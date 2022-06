‘SVA BIJEDA HRVATSKE POLITIKE’, SIJEVA U SABORU: ‘Uzeti državljanstvo svima koji rade protiv nacionalnog interesa!’; Zekanović digao ruke: ‘Neka si Tomašević Tita drži u vitrini. Zagreb je kao Mariupolj’

Saborski zastupnici ovotjedni rad počet će raspravom o dva zakonska prijedloga iz sektora obrazovanja, izmjenama Zakona o strukovnom obrazovanju i novom Zakonu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Zakonskim izmjenama o strukovnom obrazovanju, uz jačanje učenja temeljenog na radu kroz povezivanje škola i poslodavaca, ključna promjena odnosi se na poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju.

Saborsko Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije saslušat će glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek koja će morati odgovarati na pitanja o eventualnom političkom utjecaju na rad Državnog odvjetništva RH u 10 sati.





Minuta šutnje za preminulog Plazonića

Hrvatski sabor minutom šutnje odao je u srijedu počast preminulom Anti Plazoniću, bivšem HDZ-ovom saborskom zastupniku u 9. sazivu. Plazonić je umro u ponedjeljak nakon duge i teške bolesti u 65. godini.

Bio je dragovoljac Domovinskog rata i dugogodišnji predsjednik HDZ-a Sesvete te član vodstva Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, a u Saboru je dužnost zastupnika obnašao od 2019. do 2020. godine.

Mlinarić: Uzeti hrvatsko državljanstvo svima koji rade protiv nacionalnog interesa

Sjednica Sabora započinje iznošenjem stajališta kluba zastupnika, prvi je Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta.

“Slučaj četvorice pilota pokazao je svu bijedu hrvatske politike i Medvedeovog sustava domovinske sigurnosti, na politički montirane srbijanske optužnice upozoravali smo na vrijeme, u ovom slučaju nisam ispao general poslije bitke. za golobradog početnika Vučića, ni baba ni deda premijerku Brnabić i Dodika, mi Hrvati, ako smo jedinstveni odavno, imamo lijeka, ako naše branitelje namjeravaju i dalje progoniti montiranim političkim optužnicama, jednostavno će biti proglašeni nepoželjnim u Hrvatskoj, od pristupnih pregovora u Bruxellesu ako hoćemo možemo im napraviti pakao, ne gajim iluzije da se nešto slično zaista dogodi, Plenković i njegova vlada takav stav nisu sposobni povući, malo mu se omaklo pa je priznao da Hrvatska nije etnički očišćena od Srba, de facto je rekao istinu: Pupovčev SDSS ne zastupa interese hrvatskih Srba, već Beograda. Jučer je usred Zagreba organizirana tribina protiv četvorice pilota, iznesene su mitomanske laži. Pitam, bez dlake na jeziku Plenkovića i Medveda, kada se već toliko zaklinjete braniteljima, kome oni mogu vjerovati, vama ili koalicijskim partnerima, jedni zagovaraju optužnice, drugi osporavaju. Treba uzeti hrvatsko državljanstvo svima koji rade protiv nacionalnog interesa. Kada Pupovac opet nastupi videolinkom u programu beogradske TV i huška protiv hrvatskih pilota, mora znati da riskira gubitak hrvatskog državljanstva”, rekao je.

Zekanović: Zagreb kao Mariupolj, neplanirani gejziri, ljudi stradavaju u požarima

Hrvoje Zekanović govorio je o događajima koje smatra važnim.

"Putin je prije nekoliko mjeseci napao Ukrajnu, rekao je da je razlog denacifikacija, tamo traži naciste. U Hrvatskoj imamo lov na vještice, antifašizam koji stalno traži fašiste, a ja ih tu ne poznajem. U Slavonskom Brodu za vrijeme norijade maturanti s visoko dignutim rukama u zrak bivaju proglašeni nacistima. To su veseli maturanti strukovne škole, to je Hrvatska danas. Drugo, odluka Ustavnog suda o dozvoli usvajanja djece homoseksualnom parom, uputit ću zahtjev da dobrovoljno vatrogasno društvo također može usvojiti djecu. Ne vidim razlog da bi netko tko nije u bračnoj zajednici žene i muškarca, mogao usvojiti djecu. Ja bi Zagreb zvao Mariupoljem, imaju puno sličnosti, jedino se tu i tamo događaju neplanirani gejziri, ljudi stradavaju u požarima. Tomašević će reći da su krive prošle vlasti, no Zagreb stagnira, to je neviđeno. Jedino što on zna je ta ista denacifikacija, bavit će se likom i djelom druga Tita, neka ga drži dalje u svojoj vitrini, zna bojati klupe u dugine boje, a osim toga jedno veliko ništa. Pa neka me proglase kako hoće, napravit ću isto.









“Za Hrvatsku spremni”, rekao je i podignuo obje ruke u zrak za govornicom.

“Na čemu je Beroš, najavljuje obvezne zdravstvene preglede, a pacijenti čekaju godinu dana na operaciju, raspada nam se zdravstveni sustav, a on bi uvodio obvezne preglede, iz kojih interesa?”, pita se Marin Miletić.

Marijan Pavliček hvalio je mađarskog premijera.









