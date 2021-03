SUKOBI U HDZ-U SE NE SMIRUJU! Ovo nije lokalna priča, Plenković je šutnjom sve otkrio

Autor: Iva Međugorac

”Stranka se osipa, a lista odlazaka u Vukovarskoj županiji još nije gotova, mi smo u to sigurno, ali svatko onaj tko se usportivi Andreju Plenkoviću i Mariju Banožiću nađe se na udaru, zato su ljudi odlučili da im je bolje šutiti i raditi po svojem u tišini”, komentiraju tim riječima HDZ-ovci atmosferu u svojoj stranci koju je nedavno u Vukovarsko-srijemskoj županiji napustio niz članova, među kojima su i neka zvučna imena koja su najavila vlastiti izlazak na lokalne izbore.

Brige kod ministra obrane i šefa te organizacije nema, iščitava se to iz njegovih javnih nastupa na ovu temu. ”U Slavoniji je situacija izvrsna”, izjavio je Banožić nakon hitnog sattanka u središnjici stranke u kojoj se govorilo o stanju u Slavoniji koju su serijski odlučili napustiti lokalni dužnosnici.

Drama na vrhuncu

”Da, situacija je baš izvrsna, nisu prošla ni 24 sata od te njegove izjave, a odlazak iz stranke najavio je virovitički dožupan, to vam govori sve o Banožiću i njegovom poznavanju terena, ta vam je rečenica odgovor na pitanje zašto ga je Ivan Anušić nedavno prozvao, on kao da je zasljepljen, problem neće nestati ako ga on pred kamerama negira, mi u Slavoniji smo u očaju, u ozbiljnoj smo krizi uoči izbora, a stranka bi na istoku mogla po prvi puta u povijesti ostati bez nekih gradova, a možda i bez samne županije”, kažu HDZ-ovci te napominju kako njihova priča nije samo lokalna. ”Dobro sve promotrite, prvo je Anušić prozvao ministra da dođe na teren, ovaj mu je nakon toga javno rekao da se bavi sobom i svojom županijom, sve je to Plenković prešutio, a šutnjom neizravno podržao Banožića koji se javno prepire s jednim od potpredsjednika stranke. Jasno vam je da se ovdje radi o nekiom dubljim i višim problemima od ovih naših lokalnih”, tvrde u HDZ-u pa napominju kako su Anušić i Banožić već dugo u konfliktima. ‘

‘Sjetite se Banožićeve izjave tijekom kandidature na stranačkim izborima, on je već tada tvrdio kako je siguran da će članovi u Vukovarskoj županiji sami odlučivati o svojoj sudbini i da neće ići po mišljenja u drugu županiju jer toga nije bilo ni u vrijeme Glavaša, on je time prozvao Anušića i Josipa Dabru, koji se nerijetko sastaju, to je njemu trn u oku”, navode naši sugovornici napominjući kako će se sukobi u njihovim redovima tek usijati i da će se jamačno nastaviti.