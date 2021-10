SVE JE OBAVIJENO VELOM TAJNI! Kći Hrvata koji je preminuo na radu u Njemačkoj: ‘Što se pokušava zataškati?’

Autor: Iva Međugorac

Ivana Kranjec kći je 63-godišnjeg hrvatskog radnika koji je na njemačkom gradilištu radio za slovensku tvrtku. Dotični je u kolovozu prošle godine preminuo od posljedica koronavirusa, no njegova kći ne odustaje od traženja odgovora na pitanja o okolnostima očeve smrti pa je tako nejasno gdje su njegovi osobni dokumenti, odnosno putovnica, osobna iskaznica i ugovor o radu te novčanik.

Njenu priču objavio je Fenix-magazin.de, a Kranjec je u međuvremenu došla do novih spoznaja te utvrdila kako je jedna od tvrtki čiji je zaposlenik bio njezin otac krivotvorila njegovo zdravstveno osiguranje.

”Iz ureda direktora tvrtke International Affairs and Settlement Department, Health Insurance Surveillance Division, Health Care Surveillance Authority u Slovačkoj koje sam angažirala da istraže tvrke za koje je radio moj otac, potvrđeno mi je kako je zdravstveno osiguranje mog oca I. K. krivotvorila tvrtka u vlasništvu Emila Ivančoka, Montage Technik s. r. o., Košická 52/A 821, 08 Bratislava, te da je pokrenuta istraga. Potvrđeno je i to da je moj otac u Slovačkoj bio zdravstveno osiguran, ali samo do 31.01.2020. godine. Obzirom da je moj otac umro 10.08.2020. godine, od covida-19, njegovo zdravstveno osiguranje nije pokrilo trošak od 16.503,11 EURA troškova bolnice Universitätsklinikum Mannheim. Taj je dug na moje uporno inzistiranje platila tvrtka MONTAŽE TEHNIK d.o.o., Zgornja Hajdina 84C, 2288 Hajdina, Slovenia s obrazloženjem da će njima zdravstveno osiguranje vratiti iznos uplaćenog novca.

Također, od tvrtke Atlas Inkasso Ltd. & Co. KG dobili smo i opomenu za račun bolnice SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbHod 7.549,54 EURA jer isti nije podmiren.

Upitno je da li je plaćen i račun u iznosu od 6.096,81 EURO tvrtki DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG, Rita-Maiburg-Str. 2, 70794 Filderstadt za prijevoz helikopterom iz bolnice SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach GmbH u bolnicu Universitätsklinikum Mannheim koji je prefakturiran na tvrtku MONTAŽE TEHNIK d.o.o. Od tvrtke Dr. Ing.hc F. Porsche AG putem e-maila stiglo je pismo sućuti te kratka informacija da se za sve ostale informacije obratim tvrtki MONTAŽE TEHNIK d.o.o. Da cijela situacija nije tragična, bila bi komična, jer me jedna utjecajna i svjetski poznata tvrtka, kao što je Dr. Ing.hc F. Porsche AG, upućuje na tvrtku koja se bavi krivotvorenjem zdravstvenog osiguranja”, ispričala je Kranjec za spomenuti medij.

Prema dokumentaciji koju je redakciji Fenix-magazina ustupila njen otac preminuo je 10. kolovoza prošle godine u bolnici u Mannheimu te je kao uzrok njegove smrti utvrđen Covid-19 o čemu postoji službena medicinska dokumentacija, međutim, cijeli slučaj obavijen je velom tajne.

Kako bi doznala pojedinosti o smrti preminulog oca njeogva kćerka, bivša novinarka obratila se javnosti pošto i sama vjeruje kako se okolnosti smrti njenog oca pokušavaju zataškati da bi se zaštitila tvrtka u kojoj je bio zaposlenik.

”Moj je otac preko slovenske tvrtke Montaže Tehnik bio zaposlen u tvrtki Porsche AG, Porsche Strasse iz Weissacha (okrug Böblingen u Baden-Württembergu). Radio je na gradilištu, a moja obitelj ni danas ne zna što se tamo događalo jer obje tvrtke šute. Nitko nam se nije javio da bi izrazio sućut, niti objasnio kako je do zaraze došlo te zašto se tako dugo čekalo da se moj otac odvede u bolnicu i testira”, poručila je Kranjec.