SVE JE IZAŠLO NA VIDJELO: Kako su građani Zagreba platili sljemensku žičaru gotovo 90 milijuna kuna skuplje

Sljemenska žičara bi nakon nekoliko obećanih rokova konačno trebala biti gotova, no ono što zabrinjava je njena cijena.

Zagrepčane će koštati gotovo 600 milijuna kuna, a tu je i više od 120 milijuna kuna kamata na kredit. Troškovi građevinskih radova narasli za čak 89 milijuna kuna, a kako se to dogodilo objašnjava nepoznati autor pseudonima Dragutin Saili u videu koji traje čak 7 sati, piše RTL.

Dragutin Saili je bio gradonačelnik Zagreba od ’45 do ’49. i bio je poznat pod kodnim imenom Konspirator, a video je očito djelo insajdera koje sadrži niz dokumenata, ugovora, troškovnika i stavku po stavku objašnjava poskupljenje, ali i kako su se s projekta micali ljudi koji su upozoravali na velike propuste.

Materijal naslovljen Operacija Žičara je kronologija izgradnje Sljemenske žičare, od prvog potpisa ugovora do događaja koji datiraju unazad nekoliko mjeseci.

Sastoji se od dokumenata – troškovnika, ugovora, zahtjeva za dougovoranjem poslova, narudžbenica, izvještaja inspekcija u kojem su glavni akteri Grad Zagreb kao naručitelj projekta, tvrtka GIP Pionir vlasnika Ranka Predovića, glavna nadzorna inženjerka Ela Mihovilović Brkić, suradnici Milana Bandića u gradskoj upravi, predstavnici austrijske tvrtke Doppelmayr, podizvođači, glavni projektant tvrtka Elektroprojekt.

U videu opsežno i detaljno, poput forenzičara analizira kako su i zašto troškovi izgradnje žicare otišli u nebo. Od malih svota poput one u kojem profili mijenjaju cijenu od 374 kune po komadu kakav je bio u osnovnom ugovoru do 516 kuna u aneksu. Ili kad dokazuje kako je promjenom naziva ventila cijena narasla s 200 kuna na 40 tisuća kuna.

Na kraju videa Operacija žičara montirana je umjesto potpisa fotografija snajperista uz taktove Heroja ulice…. Autor je netko tko je insajder, tko ima pristup cijeloj dokumentaciji i poznaje projekt, procese i aktere do najsitnijih detalja. Glavna je teza autora ili grupe autora ovog videa da su se predstavnici Grada kao naručitelja, tvrtka GIP Pionir i tvrtka za nadzor udružili kako bi dorađujući troškovnike, stvarajući nove ugovore povećali troškove na račun građana.

Jer moglo je uvijek, barem je bila takva praksa. Primjerice, dodavanjem vantroškovničkih radova – nepredviđenim radovima koji nisu obuhvaćeni ugovorom i troškovnikom.

Najozbiljnija stavka kojom se temeljito bavi su troškovi iskopa građevinske jame na donjoj postaji. U ugovoru je to trebalo stajati 880 tisuća kuna. No kroz devet mjeseci naraslo je na 11 milijuna kuna. Autor često ističe članke osnovnog ugovora između tvrtke GIP Pionir i Grada Zagreba.

Tvrtka GIP Pionir je dobila posao ponudivši najnižu cijenu. Predović je potpisao da će odraditi posao za 299 miijuna kuna. Otada je cijena gradnje žičare sukladno sklopljenim ugovorima i aneksima narasla na 389 milijuna kuna za građevinske radove. Preciznije – prema podacima objavljenima na stranicama grada cijena je narasla za 89 milijuna kuna.

Autor nudi šokantan detalj u fazi nadzora. U dokumentu se navode odstupanja izvedbe konstrukcije projekta tijekom izvođenja koje je uočio projektant, tvrtka Elektroprojekt. Projektant zove revidente za čelične i armirano betonske konstrukcije. Autor videa objavljuje njihov nalaz. Datum je 20. siječnja ove godine.

