SUKOBILI SE HRVATSKI BISKUPI! Perić Uziniću: ‘Dovodiš heretičnu feministkinju koja se zalaže za rani abortus!’

Autor: Z.G./Dnevno,hr

Objavljujemo u cijelosti Kolegijalno pismo biskupa Ratka Perića biskupu Mati Uziniću povodom poziva feminističkoj teologinji Tini Beattie da gostuje na Ljetnoj školi u Dubrovniku (15.-19. srpnja ove godine). Dubrovački biskup Mate Uzinić u razgovoru za Večernji list objavljen povodom Ljetne školu teologije u Dubrovniku „Teologija u pluralnom društvu“ objasnio je kako je Škola zamišljena “kao susret u teološkom dijalogu oko važnih tema, teologa i studenata različitih teoloških učilišta i predavača različitih kršćanskih konfesija. Želja nam je progovoriti o izazovima naviještanja evanđelja u kontekstu pluralnog društvu te upozoravati na unutarnju raznolikost kršćanske, ali i raznolikost katoličke teologije… ne treba se bojati drugačijih glasova, glasova koji propituju uvriježene stavove. Oni nas potiču da bolje promislimo vlastite stavove”, rekao je biskup Uzinić za IKA-u.

Dragi Mate, biskupe!

Javljam Ti se kao stariji kolega mlađemu, susjed susjedu, kao da smo za kakvim javnim dijaloškim stolom a posrijedi je Ljetna teološka škola u Dubrovniku odnosno kontroverzna i pozvana predavačica.

Petar. Vidim da je Petar Radelj, Dubrovčanin, nakon svoga solidna članka „Zablude ‘katoličke’ teologinje Tine Beattie“ na portalu Vjera i djela 3. srpnja, ostao sâm na mejdanu. Tek poneki medijski glas koji ga je pročitao i ponešto iz njegove temeljite studije sažeo i cjelovito je čitateljima preporučio. Mislim na Quo vadis, Croatia od 4. srpnja.

Tina. A Tina Beattie, obraćenica s prezbiterijanske zajednice u katoličku, a da nikada nije postala do kraja katolkinjom, najavljena je kao predavačica najprije kao „feministička teologinja“ na Ljetnoj školi u Dubrovniku (od 15. do 19. srpnja ove godine) s naslovom i radionicom „Društvo i pluralizacija: šanse i izazovi za žene u Katoličkoj Crkvi“, a potom je ispuštena riječ feministička jer se valjda još nije udomaćila pa djeluje šokantno i škandalozno. Međutim, Ti u intervjuu Večernjemu listu, 29. lipnja 2019., govoriš da je Tina dala velik doprinos „feminističkoj teologiji“. Znači li to da predviđaš njezin doprinos toj istoj „teologiji“ i na Ljetnoj teološkoj školi u Dubrovniku za desetak dana?

Pluralizacija. Pravo govoreći, ne znam što znači ova riječ. Istina, lako je naći definiciju na internetu: „Proces osnivanja stranaka, partija, udruženja i uvođenje višepartijskog sustava uza slobodne izbore“. Ali opet ne znam. Ako bi se primijenilo na Crkvu, na depositum fidei – polog vjere, na teologiju, onda bi to moglo značiti da zasade jedne teologije vrijede za jednu stranku, lijevo-liberalnu, načela druge teologije za desničare i tomu slično. Jer, kako reče jedna feministkinja, nisu teolozi tu da produbljuju i današnjem čovjeku približavaju polog vjere i što stalno Učiteljstvo naučava, nego oni idu dalje – hoće reći: u neispitanu šumu, u prašumu, u Amazoniju.

ISUS. Gospodin Isus ima samo jednu Istinu za sav svijet, On je Istina; samo jedan Put, On je taj Put i samo jedan Život, On je taj Život (Iv 14,6).

Snježana. Pravo govoreći, očekivao sam da ćeš se Ti prvi javiti na Radeljevu neumoljivu kritiku, kao što si se javio u Večernjaku od 29. lipnja 2019. i nekim portalima prigovorio zbog „površna pristupa“ odnosno koji su „pokušali grubo diskreditirati“ prof. Beattie, „pripisujući joj vrlo površno različite stavove i suprotstavljajući ih katoličkom nauku zaboravljajući pri tome kako moderna apologetika u svome djelovanju mora biti dijaloška“. Ako si pri tome mislio na članak mr. sc. Snježane Majdandžić Gladić „Theologia ragusina – vrhunska teologija ili teološka podvala?“ od 21. lipnja na portalu katoličkih teologa Vjera i djela, meni se čini da je ono pisanje ne samo zdravorazumno, nego i hrabro, dobronamjerno, pravovjerno, osobito u kritici na Tinine aberacije u teologiji, napose na moralnom području. I onda kritika indirektno i na Tebe koji Tinu zoveš, možda i ne znajući i ne htijući, da dozirano doktrinarno intoksira mlade studente. Zar ta škola i takvo predavanje nije „teološka podvala“? Ako to nije posve jasno iz Snježanina članka, moralo je biti vidljivo iz Radeljeva.

