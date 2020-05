SVAĐA, RAZDOR I PANIKA! Plenković u gabuli: Pritišće ga partner kojemu ne može ništa

Iako je do unazad 20-ak dana premijer Andrej Plenković tvrdio da ne razmišlja o izborima, sve je jasnije da će hrvatski građani na birališta izaći u prvoj polovici srpnja, a da je tome tako potvrđuje i niz HDZ-ovaca s kojima smo razgovarali.

”Sabor će se vrlo vjerojatno raspustiti idući tjedan. Nismo još sve do kraja definirali, očekujemo da će nas oporba zasuti većim brojem amandmana na rebalans proračuna, pa će se onda i sjednica produžiti do idućeg tjedna, prema našim kalkulacijama tamo negdje do utorka, srijede”, komentira naš sugovornik te dodaje da su u ponedjeljak na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke polemizirali o izborima.

”Plenković će se po tom pitanju morati dogovoriti i sa Milanovićem, o njemu ovisi datum parlamentarnih izbora, no zapravo nam je svejedno koja nedjelja u srpnju će to biti, bitno nam je da se izbori održe početkom ljeta”, konstatira naš sugovornik.

Dodaje kako se stranka počinje intenzivnije pripremati za kampanju pa su se posla primile županijske organizacije.

”Na županijskoj razini već smo počeli s konzultacijama, vode se pregovori oko sastavljanja listi, i tu se na lokalnim razinama već osjeti određena doza nezadovoljstva, Plenković želi da liste popune snažni pojedinci, a lokalci negoduju jer bi se u njihovim kvotama mogli pojavljivati ljudi koji nisu iz njihova kraja”, kaže naš sugovornik i dodaje kako će to sasvim sigurno izazvati nove razdore.

Smatra kako im konflikti nisu potrebni uoči izbora, ali da ne mogu birati i da moraju ići na pobjedu.

“Svi moraju pristati na kompromise, sastavljanje listi je najteži dio posla, očekujemo da danima nećemo spavati dok se oko toga ne usuglasimo, no s Plenkovićem ni nema usuglašavanja njegova je zadnja”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke napominjući da takav stav nije nužno ispravan jer su na tom principu odbijajući konzultacije ostali bez mandata na europskim izborima.

‘Objašnjava kako HDZ na izbore izlazi samostalno i da nema koalicijskog potencijala.

“Svjesni smo da ćemo morati slomiti ego, prilagoditi se Škori i njegovim zahtjevima, ukoliko mislimo vladati, no i to je pod velikim upitnikom, i zabrinjava nas. Nastojimo to riješiti tako da na nekim listama stavimo pojedince koji lisu formalno članovi stranke, a za koje bi se eventualno procijenilo da mogu donijeti glasove”, kaže naš sugovornik.

Naglašava kako su oprezni i prema rezultatima anketa.

”Istina je da smo vodeća stranka u državi, ali u to se ne možemo pouzdati, vidite i sami da pada popularnost čak i Viliju Berošu, osim toga imamo jedan veliki, ozbiljan problem, a to je Plenkovićev odnos s Bandićem. Bandić ima pet zastupnika i kontrolira onaj dio koji su u njegovom Klubu zastupnika i vrlo je jasno dao do znanja da ukoliko se ne izglasa Zakon o obnovi Zagreba njegovi zastupnici neće dići ruke za raspuštanje Sabora, Plenković to mora riješiti po hitnom postupku, jer nam u suprotnom svi planovi padaju u vodu”, kaže HDZ-ovac pa naglašava da postoji mogućnost da već narednog tjedna zakon ide u prvo čitanje u Saboru, te da bi se on mogao donijeti i po hitnom postupku.

”Ako to ne uspije ići ćemo na kompromis,k Vlada će donijeti odluku da oni građani čije su kuće oštećene potresom do te mjere da se u njima ne može stanovati budu smješteni u najam koji bi se pokrivao iz proračuna”, objašnjava naš sugovornik. No, upitno je hoće li Bandić pristati na ova kompromisna riješenja, a uz to valja imati na umu da je obnova Zagreba predmet spora ne samo između Bandića i HDZ-a, već i između Bandića i HNS-a.