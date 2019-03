Šuica o izborima za EP: Otkrila cilj HDZ-ove kampanje

Autor: Dnevno

HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica u Strasbourgu za N1 je komentirala predstojeće izbore za Europski parlament.

Raspisani su izbori, kakva će biti lista HDZ-a? Na prošloj listi imali ste Ružu Tomašić, Marijanu Petir, sada je kandidat mladeži Karlo Ressler, vi ste na listi, tko još?

“To će se znati kroz sljedećih desetak dana. Idemo sami, kao što ste rekli. HDZ se želi okušati sam, ima dovoljno izvrsnih kandidata – i mladih ljudi, i novih, ali i nas starih. Bit će to dobra lista koja će pobijediti. Mislimo da je pet kandidata optimalno.”

Jesu li vam ‘odmetnuti’ kandidati na drugim listama prijetnja?

“Zna se da je HDZ predvodio Hrvatsku u svim najtežim trenucima. Znamo da smo već 1990. bili za ulazak u tadašnju Europsku zajednicu, za ulazak u Sjevernoatlantski savez – to smo ostvarili. I sada, naravno, onaj mainstream koji vodi predsjednik Andrej Plenković, mislim da je to solidan smjer kojim Hrvatska treba ići i zato je govorio o takozvanim suverenistima jer što to znači – lako se nazvati, ali iza tih riječi možda ne stoje baš velike činjenice i velika djela. Sami se hvale. Mislim da će građani ocijeniti šest godina ovoga našega rada ovdje.”

Što će biti fokus HDZ-ove kampanje?

“Ne možemo se ponašati kao izdvojeni dio Europske unije. Sukladno tome, politika koja se vodi u Europskoj uniji je i naša politika. Vidite da je sigurnost ugrožena, da se borimo protiv terorizma, da želimo ući u Shengensku zonu, kad ispunimo kriterije onda i u eurozonu. Osim europskih tema, sigurnosti, migracija i prevladavat će i domaće. Naš program je gotov, sad ga samo trebamo usvojiti na tijelima stranke. Obraćat ćemo se mladim ljudima.”

Dodala je i da je Manfred Weber “pravi čovjek na pravom mjestu”, koji podupire HDZ, ali i HDZ njega, te da vjeruje da će Europska pučka stranka i dalje biti najveća stranka u Europskom parlamentu.