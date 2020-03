SUNCE, KIŠA, ALI I SNIJEG: Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Autor: Dnevno

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom do sredine dana mjestimice s kišom, u gorju i snijegom, javlja DHMZ. U Dalmaciji češća sunčana razdoblja, no poslijepodne je još moguć poneki pljusak praćen grmljavinom.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, uglavnom podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima, a poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak. Prijepodne na južnom i dijelu srednjeg Jadrana još jugo i istočnjak.

Najviša dnevna temperatura većinom između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16 °C.