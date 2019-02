Suprug Marije Pejčinović Burić opasno kompromitiran: S kim je povezan u novoj sumnjivoj priči?

Autor: ZG/Dnevno.hr

“Neka moji sugrađani mirno spavaju, pod cijenu tužbe u Strasbourgu staviti ću veto na otpis dugova. Naći ćemo način da se tim ljudima dugovi ne otpišu”, izjava je to čelnog čovjeka hrvatske metropole Milana Bandića stara svega nekoliko mjeseci. No, kako to obično biva ovom si je izjavom Bandić sam uskočio u usta jer od suosjećanja i brige za sugrađane kada je u pitanju lista ljudi kojima je Grad otpisao dugove za režije nema ništa.

Na popisu koji je prije nekoliko mjeseci procurio u javnost našla su se imena brojnih gradskih moćnika. Mahom su to imućni Zagrepčani kojima je u konačnici dug ipak otpisan. Na listi onih kojima je Bandić zažmirio na dugovanja smjestio se tako primjerice Vladimir Zagorec čija imovina prema posljednjim podacima teži oko 30-ak milijuna kuna. Jedno od zanimljivih imena ono je Zorana Burića, supruga aktualne ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović Burić.

Suprugu koji je u javnom prostoru prozivan od strane mostovih zastupnika zbog potencijalnog pogodovanja i sukoba interesa na projektu Peruča, Bandić je izašao u susret te otpisao dugove, premda je riječ o čovjeku koji sjedi na direktorskoj poziciji u tvrtki MCC. Je li ovdje bilo pogodovanja i aktivnosti ispod stola za sada nije poznato.

Poznato je zato da je dugovanje otpisano nogometašima Dini Drpiću i Zvonimiru Bobanu, a na listi je i Zoran Mamić. Bandić je velikoga srca bio i za šibenskog tajkuna Andriju Kevića. Dug je otpisan i Zvonku Zubaku teškom gotovo 71 milijun eura, na listi je i Roman Majetić, Niko Pulić te Marijan Šarić. Zašto je Bandić povukao ovaj potez usprkos posve suprotnom obećanju nije moguće dokučiti to zna on sam.

Međutim, kada je najavljivana opcija otpisa dugova bilo je govora o socijalnoj mjeri. Koliko su ova imena socijalni slučajevi bespredmetno je razgovarati, jer primjerice Zoran Mamić na godišnjoj razini ubire plaću od pet milijuna eura što je tek dio njegova imetka.