SUPRUGU JE ZARILA NOŽ U PRSA PA KLEKLA PORED NJEGA I DRŽALA GA ZA RUKU: Nastavljeno je suđenje u Varaždinu!

Svjedočenjem Ivana Topolovčana, svekra okrivljene Ksenije Topolovčan (30) koja je lani 9. travnja nožem ubila supruga Mirka (39) u spavaćoj sobi obiteljske kuće u Budančevici, nastavljeno je suđenje na Županijskom sudu u Varaždinu, piše 24 sata.

“Sjedio sam u dnevnoj sobi i gledao televiziju. Čuo sam da su lupila vrata na spavaćoj sobi te naglo otvaranje ladice u kuhinji. Nisam čuo da bi se nešto drugo događalo. Kad sam došao u sobu, Mirko je ležao na leđima na krevetu i grgljao, a Ksenija je klečala pokraj njega i držala ruku na rani, te ponavljala ‘Joj Mirko što sam to napravila? Nisam to htjela napraviti’. Iz rane je izlazilo jako malo krvi. Nisam siguran jesam li prvo zvao 112 ili sam iza regala uzeo plastičnu cijev i njome udarao Kseniju. Nisam se ranije miješao u njihove svađe jer mi je tako savjetovala policija, nakon nekih incidenata. Ksenija je bila vrlo agresivna kada je pijana, a pijana je bila gotovo stalno. Jednom je dohvatila valjak za tijesto i krenula na mene, a potom i dva noža pa sam ih sklonio iza regala kao i još nekoliko noževa. Do svega toga ne bi došlo da oboje nisu pili i zbog toga su im oduzeli i djecu. Konstantno sam govorio sinu da mora prestati piti, ali me nije slušao. Bio je vrlo tvrdoglav “rekao je otac ubijenog.

Dodao je i da je Ksenija u rijetkim slučajevima, kada je bila trijezna, obavljala kućanske poslove. K njima se doselila 2014. godine i od tada su se stalno oboje opijali. Katkada bi mu znali uzeti iz auta vino koje je dovezao iz vinograda za radnike koji su pomagali oko plastenika, a onda su mu u Centru za socijalnu skrb savjetovali da više ne dovozi vino. No, Kseniju i Mirka to nije spriječilo da se i dalje opijaju. Mirko bi, kako je naveo njegov otac, zaradio nešto novaca na izradi plastenika, a Ksenija mu je znala uzeti taj novac za alkohol. Uz to, znala je sakriti prazne bočice alkohola u koš s prljavim rubljem u kupaonici.

“Alkohol je počeo konzumirati nakon 20. godine, ali bi se napio tek da do tri puta mjesečno. Ksenija je pila i kad je bila trudna. U šestom mjesecu trudnoće u bolnici su joj izmjerili 4 promila alkohola. Pila je i kad je rodila. Mještani bi je vidjeli da vozi dijete u kolicima i bocu alkohola, te da viče i psuje dijete jer je plakalo. Njih dvoje kao da su bili vezani pupčanom vrpcom. On joj je sve tolerirao” rekao je Ivan Topolovčan.

“S obzirom na svoje životno iskustvo jer sam radio među ženama, znam kako se ponašati pred takvom osobom, koja je spremna na sve izgovore kako bi se opravdala s obzirom na alkohol, on se prema Kseniji nikad nije neprimjereno ponašao, a niti je dodirivao kako je ona ispričala tijekom svog iskaza” dodao je otac, a Ksenija mu je predbacila na raspravi da je njezine bradavice nazivao ‘gumbeki’.

Obrana okrivljene i sama okrivljena podsjetila ga je da je pred njezinom sestrom rekao da konačno spava mirno i da se tako nije naspavao punih 20 godina. Tada je pojasnio sudu da je time mislio kako više ne strahuje i ne iščekuje što će se dogoditi između njih dvoje te da je Ksenija znala i po 20 puta ići na zahod tijekom noći. Ispričao je također da je Ksenija bila na liječenju u Jankomiru, a sin u Vrapču. Kaže da iako njegovi unuci imaju i baku i djeda po majčinoj strani i rodbinu, jedino je on taj koji ih posjećuje u udomiteljskoj obitelji.

“Nisam je ja prijavio Centru za socijalni skrb da pije. Patronažna sestra koja je dolazila u kuću zbog unuka koji je rođen kao nedonošče je vidjela da je uvijek pijana. Najviše je pila votku, nije ni moj sin Mirko bio anđeo i nas dvojica nismo bili u najboljim odnosima.” dodao je otac ubijenog.

“Kakav je njihov odnos bio, najbolje pokazuje to što je Mirko ocu znao govoriti: ‘Ne želim ti da umreš, želim da krepaš. Kremirat ću te i staviti u pseću zdjelu, a zatim u WC školjku i pustiti vodu’ ” dodala je tijekom svekrova iskaza okrivljena Ksenija, koja je također svekru postavljala pitanja tijekom njegova svjedočenja, piše 24 sata.