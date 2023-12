Suverenisti utihnuli: Grmoja otkrio velike planove, ovo je za Plenkovića zvono za uzbunu

Autor: Iva Međugorac

Izvadili su mu izjavu iz konteksta, tim riječima Mostovi koalicijski partneri iz Hrvatskih suverenista nastoje opravdati izjavu Nikole Grmoje koji je nedavno poručio kako njegova stranka može progutati suradnju sa SDP-om. Ono što je međutim Grmoja izgovorio nije ništa drugo doli nastavak retorike koju već dugo zagovara njegov stranački kolega Nino Raspudić koji je otvoreno pozivao na ujedinjenje oporbenih stranaka te formiranje vlade s ideološkim moratorijem ne odbacujući mogućnost da u njoj sjedi i Možemo.

Veliki Mostovi planovi

Mostovci su zato odbacili mogućnost ujedinjenja na desnom spektru pa su leđa okrenuli Domovinskom pokretu čiji rejting kontinuirano raste. Kada se sve zbroji i oduzme sasvim je jasno da Most za dolazak na vlast niti nema druge opcije osim suradnje s ljevicom, budući da ih je Plenković naprasno izbacio iz svoje Vlade iako su oni njegov HDZ u dva navrata doveli na vlast, svo to vrijeme obećavajući naciji kako ne žele surađivati ni sa jednom od dviju velikih opcija što je uostalom izjava koju je Mostov predsjednik Božo Petrov ovjerio i kod javnog bilježnika i prije nego što je postao nacionalna politička zvijezda.





Pita li se HDZ-ovce iza ovih Grmojinih najava stoji predsjednik Zoran Milanović kojega u timu premijera Plenkovića ionako već dugo poistovjećuju s vođenjem oporbe i to ponajviše upravo s Mostom zbog Milanovićeve bliskosti s Raspudićem. Prema tezama iz vladajuće stranke postoji mogućnost da Most i SDP uz Milanovićev blagoslov nakon parlamentarnih izbora doista pokušaju formirati vladajuću većinu pri čemu bi im se mogao pridružiti i Možemo, a navodno bi po tim kalkulacijama kao premijerska kandidatkinja bila predložena Marija Selak Raspudić.

Treba međutim napomenuti kako je Grmoja gostujući u podcastu Velebit iznenadio i samog voditelja Marka Juriča tvrdeći da bi Most mogao surađivati sa SDP-om, ali bez Možemo napominjući kako mu današnji SDP prema Možemo izgleda kao desni centar argumentirajući to fotografijom Peđe Grbina na kojoj se šefu SDP-a u vukovarskoj Koloni sjećanja nad glavom vijori zastava s prvim bijelim poljem na hrvatskom grbu. Objašnjavajući naknadno svoju izjavu Grbin je kazao kako kod Juriča nije rekao ništa što ranije nije izgovorio, a da se video u kojem on najavljuje moguću suradnju sa SDP-om dijeli kako bi se naštetilo Mostu.

Pavličeku Grmojina izjava nije najbolje sjela, ali…

Zašto je Grmoja sam izjavio ono što bi naštetilo Mostu, Grmoja nije objasnio, ali se zato iz suverenističkih redova može čuti kako Marijanu Pavličeku Grmojina izjava nije najbolje sijela, no čini se da ju je ipak odlučio prožvakati i za nju pronaći opravdanje, jer ni Suverenisti na iduće mandate u sabornici samostalno ne mogu računati pa su stoga sada spremni i progutati ponešto neprincipijelnih izjava kako bi održali mir u koaliciji koja bi se mogla raspasti već u noći parlamentarnih izbora. Grmojina je izjava čini se zatekla i samog Grbina koji doduše nije precizirao može li SDP progutati koaliciju s Mostom.

Prema Grbinovim riječima SDP-ovi uvjeti za suradnju su borba za standard građana, veće mirovine i plaće te poštivanje ljudskih prava i različitosti. Sve to zapravo su samo floskule iz kojih se lako može zaključiti da bi SDP lako prihvatio suradnju s Mostom ako bi im to donijelo dovoljan broj mandata za formiranje buduće Vlade. Kada i ako do toga dođe svoje principe lako bi mogli slomiti i u Možemo, a sve i da ne pristanu ostaje mogućnost da Most i SDP svoje koalicijske partnere pronađu u IDS-u, HSS-u, Fokusu i Reformistima, baš kao što postoji mogućnost da ih u tim križaljkama podrže i manjinske stranke koje se ionako priklanjaju onome tko ima više šanse formirati većinu.

Ove sve otvorenije kalkulacije između Mosta i SDP-a za premijera Plenkovića označavaju i svojevrsno zvono za uzbunu jer nije nemoguće da mu nakon izbora Milanović kroz ovu suradnju zakuha neugodnu političku kašu od koje strahuju u njegovom HDZ-u čiji je koalicijski potencijal poprilično skroman, sve i da Socijaldemokrati u kojima vide svoje buduće savezniku uspiju dogurati do saborskih klupa od njih ne treba očekivati pretjeran poguranac i previše mandata.









Kako za sada stvari stoje Plenković bi nakon parlamentarnih izbora mogao biti stjeran u kut pa mu shodno tome neće niti ostati previše prostora za manevar već će biti primoran sjesti za pregovarački stol s kolegama iz Domovinskog pokreta koji su u startu definirali svoje uvjete za suradnju sa svim opcijama istog ideološkog predznaka ne odbacujući pri tome ni mogućnost suradnje s Mostom, koji je umjesto okrupljavanja na desnici odlučio vrludati i otvoreno koketirati s lijevim političkim opcijama što izaziva lavinu neugodnih reakcija i među pojedincima u Mostu, kojemu se rejting počeo kretati silaznom putanjom.