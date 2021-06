SVE IZAŠLO NA VIDJELO! Plenkovićevu Vladu spašava propali političar! Sve će se znati uskoro: Poznati SDP-ovac otkrio pozadinu!

Autor: Iva Međugorac

Rezultat kojega je na posljednjim lokalnim izborima u Istri ostvarila njihova regionalna stranka IDS gotovo da bi se mogao nazvati povijesnim debaklom. Premda su vlast izgubili u dobrom dijelu istarskih gradova i općina, najveći problem je rezultat na razini županije gdje je aktualni šef stranke Boris Miletić s jedva četrdesetak glasova prednosti u drugom krugu ipak uspio osigurati svojoj stranci mandat na čelu županije, gdje ga je žestoko poljuljao SDP-ov kandidat Danijel Ferić.

Socijaldemokrati se, međutim, s načinom na koji je Miletić osvojio još jedan mandat ne mire, a na nelogičnosti je pak na društvenim mrežama ukazao bivši ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić.

”Ustavni sud odbio je žalbu SDP-ova kandidata Danijela Fterića koji je tražio novo prebrojavanje glasova. Ovo znači da župan ostaje IDS-ov Boris Miletić koji je pobjedu odnio sa 40 glasova razlike. Baš me zanima glasanje o rebalansku proračuna”, poručio je Hajdaš Dončić koji je ovime očito dao naslutiti ono o čemu se o političkim kuloarima već neko vrijeme progovara.

Naime, IDS bi, po svemu sudeći, mogao biti ‘novi žetončić’ vladajuće većine i spasitelj premijera Andreja Plenkovića, odnosno njegove Vlade. Nije nepoznanica to da HDZ u Saboru još od parlamentarnih izbora muku muči s tankom većinom od 76 ruku, baš kao što nije tajna da je Plenkovićev HDZ nedavno ušao u ozbiljan konflikt s Radimirom Čačićem i njegovim Reformistima, čija je zastupnica Natalija Martinčević tijekom glasovanja o opozivu Viliju Berošu ostala suzdržana.

Tek je to jedan od razloga radi kojih Plenković razmatra raskid suradnje sa Reformistima, no sve donedavno to se činilo kao nemoguća opcija, budući da je i Čačićeva zastupnica bila jamac stabilne većine.

Izgleda kako straha za stabilnu većinu više nema, da neke dogovore već vode nedavno je potvrdio HDZ-ov Željko Reiner, a naši sugovornici iz vladajuće stranke još su tijekom vikenda govorili o tome kako se pregovori vode s Miletićem i njegovom strankom. S obzirom na posljednje istupe poznatog SDP-ovca može se naslutiti kako su dogovori definirani pa slijedom toga IDS-ovci idu putem Milanke Opačić i Tomislava Sauchke, no upućeni svjedoče kako to neće biti klasična, već programska koalicija.