‘SVATKO OSJEĆA NEKE EMOCIJE’ Ministar Butković: Za sada nema govora o rekonstrukciji Vlade

Autor: Dnevno.hr

O krizi u Vladi i potrazi za novim ministrom graditeljstva govorio je ministar prometa Oleg Butković.

“Izbor gospodina Čuraja, koji ima određene kvalitete, nije došao do suglasja. Došlo je do zaključka da će HDZ naći novog kandidata. Odluka je zbog izvanrednog sastanak u Bruxellesu oko situacije u Ukrajini pomaknuta na sljedeći tjedan”, kazao je Butković. Na pitanje bi li Bačić, koji je već bio ministar graditeljstva, sada mogao biti dobra zamjena Horvatu Butković je odgovorio: “On je jako dugo u politici i ja ga osobno jako cijenim. Imamo uvijek zanimljive teme i razgovore i on ima puno iskustva. Ima i puno mlađih ljudi koji su spremni preuzeti i mogu preuzeti zahtjevan posao obnove”.

Butković kaže kako ne zamjera Radimiru Čačiću i Dariju Hrebaku što su jučer blokirali Čuraja, ali kaže kako je on sobno smatrao da je prijedlog Plenkovića bio dobar i politički opravdan.

“Za sada nema govora o rekonstrukciji Vlade. O tome se ne raspravlja. U ovom trenutku, a o tome ne odlučujem ja nego premijer”, rekao je Butković. Kazao je i da nisu imali nikakve dogovore s Domovinskim pokretom.

“Ova istraga me je iznenadila jer tako radite s nekim u Vladi i surađujete. To nije ugodno pa ljudi smo. Svatko osjeća neke emocije prema nekome s kim radi”, priznao je Butković za RTL.

Na pitanje bi li odstupio s pozicije ministra da se našao u sličnoj situaciji kao na primjer Milošević i Horvat rekao je: “Ne bojim se da ću se naći u ovoj situaciji”.