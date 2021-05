ŠUICA O SVOJOJ SPORNOJ IZJAVI NAKON POTRESA U PETRINJI: ‘Ne želim komentirati nešto što je bilo ili nije. To je bio neobičan izlet’

Autor: J.A.

Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica gostovala na N1 televiziji povodm dana Europe gdje je istaknula kako je cilj Konferencije o budućnosti Europe razbiti mit o briselskom mjehuriću.

“Pandemija je produbila razlike i jako je važno da sada počnemo. Što s tiče cijepljenja i nesnalaženja na početku, radilo se o debaklu proizvodnje, a ne o europskim institucijama. Kao komisija smo poduzeli neke pravne akcije. Mi sada nastojimo odgovoriti na potrebe građana”, rekla je Šuica.

Nakon potresa u Petrinji i Baniji, Šuica je navodno optužila medije da pokušavaju srušiti HDZ, a da se to vidi iz toga što Banovinu zovu Banijom.

“Iskreno, ne želim komentirati nešto što je bilo ili nije na zatvorenom sastanku na kojem sam bila pozvana kao gost i da izvijestim o pomoći oko cjepiva i potresa. To je bio vrlo neobičan izlet. Ne mogu to ni demantirati ni potvrditi, to mi nije tema”, rekla je.

“Najvažnije mi je da novac iz Fonda za solidarnost što prije stigne na Banovinu, kao što je stigao u Zagreb”, dodala je Šuica.

Komentirala je ideju Bidenove administracije da se podijele patenti za cjepiva, objašnjavajući kako se ne radi o istoj stvari.

“Nismo kao SAD. Europa je do jučer izvezla 200 milijuna doza cjepiva i isto toliko administrirala po zemljama članica, a SAD nije izvezeo ni jednu dozu cjepiva”, govori Šuica i dodaje kako se i po tome zna koliko je Europa solidarna.