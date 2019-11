SUSPENDIRANI POLICAJAC IZAŠAO U JAVNOST: Ovo je prava istina o tome zašto je smijenjen! Brutalno je udario po vladi i vodećem kadru!

Autor: Dnevno

Policajac koji je otkrio pokušaj zataškavanja prometnog prekršaja Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije,obratio se javnosti danas u 13 sati na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Javnosti se obratio zadarski policijac i kako sam kaže povjerenik sindikata PU zadarske Draga Števanja. On nije htio mnogo govoriti, pa je riječ prepustio svom odvjetniku branku Šeriću kojeg je angažirao sam sindikat. Šerić tvrdi da je protiv Števanje pokrenut postupak samo zato jer je pao na poligrafskom testiranju.

Gospodin je udaljen od dužnosti i protiv njega je pokrenut postupak radi odavanja službene tajne. Ako je suspendiran za nešto što nije napravio, onda bi mogao dobiti novi postupak radi nečega što ne bi smio pričati. Ja pruzimam tu odgovornost. Procurila je snimka jurnjave Ćelića, on je pod suspenzijom da je dostavio snimak. A nije”, rekao je Šerić.”On je srčani bolesnik, išao je na poligraf i taj je poligraf zatitrao. To je dokaz, a to ne može biti dokaz. U nizu osoba u postaji koje su bile u kontaktu sa snimkom, oni su suzili fokus na njega”, rekao je Šerić.

Riječ je uzeo Nikola Kajkić iz Nacionalnog sindikata policije.

“Nažalost, ovo što kolega prolazi danas, ja sam prolazio prije izvjesnog vremena. Ovo što je MUP napravio je loša poruka, to je poruka da za sve ono što se događa je kriv, tko, sindikalni povjerenik. On je danas Crni Pedro, sutra će biti netko od vas novinara, onda neki građanin”, rekao je Kajkić.





“Ako netko radi u MUP-u, neka ga se kazni. Ona slogan kojeg ministar koristi je daleko narušen. Mi smo tu da štitimo građane, a ne da ne plaćamo kazne kao policajci”, rekao je Kajkić.

“Mi nikada nećemo biti za to da se nekome kazna sredi, svi smo jednaki. Naš kolega je prokazan kao netko tko je odao službenu tajnu. To nema veze s tajnom. Taj kolega ili kolegica tko je to odao, napravio je dobru stvar. Ja bih isto napravio. Ministar je rekao da svaka firma ima svoja pravila. Mi nismo firma, mi smo institucija koja provodi zakonske norme. Danas gledate čovjeka koji ni kriv ni dužan odgovara za nešto s čim nema veze”, rekao je Kajkić.

Šerić je rekao da pristup snimkama ima 28 osoba.

“Tko je mogao manipulirati, to nije naše. Kad bih ja mogao, vjerujte mi da bih ja za tri dana, da imam pristup, našao bih tko je”, rekao je Šerić.

Števanja nije odgovarao na pitanja. Rekao je da ne smije.

“Shvatite, on je pod suspenzijom. Sve što bi mogao reći, mogao bi odgovarati”, rekao je Šerić.

Na pitanje zašto su izašli u javnost.

“Zato što on to nije napravio”, rekao je Šerić.

Podsjetimo, odvjetnik Branko Šerić ustvrdio je da njegov klijent nije zviždač nego žrtva preko koje se sustav želi razračunati sa svim budućim zviždačima. Odvjetnik je dodao da će o predmetu govoriti on, a ne njegov klijent koji se nalazi pod suspenzijom.

Odvjetnik je dodao da je njegov klijent osumnjičen da je otkrio sporne informacije te da su protiv njega, na temelju ničega, pokrenuti izvidi zbog odavanja službene tajne.

Kao što je poznato, policijski je presretač 12. ožujka zaustavio Ćelića dok je u okolici Zadra, na mjestu gdje je ograničenje brzine 50 kilometara, vozio 165,6 kilometara na sat. Prema dostupnim informacijama, Ćelić je dobio prekršajni nalog na novčani iznos od pet tisuća kuna.

Potom se nije dogodilo baš ništa. Točnije, u zadarskoj policiji “nisu poduzeli daljnja postupanja radi sankcioniranja zamjenika glavnog ravnatelja, već su to učinili tek nakon što je informacija objavljena u medijima”. Osim toga, zabilježena je i komunikacija između Ćelića i načelnika Policijske uprave zadarske Antona Dražina, ali “nije potvrđen medijski navod da je zamjenik glavnog ravnatelja tražio od načelnika policijske uprave da se prekršaj koji je počinio ne procesuira, odnosno da se snimka utvrđenog prekršaja ukloni”, objavila je policija.

Krajem prošlog mjeseca, Ćelić je pod pritiskom javnosti podnio ostavku te je premješten na drugo radno mjesto, a prije nekoliko dana je objavljeno da je policija otkrila zviždača, dakle svog čovjeka koji je informaciju o zataškavanju Ćelićeva prekršaja dostavio medijima.

Suspendiran je, a protiv njega je i pokrenut kazneni postupak zbog odavanja službene tajne. Šerić nam je prije nekoliko dana izjavio kako, prema njegovu mišljenju, u ovom slučaju nema baš nikakvih elemenata tog kaznenog djela jer je objavljena informacija o običnom prekršaju koji ne može biti službena tajna.