SUTRA OČEKUJTE PALJBU! Milanović kreće demolirati Plenkovića: Što premijer prešućuje? Ovo postaje njegov najveći skandal

Autor: Iva Međugorac

Ponovno je krenulo, tim riječima suradnici predsjednika Zorana Milanovića komentiraju njegov posljednji osvrt na kupnju francuskih borbenih aviona, čija je cijena po drugi puta u svega nekoliko dana praktički preko noći porasla.

“Zbog porasta cijene mi ćemo sad imati 200 milijuna eura u proračunu za obranu. Ja sutra idem na Pleso da upozorim na situaciju s hangarima. Ne samo da nije zakopana ni prva lopata. To su teme”, izjavio je Milanović napominjući da tih 200 milijuna eura negdje ide. ”To ide kao voda u školjku. Načelnik Glavnog stožera nema ugovor, javnost ga nema, ja ga nemam. Sad ćemo vidjeti”, ustvrdio je Milanović koji već neko vrijeme upozorava na prilično netransparentno obavljenu kupnju Rafala.

Neće stati

“Milanović neće stati na prozivkama, ovo se pretvara u jedan od najozbiljnijih skandala Plenkovićeve vlade o kojem se ne priča dovoljno. Milanović je odmah u startu na prvi rast cijena izjavio da je to skandal, međutim, on se neće s time pomiriti jer je uvjeren da javnost mora znati istinu, uvjeren je i kako se s detaljima ugovora moralo upoznati i njega, i admirala Hranja, ovako se ostavlja dojam da se tu nešto krije, i da se nekome pogoduje, potrebno je otkriti što je ugovoreno i zašto se plaa više od ugovorenog”, žestoko komentira naš sugovornik blizak Milanoviću koji je spreman inzistirati na tome da se pravosudne institucije uključe u ovaj slučaj.

”O čemu se tu radi? Oni u Vladi nešto kriju i prikrivaju, s kojim ciljem to rade i zašto se na vrijeme nije govorilo o mogućem rastu cijena, to sve DORH treba utvrditi, i provjeriti, ali od toga vjerojatno nema ništa, jer mi vrlo dobro znamo tko sjedi na čelu te institucije i na koji se način nedavno u Saboru raspravljalo o šefici DORH-a koja nije dorasla poziciji na kojoj se nalazi”, smatraju Milanovićevi suradnici te napominju da je predsjednik u startu dobro procijenio da on u procesu nabave aviona ne treba sudjelovati.

”Proces je vodio Plenkovićev predstojnik Frka Petešić, čovjek koji je odrastao u Parizu, već to miriše na mogući sukob interesa, sreća da ostali ponuđači nisu zainteresirani za provjeru i propitkivanje raspisanog natječaja”, kaže predsjednikov suradnik te napominje kako i sada kada govori o tome da tih 200 milijuna negdje ide predsjednik vjerojatno strahuje od toga da je za ovaj posao netko možda uzeo proviziju.

”To je fantomski ugovor kojeg nitko nije vidio, mi smo za tu razliku koja se sada otkriva mogli opremiti kompletnu kopnenu vojsku, ne znam u kojoj je mjeri Banožić toga svjestan, ali on tu nije ni bitan, važan je Plenković koji niti nema potrebu istupiti i građanima objasniti o čemu se ovdje radi i kako je došlo do poskupljenja, to što Plenković o tome šuti ne znači da će se predsjednik s tim pomiriti, za početak sutra očekujte paljbu, a onda i u narednom periodu, Milanović će ovdje inzistirati da se istjera mak na konac jer su to pitanja na koja i u skladu sa svojim ovlastima ima pravo dobiti odgovor”, zaključuje Milanovićev suradnik.