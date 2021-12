Svađalica Milanović: Tko je bio Superhik, udbaški druker, korumpirani ludonja, komunistički gojenac, a tko će se vratiti doma na kuruzu

Autor: Dnevno

“Govor je moje najjače oružje”, rekao je Zoran Milanović predstavljajući svoju kandidaturu za predsjednika početkom studenog 2019. godine. Od tada su se u njegovom govoru našli mnogi po kojima je žestoko opleo, a u godini na izmaku lakše bi bilo pobrojati koga nije počastio, nego one koje su se našli na njegovom repertoaru.

Tako u veljači sve je krenulo nakon što je Hrvatsku gospodarsku komoru (HGK) nazvao beskorisnom političkom jazbinom u kojoj se uhljebljuju kolege po stranačkoj liniji, a nakon toga govoreći o seksualnom uznemiravanju na fakultetima na meti se našla udruga B.a.B.e. kao i Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Tako je B.a.B.e. nazvao udrugom glupog i neduhovitog akronima, a Ljubičić je poručio da je potpisala priopćenje produhovljeno poput obrasca za poreznu prijavu.

“Priopćenje koje je potpisala produhovljeno je poput obrasca za poreznu prijavu, odnosno da budem jasniji, preuzeto (downloadano) s neke od stranica nekog aktiva neke od udruga. Da podsjetim, riječ je o povjerenici Hrvatskog sabora, koja niti riječju, niti mimikom nije reagirala prije nekoliko mjeseci, kada je jedna saborska zastupnica, u slobodno vrijeme odvjetnica Janafa, koja je posao nažicala izravnom pogodbom, ljude (ministre hrvatske Vlade, žene u osmom i devetom desetljeću života) koji su navodno navraćali u neki društveni klub, prigodno nazvala ‘prostitutkama i kriminalcima’. Ovo divljaštvo nije bilo dovoljno da pravobraniteljicu izmami iz hibernacije. Pitanje: kada već ne radi svoj posao u zemlji, koliko je puta u ovih devet godina osobno sudjelovala u radu uglednog briselskog ‘Equineta’? Zna li što je to?”, napisao je Milanović.

Kada kočnice popuste

Kada je krenula rasprava oko izbora prve osobe Vrhovnog suda sve kočnice su kod Milnovića popustile. Tako se krajem ožujka obrušio na Andreja Plenkovića, Milorada Pupovca i Gordana Jandrokovića. Usporedio ih je s karakteristikama iz naslova špageti-vesterna “Ružni, prljavi, zli” pa je tako jednog nazvao ružnim, drugog prljavim, a trećega zlim.

Za Plenkovića je rekao da je on ružni lik koji o jednoj 50-godišnjoj ženi govori kao da je njegova priležnica, a on svodnik. Prljavim likom nazvao je pak Milorada Pupovca koji se usudio reći za Đurđević da je padobranka.

Trećim, zlim likom nazvao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je rekao da je protiv Zlate Đurđević jer je bila protiv izručenja ljudi odgovornih za ubojstvo Đurekovića.

“Dakle, Jandroković je lažov i igra se vrlo opasnim stvarima, optužuje ju da je hrvatski izdajnik”, rekao je Milanović.









I nije to prvi puta da mu je Jandroković na tapeti tako je istog mjeseca rekao da Gogo tumači Ustav kao Vegetin recept. Vegeta je svugdje i on je svugdje. kao i premijerov batler i mali Gogo’.

A Pupovac mu je i dalje bio na meti: “Kaže čovjek koji je, na pravdi Boga, s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u sabor. Koga on predstavlja i u čije ime govori? Na svakim izborima dobijem više glasova Srba nego Pupovac u cijelom svom bezvrijednom političkom životu, trgovačkom, neiskrenom, nepoštenom, i vrijeme je da se to konačno kaže. Josipović je to nazivao etnobiznisom, ja čaršijskim lopovlukom. Neka nekretnine podijeli ljudima na Baniji koji moraju spavati sa svinjama. Zadnji je koji može govoriti da je ona padobranka”.

Oglasio se onda Pupovac koji je odlučio podijeli s javnosti poruke koje je dobivao od predsjednika.

Plenkošenko









“Srami se, bijedniče”, tako piše u jenoj poruci koju mu je uputio Milanović.U drugoj poruci piše: “Uživaj u nemoralno stečenim nekretninama u Preradovićevoj. Moja greška. Trebalo je to prodati i podijeliti siromašnim Banijcima. Na kojima parazitiraš. Srpski narod procvast će u Hrvatskoj kad se otarasi tebe i tvojih lopova”.

No bio je to tek početak. Milanović je potom objavio cijelu prepisku s Pupovcem, a na kraju objave prozvao je analitičara Žarka Puhovskog i Vladimira Šeksa nazvavši prvog udbaškim drukerom, a drugog Superhikom.

Ni mediji nisu ništa bolje prošli, tako je HTV nazvao Yutelom, zatim su dobili naziv plaćenici jedne političke opcije, a mnogo mjeseci kasnije RTL-ovoj novinarki je vikao da skine masku dok mu postavlja pitanje. I dok su se likovi na njegovoj listi izmjenjivali brzinom munje jedan je uvijek prisutan. a to je Plenković. Tako govoreći o diplomaciji nazvao je premijera Plenkošenko, aludirajući na bjeloruskog diktatora. Tko je postao propalica No tu nije stao nazvao ga je još i komunističkim gojencem, ponavljačem komitetskih frazetina i prodavačem boze. “On nije general, već propalica” tako je počatio Josipa Đakića, šefa Hvidre i saborskog zastupnika HDZ-a.

U jesen je krenuo sukob s ministrom obrane Marijem Banožićem, a sve je započelo zbog prijevremenog umirovljenja zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, brigadira Elvisa Burčula. Taj sukob traje i dalje , a popis uvreda kojima je Milanović obasipao Banožića je poprilično dug. Ministar je bio sakupljač Pokemona, politički beskućnik, džepni ministrar Baneta, korumpirani ludonja Banožić…

“Banožić je pao s kruške, došao u Zagreb, uzeo stan, a kad sve završi vratit će se kući – na kuruzu”, poručio mu je jednom prilikom, dok drugom je rekao da kao ministar nije u stanju ni nabaviti pisoare za vojni neboder.

Uspio se zakačiti i sa susjedima tako je lockdown za necijepljene u Austriji usporedio s fašizmom, a zbog toga je hrvatski veleposlanik pozvan na razgovor u Beču. Zbog imenovanja veleposlanika ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana karakterizirao kao običnog licemjera koji se presvlači brže od Batmana, Spidermana i Supermana u jednom kadru.