izazvala podsmjeh i čuđenje građana na društvenim mrežama, ali i struke.









Bilo kako bilo, još se jednom pokazalo da su MIG-ovi odavno dotrajali zrakoplovi te da, osim što treba odati poštovanje hrvatskim vojnim pilotima što njima uopće upravljaju, vrlo riskantno njihovo daljnje korištenje i opasno po živote pilota i građana ispod hrvatskog neba.

I pad vojnog zrakoplova dogodio se u jeku najvećih previranja oko najavljene obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, oko koje su najveće bitke vodili ministar obrane Banožić i premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković s jedne strane, protiv ‘bombardera s Pantovčaka’ predsjednika Zorana Milanovića.

Premijer i Vlada napravili su manevar i kako bi zaobišli Milanovića i njegovu ovlast za takvu odluku sve prebacili na Hrvatski sabor gdje se saborske zastupnike uskoro očekuje glasovanje o tome hoće li se dopustiti obuka tuđinske vojske na hrvatskome tlu.









Za to je Plenkoviću potreba dvotrećinska većina, a oporbeni zastupnici stavljeni su u vrlo nezavidan položaj.

“Mi sada moramo dići ruku za obuku Ukrajinaca u Hrvatskoj i što god mi mislili o tome, ako slučajno to ne podržimo, proglasit će nas putinistima i rusofilima. Ni sam ne znam što ću s time”, rekao nam je jedan oporbeni saborski zastupnik.

A geopolitički stručnjak i analitičar Branimir Vidmarović za naš je portal komentirajući tu odluku spomenuo kako hrvatska vojska nije u stanju za obuku stranih vojnika jer nismo ni u bajnom stanju unutar vlastitih redova.

“Mi nismo važni kao Poljska, niti će Rusija ići nekog napadati. Druga stvar, je li to relevantno u sklopu solidarnosti NATO-a, vjerojatno je. Hoće li Hrvatska radikalno promijeniti nešto u ukrajinskoj taktici, vjerojatno ne. Mi nemamo nekih posebnih znanja koje možemo ponuditi Ukrajincima. Radi se o nečem simboličnom. Čini mi se s obzirom na to da se ipak radi o suradnji sa stranom državom koja nije članica NATO-a da bi to trebalo ići na izglasavanje Sabora”, rekao nam je Vidmarović.

Pisali smo također kako hrvatska vojska nema tu snagu za obuku te da je sve trebalo trasirati na drugu adresu.

“Ovo uopće nije ingerencija niti našeg ministarstva, a niti bi premijer toliko trebao intervenirati. Vi znate kakvo je stanje u našim obrambenim snagama, ljudi rade za crkavicu, vidjeli smo i da stanje protuzračne obrane nije ni blizu zadovoljavajuće (slučaj dron u Zagrebu)… Tehnički smo potkapacitirani, jedino nas izvlači ljudstvo koje u takvim uvjetima daje svoj maksimum. U takvim uvjetima stavljati državu na svjetsku pozornicu i nuditi obuku ukrajinskim vojnicima nije dobra odluka”, rekao nam je izvor iz ministarstva i spomenuo ono što se još nitko nije sjetio ili usudio spomenuti.

“Ovo je sve trebalo ići ministru Božinoviću i MUP-u u ruke. Pa mi imamo takvu specijalnu postrojbu, ATJ Lučko, koja je jedna od najcjenjenijih u Europi. Brojni svjetski stručnjaci dolaze promatrati kako se naši specijalci spremaju i obučavaju, ne zaboravite da je većini policijskih akademika cilj i san uči u specijalne postrojbe. Ako ćemo već pomagati Ukrajini u vojnom smislu, to se treba ići na ovakve postrojbe. To treba Ukrajini i to bi imalo smisla. Obuka od strane naših najspremnijih postrojba, nije to vojska u dužno poštovanje prema svima. To su specijalne postrojbe MUP-a, a ima takvih malih jedinica i unutar vojske, no to je premalo i neadekvatno”, rekao je naš izvor i dodao:

‘Suludo i nerealno’

“Mi se ponašamo kao da ćemo obučiti pet do deset tisuća vojnika za rat protiv Rusije. To je suludo i nerealno, mi nemamo spremnih 10 000 vojnika za rat, kamoli da naši instruktori imaju resursa i snage za obuku”, rekao je ovaj čovjek iz ministarstva i da je stanje u hrvatskoj vojsci vrlo loše.

Svemu tome valja dodati i konstantni sukob između MORH-a i Vlade RH s predsjednikom Milanovićem te sve odlazi do te mjere da HDZ pokušava skinuti predsjedničke ovlasti koje ga ustavom drže za vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske, a u tom smjeru ide u manevar prebacivanja odluke oko obuke Ukrajinaca na Sabor, dok je Milanović već takvu ideju odbio.

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila za naš je portal već ljetos upozorio da je vrlo opasna situacija u vrhu hrvatskih institucija misleći na predsjednika i MORH te rekao: “Stanje u regiji je konstantno vrlo napeto. Naša vojska je u vrlo lošoj situaciji, srećom da smo i te avione kupili. Pa ljudi nemaju osnovnu opremu. Ove svađe između predsjednika i ministra plus premijera su jako, jako opasne. Da dođe do nekog sukoba pa nama bi bolje bilo da se odmah predamo. Da dođe do rata, Hrvatskoj bi bolje bilo da nas nitko ne vodi i da se ljudi sami organiziraju”, upozorio je ovaj stručnjak.

Što se tiče Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ono je od 2010. do danas imalo sedam značajnijih nesreća sa svojim letjelicama – od pada dvaju MIG-ova kod Slunja 2010. pa do jučerašnje nesreće.

Najgora je situacija bila 2020. godine. U siječnju je došlo do pada helikoptera Bell OH-58D Kiowa Warrior kod mjesta Zablaće pri čemu su poginula dvojica pripadnika HRZ-a. Radi se bojniku Marinu Klarinu i natporučniku Tomislavu Baturini.

Četiri mjeseca nakon toga, kod Benkovca je pao školski avion Zlin 242 L, a, nažalost, živote su izgubili natporučnik Marko Novković i poručnik Luka Jagatić.

Sve je to tada bilo previše za ministra obrane i jednog od istaknutijih lica iz Domovinskog rata Damira Krstičevića koji je ponudio svoju ostavku, dok ministar Banožić i dalje čvrsto stoji na svojoj poziciji i ne osjeća poriv da napusti MORH.

Dapače, za njega je pad vojnog zrakoplova dokaz da je hrvatska vojska u odličnom stanju, a premijer i šef mu smatra da imamo dovoljno snage i za obuku vojski drugih država…