Šuica na raspravi o Kosovu: ‘Dogovor Srbije i Kosova je ključ njihovog europskog puta!’

Autor: dnevno.hr

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Bruxellesu sinoć je održana rasprava o izvješćima Parlamenta o Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Potpredsjednica Odbora za vanjske poslove te Delegacije Europskog parlamenta za odnose s BiH i Kosovom Dubravka Šuica sudjelovala je na raspravi o Izvješću o Kosovu na kojem je radila kao izvjestiteljica u sjeni u ime Kluba zastupnika Europske pučke stranke.

Tom prilikom zastupnica Šuica istaknula je važnost normalizacije odnosa između Srbije i Kosova: „Kao izvjestiteljica u sjedni za Kosovo i potpredsjednica Delegacije za odnose s Kosovom i BiH, više puta sam bila na Kosovu, poznato mi je stanje u regiji. Odnosi između Srbije i Kosova su vrlo komplicirani, to je svima jasno i povjerenik Hahn je to rekao. Normalizaciji tih odnosa uvođenje carina sigurno neće doprinijeti ali isto tako liberalizacija viza je nešto što smo im obećali i nešto što je ovaj Parlament velikom većinom izglasao. Sigurno je da građani Kosova očekuju da im se omogući liberalizacija viza i ja očekujem da će Vijeće uskoro o tome odlučivati. U protivnom, to neće biti dobar znak za građane i njihovu percepciju europskog puta Kosova. Isto tako, neophodna je borba protiv korupcije, neophodne su reforme ali isto tako Kosovo je vrlo važno za regiju, a stanje za Kosovu je važno za cijelu Europu, posebno za Jugoistok Europe!“

Podsjetimo, Europska komisija 18. srpnja ove godine potvrdila je kako je Kosovo ispunilo 2 preostala zahtjeva za liberalizaciju viznog režima u pogledu ratificiranja sporazuma o razgraničenju s Crnom Gorom te da je ostvarilo dobre rezultate u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, čime su ispunjena sva potrebna mjerila utvrđena u planu za liberalizaciju viznog režima. Komisija je u svibnju 2016. predložila Europskom parlamentu i Vijeću da se građanima Kosova odobri putovanje bez vize u EU, pod uvjetom da su do donošenja prijedloga ispunjena navedena 2 zahtjeva. Europski parlament je u rujnu podržao ukidanje viza građanima Kosova za ulazak u Europsku uniju i otvaranje pregovora s Vijećem EU-a o tom pitanju, stoji u priopćenju kluba zastupnika u epp-a.