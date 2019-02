SUTKINJA O KOJOJ PRIČA CIJELA HRVATSKA: Tko je žena koja je ‘zaratila’ s Jadrankom Sloković?

Oni koji dobro obavljaju svoj posao, u Hrvatskoj neopisivo lako postaju zvijezde, jer u moru trapavosti i šlamperaja oni su ti koji odudaraju. A kada je o nefunkcioniranju i tromosti riječ, tada svakako titulu šampiona u obilju disfunkcionalnih institucija odnosi hrvatsko pravosuđe. U istom tom pravosudnom sustavu djeluje sutkinja Maja Štampar Stipić, žena koja je ulazeći u konflikt sa Sanaderovom odvjetnicom Jadrnakom Sloković zaintrigirala hrvatsku javnost.

Oni koji dobro poznaju rad ove zanimljive žene, reći će kako je riječ o dami koja beskompromisno i bez zadrške obavlja svoj posao te da nije jedna od onih kojima je bitna titula i društveni status onoga tko se nalazi s druge strane. Da s njom nema šale i natezanja potvrdila je i kada je prije nekliko dana Sanaderu odredila odvjetnika po službenoj dužnosti, radi izostanka njegova odvjetničkog tima.

Koliko predano obavlja svoj posao, dalo se naslutiti i nakon što se Sloković za izostanak pokušala opravdati bolešću pa je javnost saznala i to da se Štampar Stipić zainteresirala za to do te mjere da je zatražila podatke o izostanku od liječnika poznate odvjetnice, ali i od HZZO-a.

Sloković je sutkinju prozvala zbog kršenja ljudskih prava, na što joj je ina uzvratila da viroze i išijas nisu razlozi za odgode. Priča tu nije stala pa je sutkinja zbog verbalnog okršaja odvjetnici Sloković i njenoj kolegici Lauri Valković odredila kaznu od deset tisuća kuna zbog vrijeđanja sudskog vijeća.

U njenoj sudnici sjedio je nedavno i policijski načelnik Željko Dolački koji je nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog pljačke sefa u vlastitom uredu, što je Štampar Stipić i prokomentirala navodeći da je ovaj osramotio policiju. Pred sutkinjom Štampar Simić svojevremeno se našao i Josip Klemm kojega je također nepravomoćno osudila na godinu dana zatvora jer je vlastitu tvrtku odštetio za skoro tri milijuna kuna, pa mu komplimenti da je lijepa i pametna očigledno nisu previše pomogli.