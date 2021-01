SVE JE DOGOVORENO VEČER PRIJE! Plenkovićev tajni plan za Jandrokovića

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na udaru je kritika iz oporbenih redova nakon sage s Mostovim prijedlogom zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. No, iako ga oporbenjaci žestoko prozivaju Jandroković se po svemu sudeći ne osjeća krivim.

”Ni na koji način nisam povrijedio Poslovnik Hrvatskog sabora. Neću pristajati na bilo kakve ucjene koje dolaze od bilo koga. Niti od oporbe niti od onih koji na taj način misle da mogu ostvarivati političke ciljeve”, rekao je Jandroković te objasnio detalje dana koji je na noge digao nacionalnu političku scenu.

”Prije nego smo pristupili glasovanju dobio sam informaciju i molbu od strane vladajuće većine i klubova zastupnika vladajuće većine, da se oni žele dodatno konzultirati oko Mostovog prijedloga zakona o HGK. Traže još nekoliko dana konzultacija jer žele budući da ne prihvaćaju ovaj prijedlog koji dolazi od strane Mosta ići s jednim zaključkom koji će objasniti poziciju vladajuće većine i izgladiti određene nesporazume koji unutar vladajuće većine postoje oko formulacija koje se tiču HGK-a. Nije neobično da u vladajućoj koaliciji pod određenim temama nisu sva određena stajališta ista. Ta stajališta treba pomiriti. Namjera je bila da se u nekoliko idućih dana usuglasi tekst zaključka koji bi zajedno s Zakonom o HGK-u stavio na glasovanje prilikom prvog idućeg glasovanja”, rekao je predsjednik Sabora odbacujući teze o tome da krši Poslovnik. Bez obzira na ova Jandrokovićeva opravdanja evidentno je da je on i u ovom slučaju postupio kao lojalan stranački vojnik, i Plenkovićev najvažniji saveznik kao što je to uostalom činio uvijek do sada.

Ispod glasa priznaju nam to i u HDZ-u te kažu da je plan na brzinu skovan večer prije glasanja kada su u HDZ-u saznali kakav im manevar oporba sprema. Naši sugovornici iz vladajuće stranke naglašavaju kako su Jandroković i predsjednik Vlade konstantno u komunikaciji i da zajednički donose sve važne odluke pa je tako bilo i u ovom posljednjem slučaju.

Osim što komuniciraju, Plenković je povjerenje prema Jandrokoviću pokazao i ljetos kada mu je prepustio ključeve stranačke kampanje, a uz to vladajući sa aktualnim šefom imaju velike planove pa ga navodno već sada pripremaju za svojega kandidata za predsjedničke izbore na kojima bi trebao parirati Milanoviću koji će se boriti za drugi mandat. Upućeni svjedoče da je Jandroković u HDZ-u stvorio ozbiljnu mrežu svojih pristaša i kadrova, pored Plenkovića on je najutjecajniji član stranke, a moć crpi iz svojeg utjecaja na kadroviranju po državnim tvrtkama, a uza sve to i na takozvanom stranačkom terenu slovi za jednu od najznačajnijih figura što i ne čudi s obzirom na njegov izražen instinkt za političko preživljavanje.