Odgovor. Očekivao sam, velim, da ćeš Ti ili netko iz Tvoga teološkoga kruga argumentirano, tj. moderno apologetski i dijaloški, pobiti Radeljeve navode tvrdeći da smo mi tek onda pravi katolici ako u pluralnom društvu dopuštamo razna „drugačija“ teološka stajališta. Znači li to i zastranjenja, počevši od kontradiktornih do besmisleno naivnih? Na Ljetnoj školi, kako se predviđa, održat će predavanje i radionicu notorna heretičarka Tina koja se zauzima za kontracepciju, rani abortus, „brakove“ homoseksualnih unija, ređenje žena, dokidanje svećeničkoga celibata i druge moderne doktrinarne i moralne anomalije. Dignuti se protiv života, i to tek začeta, protiv Božjega zakona ženidbe muška i ženska, može netko tko se protivi Stvoritelju i Njegovu planu i preuzima njegove prerogative da u ime svoje „teologije“ prosipa feministički kukolj na katoličkoj njivi. Takva i ne zaslužuje pravo ime teologa, jer ne govori o Bogu koji je svojoj Crkvi predao „Riječ istine – Evanđelje spasenja“ (Ef 1,13). Ti si se i u posljednje vrijeme više puta izrazio da si apsolutno protiv abortusa, što bi se drugo moglo i očekivati. Zar onda nisi mogao izabrati neku vjerniju, provjereniju, pravovjerniju, koja svojim dosadašnjim pisanjem obećaje da ne će na prvoj Ljetnoj školi zabrazditi?

Pavao. Sveti Pavao govori o autentičnu Evanđelju koje je propovijedao i o „evanđelju“ koje su propovijedali njegovi protivnici, neprijatelji. On sijeva prokletstvom na one koji naučavaju drukčije od njega a u ime Kristovo. Čak i anđela s neba anatematizira ako bi se usudio naučavati nešto drukčije od nauka koji je čuo od Gospodina Isusa (Gal 1,6-9).

Otpisana. Kada se ima u vidu kakvu si teologinju izabrao, čini se da si o njoj nešto znao, ali ne možda onoliko koliko je Radelj izvukao na razini njezinih notornih nekatoličkih zabluda. Ili da su neki biskupi u Velikoj Britaniji i u SAD-u otkazali već zakazana njezina predavanja i u tu svrhu Radelj je naveo više linkova s engleskim izvornikom. Tina je otpisana u tim katoličkim krugovima kao heretična predavačica, a Tebi dobrodošla. Da tu nije riječ o „površnu pristupu“ cijeloj Školi? I kada si doznao o kakvoj se predavačici radi, zar nije trebalo povući konsekvencije poput onih spomenutih katoličkih biskupa?

Gratuitna. Čudim Ti se da si stavio Biskupiju dubrovačku da snosi besplatan 6-dnevan boravak i studij četrdesetoroma studenata i studentica i četirima profesora u skupom ljetnom Dubrovniku. Istina, dodaješ Ti i sponzore, ali na prvom je mjestu Biskupija, pa valjda ona snosi glavni dio podmirenja duga. I ove godine i budućih godina, kako se čini. Kako se ne bojiš, brate mili, da Te papa Franjo ne opomene u što trošiš crkveni novac i da, prazneći biskupijsku blagajnu, deformiraš mlade duše studentske? A opet, znajući koliko je ovomu svijetu, tj. „naraštaju opakom i preljubničkom“ (Mt 12,39), stalo da se prevrati Kristovo Evanđelje, Crkvena Predaja, stalno Crkveno Učiteljstvo, onda taj „svijet“ sigurno ima novca za takve Ljetne škole nenadmašivo više od Biskupije! Čak i da probije vjekovne dubrovačke bedeme!

Otkazana. Da sam znao da Ti imaš novca za Ljetne škole, sve bih poduzeo kao predsjednik Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju pri BK BiH, da Te umolim da pomogneš da se naša Katehetska škola za kraj lipnja zakazana, pa otkazana, održi u Sarajevu. A razlog neodržavanja bila je i oskudica novčanih sredstava. Tako smo ove godine pauzirali sa Školom. A sigurno bismo se pobrinuli da pozovemo pravovjerne profesore katehetičare, moralno kvalitetne i doktrinarno kvalificirane.

Institut. Ti si se u svibnju bio obratio i Teološko-katehetskom institutu u Mostaru da se poneki student može prijaviti na Ljetnu teološku školu i da će biti izabran u privilegirano društvo prema motivacijskoj molbi. Ali nisam preporučio ni predstojniku ni on studentima takav studij i radionice kada sam čuo o kakvoj se školi radi. Radije neka ostanu indoktrinirani, dogmatični, bogobojazni prakticirajući katolici s Evanđeljem u srcu u ovom pluralnom i sve više „pluralizacijskom“ društvu nego da budu progresivni, inovativni, slobodoumni i prosperitetni naučavajući kontracepciju svake vrste, abortus u ranoj fazi danas, a u progresivnoj sutra, „brakove“ protunaravnih istospolnih unija, posvojenje djece u takvim „unijama“ i ostale protunaravne devijacije na području života, najvećega Božjega dara.

U nadi da ćeš me posve razumjeti u ovoj javnoj riječi, u duhu jedne vjere u jednoga trojstvenoga Boga srdačno Te pozdravljam, navodi se u pismu biskupa Ratka Perića objavljenom na portalu Crkva na kamenu.