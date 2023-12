Sudac kažnjen jer nije ispunio normu: Opravdanje za polovicu neriješenih sporova mu je pomalo čudno

Autor: Dnevno.hr

Novčanom kaznom od jedne trećine plaće za prethodni mjesec tijekom tri uzastopna mjeseca kažnjen je sudac iz Benkovca, jer nije ispunio sudačku normu. Državno sudbeno vijeće (DSV) držalo se propisa koji kazuju kako sudac mora donijeti odluku u najmanje 80 posto slučajeva tijekom godine. Ovaj je neimenovani sudac riješio tek 47,48 posto slučajeva tijekom 2020. godine.

Neko manje odstupanje moglo bi se prihvatiti zbog općeg zatvaranja tijekom epidemije, no u DSV-u su zaključili kako se sudac nije baš iskazao marljivošću. On se, pak, odlukom nije pomirio, zbog čega je uložio žalbu Ustavnom sudu, koji je nadležan za žalbene postupke u sporovima protiv sudaca, piše N1.

‘Osobni restriktivni pristup’

On se pravda epidemijom koronavirusa i “lockdownom”. Kaže da je zbog okolnosti koje nisu bile normalne zakazivao manji broj ročišta. Dio njih bio je odgođen na prijedlog stranaka i njihovih zakonskih opunomoćenika, jer su i sami oboljeli od covida 19.

“Dakle, ograničenja su bila uvjetovana bolešću od koje je u Republici Hrvatskoj bilo oboljelo 1.200.000 ljudi, a 18.000 ih je preminulo. U takvim okolnostima normalno je da sam, kao i drugi ljudi, imao opravdani strah od tog smrtonosnog virusa, od kojeg sam i bio obolio u proljeće 2021. godine. Smatrao sam da sam sa 63 godine rizičan zbog svoje dobi, i da imam pravo i dužnost štititi se, kako prema ograničenjima Stožera Vlade RH tako i osobnim restriktivnim pristupom u ograničenjima broja zakazanih ročišta”, naveo je sudac.

Gledao snimke iz Bergama

No, predsjednica benkovačkog suda izdala je uputu po kojoj su suci trebali nastaviti raditi od kuće, odnosno po potrebi dolaziti na sud. Kažnjeni sudac tvrdi da mu to nitko nije rekao. Uz to, žali se da nije imao pravedan postupak, jer mu prijava predsjednice suda zbog neispunjene norme nije uručena, već je ostavljena na stolu u sudnici dok je bio kod kuće. Smatra da se zbog toga nije mogao kvalitetno očitovati.









“Gledali smo odvoženje većeg broja mrtvih tijela osoba oboljelih od te bolesti kamionima iz bolnice u Bergamu. U takvim okolnostima imao sam pravo i dužnost svoj život i profesionalni rad prilagoditi tim okolnostima i po preporukama Stožera Vlade RH postupati i štititi svoj život, kao i živote drugih, osobito život svoje supruge koja dugi niz godina boluje od astme”, istaknuo je sudac pravdajući vlastite epidemiološke mjere onime što je vidio u medijima.

Njegovo opširno opravdanje, kojeg je na kraju ipak dao u žalbi, Ustavni sud je odbio. Zaključak tog suda je da je kazna Državnog sudbenog vijeća opravdana i primjerena.