Na donjoj postaji analizira se glavni stup žičare i revident navodi: “Otkazivanje tog elementa može izazvati pad kabina i gubitke ljudskih života. Razlog: greška u izvedbi”. U drugoj stavci zahtjeva se sanacija zidova, a u opisu utjecaja navodi se: “Otkazivanja izvedenog spoja za posljedicu može imati urušavanje dijela konstrukcije i gubitke ljudskih života”.

Taj ugledni stručnjak za armirane konstrukcije više nije pozvan na mjestu revidenta. Revident je po zakonu osoba zadužena za kontrolu projekta.

Što se tiče troškova iskopa građevinske jame na donjoj postaji, u osnovnom ugovoru ti su radovi trebali stajati 880 tisuća kuna. Geotehnička istraživanja pokazala su da se na tom području nalazi tlo C kategorije. To su materijali koje nije potrebno minirati nego se mogu kopati izravno, upotrebnom pogodnih strojeva. Po kubičnom metru to košta 20 kuna.

Snimkama nadzornih kamera kroz sve dane, izvor kani dokazati da je naknadno kroz, kako tvrdi različite manevre izvođača, naručitelja i nadzora, na toj lokaciji izmišljena A kategorija tla za koje je potrebno miniranje i B kategorija gdje je potrebno djelomično miniranjem. Obje su višestruko skuplje od C kategorije. Postavlja nam pitanje: jesmo li na snimkama vidjeli da je bilo miniranja ili djelomičnog miniranja pa pikamiranja. Kaže: sav se iskop obavljao izravno strojem.

Dokazuje to i nalazom rudarskog inspekcijskog nadzora koji je ustanovio da nema mineralnih sirovina. I činjenicom da je najveći dio iskopanog materijala već deponiran. Međutim, iako inspekcijskim nadzorom nije utvrđeno postojanje A kategorije i iako su iskopi bili gotovi 27. ožujka, tek se osam mjeseci kasnije odobravaju iskopi A kategorije. No glavna nepoznanica u jednadžbi kako je moguće da su radovi na iskopu građevinske jame na donjoj postoji narasli za 12 puta, nalaze se na postaji Brestovac.

Naime, izvođač je u natječajnoj dokumentaciji u troškovnik ukalkulirao vrlo visoku cijenu radova na iskopima tla A kategorije, gotovo 580 kuna po kubičnom metru.

Kako su geotehničkim istraživanjima na ovom mjestu utvrđene male količine tla A kategorije, visoka cijena nije utjecala na povećanje ukupne svote u natječajnoj ponudi. U osnovni je ugovor ugrađena važna stavka: “Jedinične cijene iz troškovnika konačne su i nepromjenjive za svo vrijeme trajanja ovog ugovora. Jedinične cijene primjenjivat će se na sve izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku”.

U par navrata izvođač traži, nadzor odobrava, a grad plaća iskope za A i B kategoriju na donjoj postaji.

Dakle, iako su iskopi bili gotovi 27.03. tek se 26.11.2019 odobravaju iskopi A kategorije. Dolazi do još promjena: s prvotnog troškovnika aneksa 3 s količine oko 2900 kubika i iznosa od 2,1 milijun kuna – dva tjedna kasnije 30.10.2019. dorađuje se troškovnik. Ti isti iskopi narasli su na 17,5 tisuća kubičnih metara ili 10,1 milijun kuna.

Slično se događa i kod iskopa Gornje postaje. Izvođač traži da mu se priznaju više radnje troškovnikom koji je sastavni dio aneksa 2 osnovnom ugovoru sveukupnog iznosa od 37,5 milijuna kuna još u svibnju 2019. Nadzor mu traženo priznaje na iznos od 21,6 milijuna kuna. Snimkama autor dokazuje da nije bilo tla A kategorije tj. miniranja. Također, otvoreni postupak javne nabave ističe da se radovi izvode u parku prirode u kojem je miniranje izričito zabranjeno.

Kako se onda u iskopima pojavio kamen, a nestao lapor kakvog nalazimo u okolici Sljemena? Sve je to pokrila ova zgrada velikih dimenzija. Autor sedmosatnog videa trudi se dokazati da se ispod ovog krije namjera aktera da zarade više nego što je ugovoreno. Ponudio je stotine dokumenata. Kako prenosi RTL ova priča će se još nastaviti.