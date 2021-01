ŠUTNJA UZDRMALA REGIJU: ’Nemamo senzibilizitet javnosti, olako govorimo o silovanim ženama, od žrtve se traži prijava dok je traumatizirana’, evo zašto šute!

“Posljednjih deset godina primamo pritužbe (o spolnom uznemiravanju op.a.) iz raznih sektora – srednje škole, fakulteta, visokih učilišta, evo sada i policije, privatna poduzeća, velike korporacije, Hrvatska udruga poslodavaca”, istaknula je sramotnu statistiku, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić gostujući na RTL-u.

“Teško da možemo reći da u jednom sektoru ima više elemenata seksualnog uznemiravanja, ali ako gledamo pritužbe, ako se radi o obiteljskom nasilju ili se radi o području medija, politike, najviše pritužbi dobivamo s područja rada i zapošljavanja, gdje upravo seksualno uznemiravanje na radnom mjestu zauzima na godišnjoj razini 40 do 45 posto. To dovoljno govori da veliki udio žena koje doživljavaju probleme na tržištu rada i prepreke su upravo takvi vidovi seksualnog uznemiravanja”, dodala je.

Osvrnula se potom na prosvjed podrške koji je organiziran u Dubrovniku za načelnika policije kojeg se tereti za četiri slučaja spolnog uznemiravanja i diskriminacije, a za kojeg je osnovana i takozvana grupa podrške na jednoj društvenoj mreži.

“Pod tom sintagmom podrške načelniku za kojeg je unutarnja kontrola pokazala da ima elemenata kaznenog djela seksualnog uznemiravanja, na toj Facebook grupi proziva se žrtve, dijelile su se slika žrtve i postavlja se pitanje zašto žrtve iznova moraju proživljavati traumu”, govori Ljubičić.

“Nažalost još uvijek svjedočimo očekivanim rodnim ulogama: što je dopušteno muškarcima, a što je dopušteno, odnosno nedopušteno ženama. Pa se uvijek propitkuje njihovo ponašanje, njihova motivacija, eventualno sudjelovanje, izazivanje u takvim djelima, a pogledajmo kako nam sudska praksa izgleda iz naših analiza 1200 kaznenih presuda – one su uvijek na donjoj granici. To je zato jer na ovu vrstu rodno uvjetovanog nasilja još uvijek nemamo senzibilitet široke javnosti i same struke. Vrlo olako govorimo o silovanim ženama i seksualnom uznemiravanju, vrlo olako koristimo seksizme u javnom diskursu, ne shvaćajući da na taj način podrivamo načelo jednakih prava i mogućnosti. Dakle, općeg načela ravnopravnosti spolova, za što smo se 2000. godine založili i stavili kao Ustavnu vrednotu Republike Hrvatske”, tvrdi.









Upitana o mogućoj zastari nekih prijava jer dekanica Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu u javnost je izašla s informacijom da su se prijavljeni slučajevi dogodili u razdoblju od 1999.-2019. godine, pravobraniteljica odgovara: “Vidjet ćemo o kakvom će se tumačenju pojedinačnih slučajeva raditi i promišljati kod samog državnog odvjetništva. Ono što sinkronizirano radimo je da se sva ovakva djela, koja su rodno uvjetovano nasilje, temeljem Istanbulske konvencije moraju goniti po službenoj dužnosti. Prepuštanje žrtvi da u roku tri mjeseca od počinjenja djela, same podnose prijedlog državnom odvjetništvu, je nešto što je teško ostvarivo jer žrtva je traumatizirana. Neke žrtve nakon deset godina izlaze s time, neke to nisu uspjele podijeliti to ni sa prijateljima i obitelji, vrlo teško će izaći u javnost ili institucije”, tvrdi.

“Ono što ohrabruje jest da se kod novog seta izmjena kaznenog zakona ministar Malenica usuglasio da će u tom smislu ići izmjene kaznenog djela seksualnog uznemiravanja”, zaključila je.