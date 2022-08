‘ŠU**INO GRMOJA, UGOJENO PRASE’: ‘Primoštenski bombarder’ dobio odgovor: ‘Razmaženo derište koje urla i vrijeđa. Idete vi polako kraju’

Valovi ekstremne vrućine, geopolitički nemiri, globalna neizvjesnost i nervoza, tko će znati do čega je, ali nešto je zasigurno unijelo nervozu na političku scenu u Hrvatskoj.

U prvom redu za to su se pobrinuli predsjednik RH Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković – hoće li se rukovati na Pelješkom mostu i Oluji ili će se opet posvađati na pasja kola, tko je kome prvi pristupio i tko je koga kako gledao, analiziralo se do sitnih detalja.

No, u pozadini ovog velebnog sukoba i druge političke figure pokazale su da svog konja za trku imaju.





Tako je ni iz čega buknula brutalna ljetna svađa nekad stranačkih kolega, a sada ljutih suparnika, načelnika Općine Primošten Stipe Petrine i Mostovca Nikole Grmoje.

Petrina brutalno vrijeđao Mostovca: Šu***na Grmoja

Naime, ‘Primoštenski bombarder’ Petrina je Grmoju prije dva dana dosad nezapamćenim rječnikom izvrijeđao jer je u Primoštenu dao potporu bračnom paru Skorin Kapov, koji se, navodi, četiri godine bori protiv pokušaja uzurpacije privatnog terena i prenamjene u javnu površinu. Petrinu je usput nazvao ‘lokalnim šerifom’ koji ‘prakticira svoju samovolju’.

Petrinu je to naljutilo do te mjere da je Grmoji odlučio poslati poruku krcatu uvredama, čak 14 puta ga je nazvao šu***m, a na kraju i ‘debelim ugojenim prasetom koje se ugojilo na tuđi račun’.

“Ovaku poruku poslao sam ŠU***NI zvanom NIKOLA GRMOJA , kao neki saborski zastupnik i na sramotu svih u RH predsjednik Antikorupcijskog vijeća !!!!!! Pretpostavljam RH . Treba naglasiti da je Š***K zvani NIKOLA GRMOJA član SEKTE zvane MOST dakle iste one kojoj je predsjednik BOŽU PETROV , da, da, da upravo taj !!!”, dio je izljeva koji je na svom Facebook profilu izbacio Petrina.

““Š****no , prije nego što si došao u Primošten da bi podržavao KRAĐU općinskog i DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA trebao si čuti i DRUGU STRANU . Međutim , Š****NO članu sekte LUCIJA tebi to nije potrebno. Ne zaboravi š****no da se svatko druži sa onima kakva je sam. Obzirom da te ja jako, jako dobro poznam iz 2015. god. mislim da je sa takvim ŠU***M svaka diskusija je besmislena . Dakle LICEMJERNA I KORUMPIRANA ŠU****O nemoj zaboraviti da si na “sisi ” općine Primošten, a u isto vrijeme podržavaš one koji OTIMAJU od te iste općine od koje između ostalih primaš PLAČU . Eto ŠU***NO , to je to . Nego ŠU***NO nadam se da ćeš uistinu o ovome govoriti u Saboru da svi vide kako ŠU***NA NIKOLA GRMOJA brani i opravdava LOPOVE I ADMINISTRATIVNE TERORISTE koji KRADU od RH i općine Primošten a koji plaćaju tog istog Grmoju . Ako si imalo muško a NISI, (pretpostavimo da jesi ) bit ću jako jako ŽALOSTAN ako na ovo ne odgovoriš kao muškarac a ne kao DEBELO UGOJENO PRASE koje se je ugojilo na tuđi račun “, nastavak je brutalne poruke.

Stigao odgovor 'Primoštenskom bombarderu': Kao razmaženo derište koje urla i vrijeđa









Grmoja je na to ostao šutjeti, čak smo ga zvali za komentar ali se nije javio.

No, odgovorio je u komentarima na vlastitom Facebook profilu. Čini se, odlučio je ostati umjeren.

"Stipe Petrina nemojte se sramotit. Ni sebe ni Primošten. Ponašate se kao razmaženo derište koje urla i vrijeđa jer zna da je zabrljalo i da nema argumenata. Iz poštovanja prema vama kao starijem čovjeku koji mi može biti otac bit ću blag i pristojan. Predlažem da srušite ova dva zida i ispričate se ljudima jer ih terorizirate već četiri godine. Idete polako kraju svoje političke karijere zbog godina i biologije i ne treba vam ovo na kraju te uspješne lokalne karijere. Lijepi pozdrav", napisao je Grmoja.









Svađa je tu zasad stala, Petrina na svom Facebooku dijeli još par tekstova o ‘razotkrivanju’ Mostovaca, no novih prepucavanja nema.