"Orban se pokazao kao premijer koji najviše skrbi o interesima naroda i države koju predstavlja, ponovno je izašao kao pobjednik, ne mora staviti embargo na rusku naftu i plin, Mađari će i dalje imati najjeftiniju naftu u EU, pitamo ministra Filipovića koji jučer nije znao što će biti s daljnjim cijenama goriva u Hrvatskoj, novu odluku Vlade još nismo dobili, Hrvatska mora jasnije intervenirati u cijenu goriva, mora biti znatno jeftinije, državni proračun se puni bolje nego očekivano, prostora za dodatnu intervenciju u cijene goriva ima, to je najbitniji faktor za određivanja cijena ostalih dobara i usluga", rekao je zastupnik.

Raukar Gamulin: Što je domoljubno u ustaštvu?

Urša Raukar Gamulin osvrnula se na incident s maturantima u Slavonskom Brodu i fotografijom s podignutom desnicom.

“Posljednji dan nastave maturanti obilježavaju norijadom, običaj je da se uniformiraju radi prepoznatljivosti i da pošalju poruku odjećom, tu bude svakakvih ideja, no u slavonsko-brodskoj školi profesorica je smatrala važnijim poricati učenike na ustaški pozdrav, bila je ponosna kada je cijeli razred potaknula da se slikaju s podignutom desnicom, valjda je mislila da je to domoljubno. Je li domoljubno prodati Talijanima skoro cijelu Dalmaciju? Što je domoljubno u ustaštvu? To je užas i sramota, nije to jedini ispoad, izaslanik Vlade je rekao da nije bilo 10. travnja ne bi bio ni hrvatske. Vlada nema snage odrediti se prema tome, komisija je dala sjajan pravorijek: ustaški pozdrav je zabranjen, ali dozvoljen, dodvoravanje desnim radikalima je važnije od jasnog pozicioniranja Hrvatske na stranu antifašizma. Profesorica književnosti u Slavonskom Bordu neće moći biti razrednica iduće generacije, pozivam je da pogleda film Dnevnik Dijane Budisavljević, istinita je priča o najboljim ljudima o najgorim vremenima, ima i arhivskih snimki ustaških užasa, vjerujem da joj nikada neće pasti na pamet da mlade zavodi na put užasa i smrti”, poručila je.

Anka Mrak Taritaš komentirala je najave uvođenja sistematskih pregleda koji će biti obavezni.

“Beroš najavio uvođenje obaveznih sistematskih pregleda za građane, odjednom će krenuti liječnicima primarne zdravstvene zaštite, liječnicima koji su ionako preopterećen, taj sistematski mogao bi se na kraju svesti na mjerenje tlaka, isključeni su privatnici, Zašto ministarstvo ne bi raspisalo javni poziv i dalo 1000 kuna po sistematskom i popis pregleda koji moraju biti uključeni”, rekla je i dodala da Beroš ne zna i ne može, najavljuje reformu, kolege ga pitaju kada, a na brzinu smo dobili smiješni marketinški trik.

Milorad Pupovac govorio je o integraciji u EU.

“Grčka izreka u latinskoj formi ‘Hic Rodos, Hic Salta’, pripisuje se Ezopu, grčkom satiričaru i javnom kritičaru, upućena onima koji se hvališu, a ne znaju gdje bi trebali skočiti. Naš Rodos je ovdje, u Hrvatskoj i oko nas, na prostoru jugoistoka Europe, nemiran je i nesređen, neintegriran, naš je interes da pridonesemo da se taj prostor smiri. Naša je obaveza da pomognemo da se taj prostor integrira, posebno danas, ne možemo puno napraviti u Ukrajini, no možemo ovdje. Nijedna zemlja ne stvara prijatelje daleko od sebe, nego troši golemu energiju da u susjedstvu nema neprijatelja. To je mudrost od stare Grčke, naš interes nije da budemo granica, u povijesti smo bili granica, i to je izraz nužde, biti na granici svjetova, no ako je taj svijet već pomaknut, kao što u zadnjoj krizi Europa pokazuje da nije u svemu pametna, naš je interes da tu granicu pomaknemo i prometnemo se u nekoga tko će doprinijeti pomicanju granica EU na istok. Stali smo oko toga, kao i Europa, stale su i Srbija i Bosna, no mi smo ostali samo na deklarativnim stajalištima, sada je prilika, možemo se pokazati kao istinska europska nacija, koja čuva i širi europski prostor koji je ostao neintegriran. Oni koji danas govore o etničkom čišćenju zaboravljaju da smo nastavili etničko čišćenje sami sebe, Srbi Srbe, Hrvati Hrvate, nakon što su prvo Srbi to radili Hrvatima, pa Hrvati Srbima, oni koji kažu da nekome treba oduzeti državljanstvo, a odnosi se na mene- samo naprijed”, rekao je Pupovac.

Ante Deur iz HDZ-a govorio je o optužnicama protiv hrvatskih pilota.

Susrećemo se s neprijateljskim nastojanjima koji pokušavaju diskreditirati Domovinski rat, počeo je.

“Branitelji su temelj Hrvatske, Domovinski rat je bio pravedan, oslobodilački. Pokazali su kako se brani domovina. Borba hrvatskih branitelja nije završila krajem Domovinskog rata. Optužnica iz Srbije tereti četiri hrvatska pilota za bombardiranje kolone, to otvara nova pitanja, svaka žrtva traži suosjećanje. Teze da je Hrvatska etnički čista su smiješne, valjalo bi Brnabić podsjetiti na Vukovar, Posavinu. Proces mirne reintegracije svjedoči o mirotvornoj hrvatskoj policiji, taj teritorij smo mogli uzeti vojno, potrebno je Srbiju suočiti sa prošlošću, pokrenuli su agresiju”, rekao je.